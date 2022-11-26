РУС
4 542 14

Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве началось в темноте в знак солидарности с украинцами. ВИДЕО

Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве началось в темноте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свет в зале, где проводилась встреча, выключили в знак солидарности с украинцами.

Автор: 

Потрібно флеш моб по всьому світу такий зробити , щоб земляне цю проблему відчули і зрозуміли як українців знищують РОССИІЯНЕ
показать весь комментарий
26.11.2022 12:46 Ответить
ОБСЕ-импотенты
показать весь комментарий
26.11.2022 12:59 Ответить
Так,потенція річ мінлива😉
показать весь комментарий
27.11.2022 15:36 Ответить
Для пущеи убедітєльності зо дві черги із шмаисера над головами .
показать весь комментарий
26.11.2022 13:03 Ответить
москаль, тут не наливають, сиди вдома.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:06 Ответить
Так хотілось цуики .
показать весь комментарий
26.11.2022 14:14 Ответить
Що там нема світла,але є тепло, вода, гаряча їжа і нема прильотів , розрухи і смертей...
показать весь комментарий
26.11.2022 13:07 Ответить
так це ж не вони обирали собі президентом то двічі зека Януковича, то клоуна, то дебілів у парламент.
Тож у них все добре.
а в нас війна.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:07 Ответить
Дайте дальнобійну зброю і не треба буде цих флешмобів
показать весь комментарий
26.11.2022 13:35 Ответить
детский сад.
показать весь комментарий
26.11.2022 14:31 Ответить
Це б натщесерце в пам'ять Голодомору
показать весь комментарий
26.11.2022 21:23 Ответить
 
 