В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным "Барс". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С защитником Донецкого аэропорта Валерием Красняном, который после полномасштабного вторжения РФ вернулся из-за границы и снова отправился защищать Украину, попрощались в Киеве.

Прощание состоялось в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Валерий Краснян родом из Буковины. Еще в 1996 году он вступил в общественную организацию "Тризуб" им. Степана Бандеры.

Осенью 2014 года записался добровольцем в батальон "Айдар". Участвовал в боях в городе Счастье, Веселая Гора, Металлист, Савур-Могила. Вывозил раненых из-под Иловайска. Впоследствии перешел в Добровольческий украинский корпус, ведь здесь уже воевали многие побратимы-националисты. Там "Барса" назначили командиром 2-й штурмовой роты 5-го батальона ДУК. Рота сражалась в самых горячих точках - Пески, Донецкий аэропорт, шахта "Бутовка".

Смотрите также: С чемпионом Украины по гандболу и воином Евгением Колесниченко, погибшим в бою против оккупантов, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 2022 году после полномасштабного вторжения России вернулся из-за границы и вступил в ряды Вооруженных сил Украины, где смело боролся с российской ордой.

У защитника Украины осталась вдова Наталья. Поддержать ее можно, переведя деньги на карточку 4441 1144 6718 2174.

Автор фото и видео Олег Богачук

В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 01
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 02
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 03
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 04
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 05В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 06
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 07В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 08В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 09В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 10В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 11
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 12
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 13
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 14
В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным Барс 15

Автор: 

похороны (1543) смерть (9299) потери (4561) Богачук Олег (1462)
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ, ЩИРІ СПІВЧУТТЯ ЙОГО ДРУЖИНІ І ДІТКАМ, НЕМА СЛІВ, ТІЛЬКИ СЛЬОЗИ...
26.11.2022 13:01 Ответить
Шана 🇺🇦
26.11.2022 13:20 Ответить
С.У.М.
26.11.2022 13:21 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ..

26.11.2022 13:51 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
26.11.2022 14:10 Ответить
Вічна пам'ять
26.11.2022 14:29 Ответить
Светлая память!
26.11.2022 16:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
26.11.2022 18:41 Ответить
Вічна пам"ять і слава Герою! Буковина завжди буде пам"ятати ім"я Валерія Красняна!
27.11.2022 10:45 Ответить
 
 