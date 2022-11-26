В последний путь провели защитника Украины Валерия Красняна с позывным "Барс". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С защитником Донецкого аэропорта Валерием Красняном, который после полномасштабного вторжения РФ вернулся из-за границы и снова отправился защищать Украину, попрощались в Киеве.
Прощание состоялось в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Валерий Краснян родом из Буковины. Еще в 1996 году он вступил в общественную организацию "Тризуб" им. Степана Бандеры.
Осенью 2014 года записался добровольцем в батальон "Айдар". Участвовал в боях в городе Счастье, Веселая Гора, Металлист, Савур-Могила. Вывозил раненых из-под Иловайска. Впоследствии перешел в Добровольческий украинский корпус, ведь здесь уже воевали многие побратимы-националисты. Там "Барса" назначили командиром 2-й штурмовой роты 5-го батальона ДУК. Рота сражалась в самых горячих точках - Пески, Донецкий аэропорт, шахта "Бутовка".
В 2022 году после полномасштабного вторжения России вернулся из-за границы и вступил в ряды Вооруженных сил Украины, где смело боролся с российской ордой.
У защитника Украины осталась вдова Наталья. Поддержать ее можно, переведя деньги на карточку 4441 1144 6718 2174.
Автор фото и видео Олег Богачук
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!