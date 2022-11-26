В российском Крымске неизвестный убил из ружья четырех посетителей торгового центра. ВИДЕО

В российском Крымске неизвестный убил из ружья четырех человек вблизи местного торгового центра "Славянский".

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел два дня назад, а сегодня в сети появилось видео, на котором зафиксирован расстрел одной из жертв.

На записи виден вооруженный мужчина, идущий вдоль припаркованных автомобилей и стреляющий. На опубликованном фрагменте записи, мужчина производит три выстрела. Одним из них он добивает ранее раненую жертву. Сообщается, что стрелок застрелился.

