В российском Крымске неизвестный убил из ружья четырех посетителей торгового центра. ВИДЕО
В российском Крымске неизвестный убил из ружья четырех человек вблизи местного торгового центра "Славянский".
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел два дня назад, а сегодня в сети появилось видео, на котором зафиксирован расстрел одной из жертв.
На записи виден вооруженный мужчина, идущий вдоль припаркованных автомобилей и стреляющий. На опубликованном фрагменте записи, мужчина производит три выстрела. Одним из них он добивает ранее раненую жертву. Сообщается, что стрелок застрелился.
https://ibb.co/9rpN910
https://ibb.co/CQMLBR7
Гильз не останется, видео с камер неразличимо - пацан развлекается.
Згадайте розстріл в Керчі (там теж 18річний "терорист" за пів року оформив та купив собі рушницю і після "пострілу" застрелився).
Це те, що згадалось свіже.
А так в болотяних ****** такого гівна вистачало - Норд-Ост, вибухи житлових будинків, захвати і розстріли школярів..
Как это все обнадеживает, все это их гнилое существование. Беда лишь в том, что мы в непосредственной близости.
Як там співають на Засрашці..... "толі ісчо будєт....толі ісчо будєт".... а як вони гадали.... "посієш вітер - пожнеш бурю".
( ).
Хай би свинопси пожерли одні інших разом з касавароткамі, лаптямі та какошніками.