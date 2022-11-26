РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9082 посетителя онлайн
Новости Видео
17 111 81

В российском Крымске неизвестный убил из ружья четырех посетителей торгового центра. ВИДЕО

В российском Крымске неизвестный убил из ружья четырех человек вблизи местного торгового центра "Славянский".

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел два дня назад, а сегодня в сети появилось видео, на котором зафиксирован расстрел одной из жертв.

На записи виден вооруженный мужчина, идущий вдоль припаркованных автомобилей и стреляющий. На опубликованном фрагменте записи, мужчина производит три выстрела. Одним из них он добивает ранее раненую жертву. Сообщается, что стрелок застрелился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин Зинин, ранивший военкома в Усть-Илимске, написал открытое письмо: Не мог дать мобилизовать брата. ДОКУМЕНТ

россия (97311) стрельба (3307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
ось так у дикій місцевості народжуються "хорошие русские"...зразу четверо)))
показать весь комментарий
26.11.2022 18:25 Ответить
+43
Героический герой "спецоперации" додому повернувся?
показать весь комментарий
26.11.2022 18:26 Ответить
+35
Мабуть без стіралки чи унітазу повернувся, так зло зганяє...
показать весь комментарий
26.11.2022 18:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось так у дикій місцевості народжуються "хорошие русские"...зразу четверо)))
показать весь комментарий
26.11.2022 18:25 Ответить
Пять
показать весь комментарий
26.11.2022 18:27 Ответить
точняк-воно ж застрелилось))найцінніший "хороший"
показать весь комментарий
26.11.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 19:27 Ответить
Дайте им ещё больше солей и водки !
показать весь комментарий
27.11.2022 15:14 Ответить
Місцевість не дика. Кримськ - це бувша українська станиця, окупована рашкою та заселена кацапськими дикунами
показать весь комментарий
26.11.2022 20:46 Ответить
окупована це правда. але не факт. що заселена кацапами, факт, що місцевих людей кремляді асимілювали, денаціоналізували - перетворили на кацапів, це злочин пострашніше смішного розтрілу 4 кацапів невдоволеним чоловіком.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:16 Ответить
не удивит если через пару дней будут этим роликом рекламировать кацапскую винтовку...
показать весь комментарий
27.11.2022 06:58 Ответить
А чего так мало?
показать весь комментарий
26.11.2022 18:25 Ответить
Для одностволки ТОЗ 16 кал 56р вип. скорострільність задовільна
показать весь комментарий
26.11.2022 18:50 Ответить
А я требую продолжения банкета! (с)
показать весь комментарий
26.11.2022 23:57 Ответить
Як в бойовику...
показать весь комментарий
26.11.2022 18:26 Ответить
Героический герой "спецоперации" додому повернувся?
показать весь комментарий
26.11.2022 18:26 Ответить
и это только начало "возвращения хероев". далі буде.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:30 Ответить
Мабуть без стіралки чи унітазу повернувся, так зло зганяє...
показать весь комментарий
26.11.2022 18:31 Ответить
Десь тут читала, що це він свою колишню самицю хотів замочити, вона втікла, а ті хто її захищав попали під роздачу.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:45 Ответить
У коментарях читала. Зараз не знайду, бо не пам'ятаю під якою саме статею.
показать весь комментарий
27.11.2022 07:55 Ответить
Скоріш за все свою свиноматку
показать весь комментарий
27.11.2022 09:06 Ответить
Обиделся - в военкомате отказали, не пустили на хронт
показать весь комментарий
26.11.2022 18:53 Ответить
Приблизно як Flippy (Прапор) із Happy Tree friends. https://youtu.be/7H0K9XNuX0Q?t=2859 Щось нагадало про війну , і...
показать весь комментарий
26.11.2022 19:47 Ответить
есть один прикольный момент о другом херое, из рассказа ***** "мать" ))) в полном видео показана табличка на его "могиле", оказывается он умер "поднимая всех в атаку"ещё в 2019 )))
https://ibb.co/9rpN910
показать весь комментарий
26.11.2022 19:54 Ответить
красавы "баба и сына" ))))
https://ibb.co/CQMLBR7
показать весь комментарий
26.11.2022 20:10 Ответить
...и ихняя - еенная и евонная скрепа
показать весь комментарий
26.11.2022 20:33 Ответить
причём попали в вилку между скрепами ))) тусовка то офицально была заявлена, как "В Ново-Огарёве прошла встреча ***** с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции" (С) ))))). "сво, карл!!" (С) значит с одной стороны - эта "сво" уже шло в 2019 году ))), а с другой - да, он мог там погибнуть и 2019, но тогда это "явка с повинной, что они там были" )))
показать весь комментарий
26.11.2022 20:48 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 21:21 Ответить
Так вот что ху#ло имел ввиду, когда говорил: "А мы всерьёз ещё не начинали".
показать весь комментарий
27.11.2022 00:01 Ответить
Видео прекрасно... Меня в нём всё устраивает !
показать весь комментарий
26.11.2022 18:29 Ответить
Маловато хороших русских наделал.....
показать весь комментарий
26.11.2022 18:35 Ответить
нормально, по заветах соловьиного помёта )) все кого он замочил могли ведь прятаться от мобилизации ))))
показать весь комментарий
26.11.2022 18:29 Ответить
Великий патріот москальщини.Заслужив орден.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:30 Ответить
Дайте вгадаю- вже сьогодні ватні пропагандони скажуть шо це Україна винн
показать весь комментарий
26.11.2022 18:30 Ответить
Та нє! Ва фсьом вінават Парашэнка!
показать весь комментарий
26.11.2022 20:31 Ответить
Навыки отработаны, чего пропадать добру ?
Гильз не останется, видео с камер неразличимо - пацан развлекается.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:30 Ответить
А Редкар не читач,Редкар одразу писака,що не зрозуміє і срака...Який "загранотряд" ?Які "побратими чмобікі?-воно ж перелякалося і застрелилося.Ось так не треба з*являтися по повістці в воєнкомат!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 22:32 Ответить
Ми маємо поспівчувати? Та горіть там вогнем. Жеріть один одного. Стріляйте. Щоб менше вас прийшло на нашу землю.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:31 Ответить
Шо я помітив, зараз на Цензорі зникли московити зі своїм - "Как ві можетє, єто же люди". І мені це подобається, бо і українських плакальщиків вистачає, просто зараз бояться світитись.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:08 Ответить
Я сам із Маріуполя. І спочатку я був російськомовним. Українську мову просто вивчив. Але після того, що зробили з Маріуполем - я росіян за людей не вважаю. Свинособаки.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:21 Ответить
Скрепненько по душевному.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:32 Ответить
по видимому из роисии уезжать не хотели
показать весь комментарий
26.11.2022 19:45 Ответить
Патрони кончились .
показать весь комментарий
26.11.2022 18:32 Ответить
та не переживай ти так
показать весь комментарий
26.11.2022 18:58 Ответить
Это еще не вернулась с фронта вся эта оркская алкашня,вот тогда у них веселуха пойдет на улицах.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:35 Ответить
1917-2
показать весь комментарий
26.11.2022 19:24 Ответить
Дикий народ дикие нравы.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:42 Ответить
Если бы он этого не сделал то это сделали бы солдаты НАТО. Взаимоутилизация.
показать весь комментарий
26.11.2022 18:43 Ответить
Продовжуйте в тому же дусі ...
показать весь комментарий
26.11.2022 18:47 Ответить
Дуже схоже на гбешну муть - як завжди "теракти" з'являються в часи, коли треба увагу ватних хом'яків переключити або сколихнути.

Згадайте розстріл в Керчі (там теж 18річний "терорист" за пів року оформив та купив собі рушницю і після "пострілу" застрелився).
Це те, що згадалось свіже.
А так в болотяних ****** такого гівна вистачало - Норд-Ост, вибухи житлових будинків, захвати і розстріли школярів..
показать весь комментарий
26.11.2022 18:57 Ответить
Та яка різниця хто мочить кацапів? Меньше навантаження на ЗСУ на 4 тушки й то добре.
показать весь комментарий
26.11.2022 20:46 Ответить
Молодець мужик👍 дуже влучно добив лежачого орка. Настрій піднявся після перегляду позетивного відео😃
показать весь комментарий
26.11.2022 18:57 Ответить
eto esze moiki He werulis6 )))
показать весь комментарий
26.11.2022 18:57 Ответить
Чмобики разбушевались?
показать весь комментарий
26.11.2022 18:59 Ответить
18+
показать весь комментарий
26.11.2022 19:07 Ответить
Дашиснаццаті і старше!
показать весь комментарий
26.11.2022 19:42 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 19:13 Ответить
С криком Крым наш, выстрелил в лежачего ватника.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:27 Ответить
Я так очікувала, шо він в кінці ще й себе закабзоне, але й так не погана статистика. Давай хлопче, не збавляй обертів🤣
показать весь комментарий
26.11.2022 19:30 Ответить
Повідомляють, що стрілець застрелився.
Джерело:
показать весь комментарий
26.11.2022 20:07 Ответить
Всего лишь амурные дела. Не дала. Расстроился. Желаю всем кацапам на день Валентина.
Как это все обнадеживает, все это их гнилое существование. Беда лишь в том, что мы в непосредственной близости.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:33 Ответить
Наверное, фанат S.T.A.L.K.E.Ra.
показать весь комментарий
26.11.2022 19:36 Ответить
Місце мені доволі знайоме-відбудовували там знесений"повінню" міст.І що цікаво-територія там видно проклята.Знаючи, ще й тепер, кацапів-починаєш розуміти-що рефрижератори трупів після затоплення міста-свята правда,а офіційних два десятка повна брехня.І вершина цинізму-приїздив ***** і, так бодренько, все обіцяв відновити і компенсувати.Правда мер міста-свою сім*ю і родичів,а ще себе коханого-евакуював саме в ніч повені.От загадка...А немає тут загадки-щоб ****** не зруйнувалася від дощів і не затопила "дачі" ВІПів-просто вирішили греблю просто зруйнувати і перенаправити воду-а куда схоче...Ось такий він Кримськ!
показать весь комментарий
26.11.2022 22:46 Ответить
Й це вони ще не починали повертатися з м'ясорубки , куди їх ***** з пропогандистами загнали!!!
Як там співають на Засрашці..... "толі ісчо будєт....толі ісчо будєт".... а як вони гадали.... "посієш вітер - пожнеш бурю".
показать весь комментарий
26.11.2022 20:44 Ответить
гарно але мало
показать весь комментарий
26.11.2022 20:45 Ответить
П"ять сімей залишилися без нових автівок.
показать весь комментарий
26.11.2022 20:47 Ответить
А це вже пічалька.
( ).
показать весь комментарий
27.11.2022 04:06 Ответить
Припарковал на вечно .
показать весь комментарий
26.11.2022 21:02 Ответить
малавато будєт!
показать весь комментарий
26.11.2022 21:19 Ответить
Something tells me that they will find the Ukrainian passport on his dead body and call for International investigation.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:25 Ответить
Don't listen to that guy. Hi is lier. Seems to me : from russia
показать весь комментарий
26.11.2022 21:43 Ответить
Look, I'm just telling what ruzzian always do when something bad happens there - blame Ukraine. If you don't understand that, too bad. I'm really sorry for your level of IQ. I've nothing to add.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:46 Ответить
What did he mean by "that guy"?
показать весь комментарий
26.11.2022 23:55 Ответить
He meant me. But I give people with limited mental capacity a certain break.
показать весь комментарий
27.11.2022 00:10 Ответить
ну це просто свято якесь... жаль що мало постріляв.... Кулемет би йому.... та побільше цих уйобків рашістських у купі.
показать весь комментарий
27.11.2022 00:14 Ответить
Та якось похій на тих орків. І на того, хто пафкав із рушниці, і на тих, у кого він пафкав.
Хай би свинопси пожерли одні інших разом з касавароткамі, лаптямі та какошніками.
показать весь комментарий
27.11.2022 04:04 Ответить
******* русня - это не мат, а научное определение, основанное на изучении поведения, миграции, инстинктов и действий человекоподобных приматов населяющих территорию РФ.
показать весь комментарий
27.11.2022 07:04 Ответить
MALO!
показать весь комментарий
27.11.2022 07:36 Ответить
Не, ну это - нормально...
показать весь комментарий
27.11.2022 08:57 Ответить
а перестреляли бы они друг друга!желаю им победы с обеих сторон,до последнего ублюдка!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:51 Ответить
Так.. Ну с таким успехм сращисты могут начать просить вооружениедля самоликвидации оркостана от ЗСУ
показать весь комментарий
27.11.2022 23:33 Ответить
 
 