День рождения в окопе: "Happy birthday dear повар. У меня еще свечка есть для тебя. Пойду сейчас принесу". ВИДЕО
Бойцы, ведущие бои с российскими оккупантами, показали, как отмечают дни рождения в окопах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины опубликовали поздравление своего повара по имени Валерий. Имениннику подарили шоколадный батончик.
"Всегда мечтал отметить день рождения в кругу друзей. Мечты сбываются", - отреагировал, стоя в окопе, на поздравление Валерий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бажаю перемоги та довгих років життя
у вільній Україні!💛💙