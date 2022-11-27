День рождения в окопе: "Happy birthday dear повар. У меня еще свечка есть для тебя. Пойду сейчас принесу". ВИДЕО

Бойцы, ведущие бои с российскими оккупантами, показали, как отмечают дни рождения в окопах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины опубликовали поздравление своего повара по имени Валерий. Имениннику подарили шоколадный батончик.

"Всегда мечтал отметить день рождения в кругу друзей. Мечты сбываются", - отреагировал, стоя в окопе, на поздравление Валерий.

