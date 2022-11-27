РУС
10 322 9

День рождения в окопе: "Happy birthday dear повар. У меня еще свечка есть для тебя. Пойду сейчас принесу". ВИДЕО

Бойцы, ведущие бои с российскими оккупантами, показали, как отмечают дни рождения в окопах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины опубликовали поздравление своего повара по имени Валерий. Имениннику подарили шоколадный батончик.

"Всегда мечтал отметить день рождения в кругу друзей. Мечты сбываются", - отреагировал, стоя в окопе, на поздравление Валерий.

Щирі вітання імениннику!
Бажаю перемоги та довгих років життя
у вільній Україні!💛💙
27.11.2022 10:51 Ответить
Оце пункт Незламності....
27.11.2022 10:53 Ответить
С днем рождения ,Герой , спасибо за твой ратний труд , дай Бог здоровья Тебе и всех нашим Воинам.
27.11.2022 10:54 Ответить
Боже!!! Бережи кожного з них і всіх...(вони неоціненні і безціні)
27.11.2022 11:12 Ответить
Дякуємо матері за сина
27.11.2022 11:17 Ответить
этим людям памятники в каждом дворе страны нужно ставить
27.11.2022 11:56 Ответить
С днём Рождения , Герой❤️💙💛‼️🙏Счастья , здоровья , крепкой любви и скорейшей Победы ‼️✌🏼✌🏼✌🏼🍀🍀
27.11.2022 16:01 Ответить
Певно цей День народження у окопах на передовій запам*ятується на все своє життя
27.11.2022 17:22 Ответить
