Хрюша и Степашка из советской передачи "Спокойной ночи, малыши" и ее ведущая Ангелина Вовк собираются на фронт: "Нужно остановить как-то ту сторону". ВИДЕО
Ведущая советской детской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк вместе со своими персонажами Хрюшей и Степашкой собирается на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Вовк, воспоминания о "Спокойной ночи, малыши" и персонажи этой передачи заставят украинцев "по-другому посмотреть на эти события".
