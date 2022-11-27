Хрюша и Степашка из советской передачи "Спокойной ночи, малыши" и ее ведущая Ангелина Вовк собираются на фронт: "Нужно остановить как-то ту сторону". ВИДЕО

Ведущая советской детской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк вместе со своими персонажами Хрюшей и Степашкой собирается на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Вовк, воспоминания о "Спокойной ночи, малыши" и персонажи этой передачи заставят украинцев "по-другому посмотреть на эти события".

