РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4296 посетителей онлайн
Новости Видео Война
38 860 207

Хрюша и Степашка из советской передачи "Спокойной ночи, малыши" и ее ведущая Ангелина Вовк собираются на фронт: "Нужно остановить как-то ту сторону". ВИДЕО

Ведущая советской детской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк вместе со своими персонажами Хрюшей и Степашкой собирается на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению Вовк, воспоминания о "Спокойной ночи, малыши" и персонажи этой передачи заставят украинцев "по-другому посмотреть на эти события".

Также смотрите: "Вот так мы и воюем": Позиции украинских защитников на передовой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фейкова мать" после встречи с Путиным: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВИДЕО

мультфильм (54) СССР (815) мобилизация (2908)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+102
Хрша та стєпашка-набагато розумнійші за цю дурну кацапську тьотю...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:20 Ответить
+100
Мозги у нее из того же материала, что Хрюша и Степашка, однозначно...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:21 Ответить
+83
Слушаешь эту дичь и диву даешься Кровожадные ублюдки пришли нас всех убить а эта дура в сказке живет
показать весь комментарий
27.11.2022 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
ВЫЖИВШАЯ ИЗ УМА БАБА СКАЖИ СВОИМ РАШИСТАМ - ОСТАНОВИТЕСЬ
показать весь комментарий
28.11.2022 07:32 Ответить
Хрюша і Філя виховували з дитинства рускіх свинособак.
показать весь комментарий
28.11.2022 07:53 Ответить
🐷🐶
показать весь комментарий
28.11.2022 08:52 Ответить
Якраз українці навчились спритно вбивати тих свинособак
показать весь комментарий
28.11.2022 09:02 Ответить
Своїми казками,вовциця виховала на всій території параши:убийцнасильниковмародёров!
показать весь комментарий
28.11.2022 16:37 Ответить
Довбанута...
показать весь комментарий
30.11.2022 00:38 Ответить
Нехай пуціну стєпашку, а кадирці - хрюшу поглибше засуне.
показать весь комментарий
30.11.2022 00:42 Ответить
Страница 3 из 3
 
 