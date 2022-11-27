РУС
Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины: "Это будет означать победу над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил польские власти и польский народ за поддержку Киева в свете российской агрессии.

Об этом он заявил в совместном видеоролике с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который глава польского правительства разместил в воскресенье на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень благодарен, господин премьер-министр, что вы нам помогаете, что Польша нас поддерживает и что вы сегодня здесь (в Киеве. – Ред.)", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Голодомор был большой трагедией, в результате которой погибли около 5 миллионов человек.

"И сегодня здесь наши братья и сестры, и, конечно, сегодня это будет означать победу над Россией, над гневом, над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия. Спасибо, Польша, большое спасибо!" – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Моравецкий отметил, что 90 лет назад коммунистическая Россия повлекла за собой голод и геноцид в Украине - Голодомор.

"Сегодня Россия несет мирному населению смерть, голод и переохлаждение. Мы стоим бок о бок с украинскими друзьями и партнерами и всегда будем поддерживать вас", - подчеркнул глава правительства РП.

27.11.2022 17:14 Ответить
То які проблеми. Беріть його за шкуру і викиньте. Якщо вам щось не подобається писанина цього не зробить
27.11.2022 17:19 Ответить
Викинемо, не хвилюйтесь. І не тільки цю мавпу, там список великий...
27.11.2022 17:26 Ответить
Чомусь з кожним роком жертв голодомору, все меньше та меньше становиться. На "срср"е писали: що жертв було більше 20 мільйонів, тільки в Україні! Так дійде, що і ні чого такого не було...
PS: А 22, 47 роки, хіба жертв голодомору не було? Мої родичі загинули, у 1947 року, переживши 2 голодомора!
27.11.2022 17:49 Ответить
"Це означатиме перемогу над усією трагедією і агресією, яку нам принесла Росія"

Йа.
Український мова йє дуже-дуже важке!
27.11.2022 18:45 Ответить
..."у світлі російської агресії"....
блє@т, Укрінформ(((
27.11.2022 19:00 Ответить
 
 