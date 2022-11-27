Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины: "Это будет означать победу над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил польские власти и польский народ за поддержку Киева в свете российской агрессии.
Об этом он заявил в совместном видеоролике с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который глава польского правительства разместил в воскресенье на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я очень благодарен, господин премьер-министр, что вы нам помогаете, что Польша нас поддерживает и что вы сегодня здесь (в Киеве. – Ред.)", - сказал президент Украины.
Зеленский отметил, что Голодомор был большой трагедией, в результате которой погибли около 5 миллионов человек.
"И сегодня здесь наши братья и сестры, и, конечно, сегодня это будет означать победу над Россией, над гневом, над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия. Спасибо, Польша, большое спасибо!" – подчеркнул Зеленский.
В свою очередь Моравецкий отметил, что 90 лет назад коммунистическая Россия повлекла за собой голод и геноцид в Украине - Голодомор.
"Сегодня Россия несет мирному населению смерть, голод и переохлаждение. Мы стоим бок о бок с украинскими друзьями и партнерами и всегда будем поддерживать вас", - подчеркнул глава правительства РП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
PS: А 22, 47 роки, хіба жертв голодомору не було? Мої родичі загинули, у 1947 року, переживши 2 голодомора!
Йа.
Український мова йє дуже-дуже важке!
блє@т, Укрінформ(((