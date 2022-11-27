Российские грузовые Ан-124 летают по десять раз в неделю в Китай, в города, где расположены подразделения оборонных гигантов, - Defence Express. ВИДЕО

Российские грузовые самолеты как минимум десять раз в неделю летают в Китай, свидетельствуют данные сервисов отслеживания полетов. Для маскировки самолеты часто выключают транспондеры.

Об этом сообщает портал Defence Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Сервис Radarbox зафиксировал за неделю девять рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай, и всего три вылета в обратном направлении, что свидетельствует о попытках России скрыть маршрут при совершении части рейсов. К перевозкам привлечены самолеты с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва – Новосибирск – Чжэнчжоу – Новосибирск – Москва. Но конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи (крупный город на северо-западе Китая. – Ред.).

На активность российских самолетов обратили внимание и в Китае. Местные спотеры выкладывают видео с посадкой Ан-124 в аэропорту Чжэнчжоу, в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл, чтобы "забрать военную помощь – экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром, а также индустриальной высокотехнологичной зоной. Урумчи также является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

В Чжэнчжоу располагаются подразделения китайского гиганта Norinco. Многопрофильный холдинг производит автомобили и автобусы, промышленное оборудование, оптическую электронику, химические продукты, взрывчатые вещества, вооружение и обмундирование. Также занимается логистикой, строительством, добычей полезных ископаемых, финансовыми операциями и т.д.

Самолеты экспулатирует российская компания "Волга-Днепр", являющаяся одним из крупнейших грузовых перевозчиков России. Среди прочего специализируется на доставке сверхтяжелых и крупногабаритныых грузов воздушным транспортом.

Российские самолеты могли совершить больше рейсов в Китай, обнаруженная активность – лишь то, что попало в сервисы мониторинга полета гражданских самолетов. Использование для перевозки именно самолетов может свидетельствовать о том, что груз нужен России срочно, а времени ждать доставку по железной дороге нет, говорится в материале.