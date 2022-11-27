РУС
6 393 55

Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты - они не успокоятся, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с вечерним итогом дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты, они не успокоятся".

Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой.

Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами.

И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому вы можете помочь.

Пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги.

Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей.

Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за террористическую войну.

Вместе – все пройдем", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) крылатые ракеты (904)
+36
А коли вже в нас ракети будуть, гундосік?
Скільки ж наробити можна було замість телемарафону, пунктів незламності, мільярду дерев.. за асфальт взагалі мовчу.
27.11.2022 22:18 Ответить
+25
Ще пару відосіків у відповідь і перемога буде не миничою
27.11.2022 22:17 Ответить
+24
А наши ракеты где? Одни в асфальт другие на телемарафон ушли?
27.11.2022 22:28 Ответить
Лише якщо їх Мендель зробить!
А, до речі, де вона? В батальйоні "Монако" чи "Відень"? Ще жебракує, як міліонерша, чи вже міліардершею стала?
27.11.2022 22:34 Ответить
Арахамія привіз вєсточку з Відня.
27.11.2022 22:18 Ответить
нужно представить к новому званию - капитан-Очевидность...!!!
27.11.2022 22:18 Ответить
капітан-очковідєц
28.11.2022 07:01 Ответить
нужно просто престать стрелять , хуже не будет.......
27.11.2022 22:46 Ответить
Та як там гроші на телемарафон та асфальтоуклдчик у відосік не влазять?
27.11.2022 22:19 Ответить
А Старуху ,Резниченко , Тимошенко , дерьмаку , сколько миллиардов прилипло ⁉️Если только ,полтора миллиарда любовнице Резниченко ⁉️А батальены Монако и Вена сколько вывезли ⁉️Он гниды не думают , что партнеры не слепые и не идиоты⁉️ Циничные зеутырки хуже рашистов , если не брезгуют ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ВОРОВАТЬ
28.11.2022 08:55 Ответить
27.11.2022 22:23 Ответить
козломордий ?
27.11.2022 22:57 Ответить
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди"- Симон Петлюра
27.11.2022 22:21 Ответить
Ну так вже деяким подобається словосполучення "українські гниди"...ти українець?
27.11.2022 22:23 Ответить
тикай-те язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям
28.11.2022 12:22 Ответить
100%
27.11.2022 23:41 Ответить
Як вже остогидли ці щоденні вечірні відосіки від цього хєрового блогера!
27.11.2022 22:23 Ответить
Мені не остогидли, бо я їх просто не дивлюся. Бісить одне - він, бачите, попереджає про майбутні ракетні обстріли, а про те що війна буде, ****, не попередив!
27.11.2022 23:44 Ответить
боневтік
зе-шобла то приховані вороги українського народу
одна лише третьякова наговорила на петельку або ешафот а все зе-кодло її покриває адже там таких "третьякових" більшість
28.11.2022 12:25 Ответить
Нужно было в 14 пастора выбирать. А так потеряли кучу времени
27.11.2022 22:34 Ответить
Абсолютно , но историю не повернуть , поэтому нужно создать партию из ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ , прошедших кошмар войны , они ЗНАЮТ , ЧТО ДЕЛАТЬ , как выгнать и конфисковать награбленное всеми , кто был у корыта 30 лет Кучму , за то, что продал ЯО и подарил рашистским олигархам стратегически важные объекты и не подлежащим продаже - Богуслаев, Жеваго ……и всех московских Попов гебнявых
28.11.2022 09:20 Ответить
бункерный нацист проиграл войну и он это прекрасно понимает. Признание поражения в войне, для любого российского сцаря равнозначно подписанию себе смертного приговора и безотлагательное приведение этого приговора к исполнению. Всех сцарей Помойки которые проигрывали в войнах, свергали через смертный приговор. Единственное что остается бкнкерному недоразумению, это поддержка пламени войны и пока есть ресурс баранов в Помойке, маньячело будет подкидывать этот ресурс в костер войны для поддержания пламени. На большее - Помойка уже не способна...
27.11.2022 22:31 Ответить
Тем временем руснявая мразь, которая саботировала Украинское ПВО перед и во время вторжения русни по приказу Боневтика, наказана должностью посла в Швейцарии.
27.11.2022 22:44 Ответить
А Баканов , подложивший СБУ под ФСБ НА СВОБОДЕ , Венедиктова в Швейцарии ВСЕ КОФМАНЫ ,АБРАМОВИЧИ ,Фирташ -:верхушка КОШЕР НОСТРЫ в Вене ЖИРУЮТ на награбленные в Вене и не только
28.11.2022 09:25 Ответить
щось дуже дивне відбувається.
Раніше жодних таких попереджень. а зараз з кожного кутка чути про масований удар що готується.
невже там настільки все погано?
27.11.2022 22:32 Ответить
Зараз це вже звучить як погроза, мовляв, "готуйтесь до фатальних наслідків, ракет ще багато, приймете всі до останньої", замість "отримаєте (хоча б) рівнозначну відповідь за кожен такий ракетний удар".
З таким нікчемним командуючим і війну не довго програти, тільки й думає якби з бюджету вкрасти і ту капітуляцію підписати щоб отримати свої криваві срібняки.
27.11.2022 23:51 Ответить
Наслідки " величного правління" у Кривому Розі ( "брав під особистий контроль "?): 2 ракети пошкодили сьогодні транспортну інфраструктуру міста! Зате " Гденцевський міст" здали місяць тому, + ще новенької дороги кілометрів 5! Це все за це літо, + новенькі бар'єрчики понад дорогами в центрі міста! Старі прибрали - виглядали , як для війни, не модними!...
До речі, Дніпропетровська область - лідер по " розпилу" грошей на дорогах, а виділили ще більше!
Дермак - резніченку: " Дай п'ять!..."!
Фото в інтернеті, і в Бутусова є!...
До чого мова: сьогодні Кривий Ріг зрозумів, маю надію, що не міст, ні бар'єрчики від ракет не захищають!!!..
27.11.2022 22:34 Ответить
в них ракети..у нас відосики й відсутнє світло, тепло, вода..

таке враження, шо воно давить на жалість...кошти країни нададуть - а вони на Оман..

треба заарештувати все майно, грошові кошти, рахунки - без винятку у всіх тих керманичів - президента, міністрів, депутатів..звільнити всю армію радників та їх помічників..

нехай тільки на зарплатню свою живуть до кінця терміну..а все, що заарештоване - то застава..арешт знімати тільки після перевірки діяльності..
27.11.2022 22:50 Ответить
справа в тому, що тих хто повинен ініціюювати арешти призначає Єрмак, а тих кто їх накладає контролює Татаров
27.11.2022 23:03 Ответить
Это единственный ВЫХОД ,если власть возьмут здравомыслящие Генералы , знающие всю ПОДНАГОТНУЮ марадерства , договорняков с фирташем и Абрамовичами и предательства , готовивших сдачу Украины в рабство русских садистов , террористов варваров
28.11.2022 09:32 Ответить
То роби щось, а не скавчи, нікчема.
27.11.2022 22:54 Ответить
Він працює. Відосіки робить. Що, мало?
27.11.2022 22:57 Ответить
Він, здається, забув, що більше не в Кварталі. Боже, як ми скотилися до такого?
27.11.2022 23:25 Ответить
Это мир, мир в глазах Путина. Рускіе, они добрые и войны не хотять. В своей голове Зеленский уже кончил, ну и войну тоже кончил. Айда на Золотое, разминировать все.
27.11.2022 22:55 Ответить
Про шашлики забув сказати. І що шампурами можна ракети збивати...
27.11.2022 22:55 Ответить
А що, в орді повинні були закінчитись ракети?
Вони їх будуть робити і далі, візьмуть в Ірані, в Кореї, в Китаї.
Бубочка, а де наші ракети?
Чи вирішили знову засрати мізки зедібілам з "пунктами незламності Осла і Селедки"?
27.11.2022 22:56 Ответить
А де зброя, яку ми самі виготовили?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у державі - теж...
27.11.2022 22:59 Ответить
Таке велике речення заради одного прізвища...
27.11.2022 23:13 Ответить
Говори уже прямо. Ю.Тимошенко нужно убрать из этого списка. А так все верно
27.11.2022 23:31 Ответить
А в тебе, дебіла, є асфальт. А у нас в квартирі газ, а у вас? Держава непуганих ідіотів.
27.11.2022 23:03 Ответить
Моцкалі роблять ракети цілодобово, 24/7. Тому ракети, в лаптєстані, закінчуються лише в головах Абдрістовича, Жданова та таких інших говорунів.
27.11.2022 23:10 Ответить
"І поки в них є ракети-ми будемо класти асфальт"-закінчив свій спіч найвеличніший.
27.11.2022 23:27 Ответить
Де наші ракети ? Ті що були і ті що повинні були з'явитись?
27.11.2022 23:54 Ответить
За 9 міс. можна було уже сотні тих ракет виготовити, але ж немає політичної волі бєнєвтіка. Коротше кажучи, воно не хоче щоб Україна мала свої далекобійні ракети для ударів по військових об'єктах агресора
28.11.2022 00:03 Ответить
Ініціював би Зеленський через братів Шиферів, формування окремої штурмової роти з доходях квартальних під орудою десятків генералів Армії, хоть якась користь буде від вгодованих !!!
Щоб квартальні перестали гадити під себе від страху перед снайпером!!!
Там же не одні особи жіночої статі, чи як..
28.11.2022 00:14 Ответить
А кто дважды уже теряет дом ?? Иди ты в…..
28.11.2022 01:13 Ответить
Майдан в Китае третий день идёт, Майдан в Иране почти. Месяц...Совпадение? ...Не думаю...🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
28.11.2022 01:51 Ответить
Зе буде СперЗидентом років 50...а може й більше...🤣🤣🤣..Спер грошенят достатнього...
28.11.2022 01:55 Ответить
Проти ракет діють тільки протиракетні зенітні комплекси накшталт Насамс, Петриот, Іріс та інші, але нам кажуть що поставки зброї таких держав як Німечина ті Франція яки мають потужний ВПК вже вичерпаний, так "українська" влада як кажуть провтикала і направила гроші не на виробництво ******** ЗРК, а на себе, але Україна відмовилася від третього ядерного потенціалу в світі бувшого СССР націленого на НАТО та і на весь Світ в обмін на гарантії беспеки і територіальної цілостності тому потрібно вимагати від НАТО та усього світу що давно настав час повертати борги та поставити ще вчора , що найменше 30 комплексів ******** ЗРК дря бородьби з ракетними обстрілами РФ в обмін на 2 тис. ядерних боеголовок яки Україна вже зруйнувала в інтересах миру у всьому Світі.
28.11.2022 03:27 Ответить
Ці Будапештські гарантії безпеки вийшли за ініціативою України, яка не погодилася на знищення ядерних боєголовок. Натомість, вони всі були передані агресору.
28.11.2022 11:55 Ответить
Та не заспокоїться орда ніколи, та й ракети в них не закінчаться і клепають вони їх цілодобово. Проблема на десятиріччя. Питання в тому, хто довше витримає: Україна, Європа, чи орда?
28.11.2022 06:33 Ответить
Будемо прикриватись асфальтом!
28.11.2022 06:46 Ответить
Вони заспокоються не тоді, коли в них ракети закінчаться, а тоді, коли в нас з"являться.
28.11.2022 07:35 Ответить
Обстріли триватимуть доти, поки не будуть знищені всі російські ракетні заводи!
28.11.2022 09:27 Ответить
 
 