Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты - они не успокоятся, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с вечерним итогом дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты, они не успокоятся".

Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой.

Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами.

Читайте также: Россия будет готовиться к следующему массированному удару по Украине около недели, - разведка

И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому вы можете помочь.

Пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги.

Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей.

Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за террористическую войну.

Вместе – все пройдем", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины: "Это будет означать победу над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия". ВИДЕО



