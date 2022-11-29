К 100-летию "Щедрика" в Чикаго показали праздничную анимационную проекцию в желто-голубых цветах и с украинской символикой. ВИДЕО
К 100-летию "Щедрика" в американском Чикаго показали праздничную анимационную проекцию в желто-голубых цветах и с украинской символикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича уже более 100 лет является символом рождественско-новогодних праздников во всем мире.
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+11 Super Gut
показать весь комментарий29.11.2022 14:11 Ответить Ссылка
+7 Colt
показать весь комментарий29.11.2022 14:12 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий29.11.2022 14:14 Ответить Ссылка
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Что тебе дает права ждать и требовать от них что то ?
визнати рашку країною-терористом - то нє... а підсвітити будівлю - то да
нам цього дуже броакувало в Україні