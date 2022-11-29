К 100-летию "Щедрика" в Чикаго показали праздничную анимационную проекцию в желто-голубых цветах и с украинской символикой. ВИДЕО

К 100-летию "Щедрика" в американском Чикаго показали праздничную анимационную проекцию в желто-голубых цветах и с украинской символикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича уже более 100 лет является символом рождественско-новогодних праздников во всем мире.

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