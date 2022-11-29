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К 100-летию "Щедрика" в Чикаго показали праздничную анимационную проекцию в желто-голубых цветах и с украинской символикой. ВИДЕО

К 100-летию "Щедрика" в американском Чикаго показали праздничную анимационную проекцию в желто-голубых цветах и с украинской символикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича уже более 100 лет является символом рождественско-новогодних праздников во всем мире.

Смотрите: Украинский боец играет на скрипке, которую нашел среди украденных оккупантами вещей. ВИДЕО

музыка (799) США (27331) Украина (45040)


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Топ комментарии
+11
пушкін - це той який писав на язику пєдофілів, мародерів і фашистів?
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29.11.2022 14:11 Ответить
+7
Вітання Чикагщині !
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29.11.2022 14:12 Ответить
+2
Вся та світова діяспора - ****** клоуни-пристосуванці. Як тільки Україна опинилася в світових трендах, то вони одразу згадали своє українське походження аби хайпонути на цьому. Як тільки війна закінчиться і в Україні почнуться проблеми, діяспора на наступний день забуде своє походження.
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29.11.2022 14:14 Ответить
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Стесняюсь спросить - в Чикаго хоть кто-нибудь может выдать пару строк из пушкинда?
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29.11.2022 14:02 Ответить
пушкін - це той який писав на язику пєдофілів, мародерів і фашистів?
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29.11.2022 14:11 Ответить
Он
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29.11.2022 14:18 Ответить
Как на другой планете . Они там , мы здесь .
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29.11.2022 14:07 Ответить
Вся та світова діяспора - ****** клоуни-пристосуванці. Як тільки Україна опинилася в світових трендах, то вони одразу згадали своє українське походження аби хайпонути на цьому. Як тільки війна закінчиться і в Україні почнуться проблеми, діяспора на наступний день забуде своє походження.
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29.11.2022 14:14 Ответить
А сейчас проблем нет?так,просто война?!
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29.11.2022 14:56 Ответить
А почему ты чего то ждешь от тех, кто живет в другой стране ?
Что тебе дает права ждать и требовать от них что то ?
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29.11.2022 16:59 Ответить
Чикаго це Українське місто !!пес його знає шо таке пушкін ?!!
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29.11.2022 14:08 Ответить
Ну не зовсім українське. Поляків там ще більше.
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29.11.2022 14:16 Ответить
Вітання Чикагщині !
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29.11.2022 14:12 Ответить
Типа Слава ЗСУ та генералу Залужному й 🔱❤️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦
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29.11.2022 14:24 Ответить
дуже красива пісня, як, загалом, і інші українські пісні!
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29.11.2022 16:07 Ответить
зашибісь допомогли

визнати рашку країною-терористом - то нє... а підсвітити будівлю - то да

нам цього дуже броакувало в Україні
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29.11.2022 19:31 Ответить
 
 