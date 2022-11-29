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Пропагандистка Симоньян о ракетных ударах по Украине: "Единственное, что мы можем делать - это бомбить. И если мы проиграем, то даже кремлевского дворника будут судить в Гааге". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что уничтожение крылатыми ракетами украинской энергосистемы – это единственный способ избежать Гаагского трибунала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Симоньян заявила, что такие удары это единственное, на что способна сейчас российская армия.

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Гаагский трибунал (240) крылатые ракеты (881) атака (374) Тарифы на электроэнергию (2165) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+69
Ви в будь якому випадку програєте.
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29.11.2022 15:58
+60
Как же хочется эту бл@дь удушить подушкой. И сверху гопака станцевать.
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29.11.2022 15:59
+57
на неї та їй подібних пропагандонів типу соловьова, кісільова чекає доля доктора гебельса !!!
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29.11.2022 15:59
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"Единственное, что мы можем делать - это бомбить. И если мы проиграем, то даже кремлевского дворника будут судить в Гааге" Джерело:

Бійся курва, ти там перша будеш.
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30.11.2022 01:39 Ответить
Мрази. Они еще называются себя вежливыми и пушистыми. Уверен на 100500% что 100 лет назад в 45-м в бункере Гитлера точно такие же разговори были.
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30.11.2022 01:40 Ответить
Про геноцид армян у нее надо спросить - что же там такое в Турции произошло 100 лет назад?
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01.12.2022 01:12 Ответить
М.куян(была симонян)- начальник 100 канального ТВ(на весь мир) "неРаша тудей" несколько десятков лет занимается дезинфформацией по Одэрбэджанскому Карабаху и истории Кавказа.в последнем дестилетии добавила туда и Украину.У этой карлицы,с вечно открытыми вонючими грудми,предки из арабистана приперлись на Кавказ(Кубань), а стравливает и оскорбляет живущих здесь славян и кавказцев.Вот кто захватил Россию. М.кун-ЧЕМОДАН,ВОКЗАЛ,АРАБИСТАН -НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ.Хватит пожили на Кавказе,куда вас Россия переселила( начина1828г и сечас в Карабах и Абхазию),пора валить
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30.11.2022 09:08 Ответить
Ось це і є необхідна і достатня тема для переговорів:

що буде зі злочинцями після їхньої поразки?

Ця тема їх ДУЖЕ ЦІКАВИТЬ!

Однак не варто думати, що тут нема про що говорити, бо і так все ясно. Тому що поки що вони продовжують воювати, продовжують посилати нові партії військ, зброї і боєкомплектів проти нас і проти наших захисників!

На жаль, наші захисники продовжують гинути на фронті!

Тому якщо ми зможемо запропонувати злочинцям обмін, наприклад, такий: їхні злочини буде осуджено, але в тюрму їх ми саджати НЕ будемо, а в обмін на це ВСІ злочинці і ВСІ залишки їхніх військ повинні вийти за межі території України згідно Конституції України і вони повинні припинити свої злочинні дії проти України, в т.ч. будь-які обстріли чи інші фізичні втручання на територію України з-за її меж, тобто, з території РФ або Білорусі, або з будь-якої іншої території або з повітряного чи космічного простору. Таким чином в обмін на свободу злочинців від тюрми буде здоров'я і життя наших захисників, яким після такого обміну не доведеться звільняти залишки окупованих територій з боями (адже цей обмін передбачає, що ворог вийде з наших територій), тобто, вони будуть працювати з меншими ризиками для себе. + Звільнити всіх наших людей з полону та примусової депортації (та інших варіантів протиправного тримання людей проти їх волі). - Загалом, в обмін на свободу злочинців від тюрми злочинці повинні повернути всі свої дії і дії своїх підлеглих в межі правового поля України.
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30.11.2022 09:32 Ответить
Під переговорами маються на увазі не секретні домовленості, а обмін публічними заявами у ЗМІ та на офіційних сайтах державних структур.
А під виконанням договорів не обіцянки чи брехливі заяви про начебто факти, яких насправді не існує, а фактичні дії, підтвердження яких буде публічним з різних джерел: ЗМІ, офіційне визнання фактів виконання відповідних дій супротивником і т.п..
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30.11.2022 09:49 Ответить
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