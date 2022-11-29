Пропагандистка Симоньян о ракетных ударах по Украине: "Единственное, что мы можем делать - это бомбить. И если мы проиграем, то даже кремлевского дворника будут судить в Гааге". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что уничтожение крылатыми ракетами украинской энергосистемы – это единственный способ избежать Гаагского трибунала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Симоньян заявила, что такие удары это единственное, на что способна сейчас российская армия.
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+69 Ex perd
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+57 vuiko dobrui
показать весь комментарий29.11.2022 15:59
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Бійся курва, ти там перша будеш.
що буде зі злочинцями після їхньої поразки?
Ця тема їх ДУЖЕ ЦІКАВИТЬ!
Однак не варто думати, що тут нема про що говорити, бо і так все ясно. Тому що поки що вони продовжують воювати, продовжують посилати нові партії військ, зброї і боєкомплектів проти нас і проти наших захисників!
На жаль, наші захисники продовжують гинути на фронті!
Тому якщо ми зможемо запропонувати злочинцям обмін, наприклад, такий: їхні злочини буде осуджено, але в тюрму їх ми саджати НЕ будемо, а в обмін на це ВСІ злочинці і ВСІ залишки їхніх військ повинні вийти за межі території України згідно Конституції України і вони повинні припинити свої злочинні дії проти України, в т.ч. будь-які обстріли чи інші фізичні втручання на територію України з-за її меж, тобто, з території РФ або Білорусі, або з будь-якої іншої території або з повітряного чи космічного простору. Таким чином в обмін на свободу злочинців від тюрми буде здоров'я і життя наших захисників, яким після такого обміну не доведеться звільняти залишки окупованих територій з боями (адже цей обмін передбачає, що ворог вийде з наших територій), тобто, вони будуть працювати з меншими ризиками для себе. + Звільнити всіх наших людей з полону та примусової депортації (та інших варіантів протиправного тримання людей проти їх волі). - Загалом, в обмін на свободу злочинців від тюрми злочинці повинні повернути всі свої дії і дії своїх підлеглих в межі правового поля України.
А під виконанням договорів не обіцянки чи брехливі заяви про начебто факти, яких насправді не існує, а фактичні дії, підтвердження яких буде публічним з різних джерел: ЗМІ, офіційне визнання фактів виконання відповідних дій супротивником і т.п..