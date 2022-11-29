Тело российского оккупанта высоко взмывает вверх после удара украинских артиллеристов по двум вражеским танкам и БТРу. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины ударом с артиллерии уничтожили два вражеских танка и БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. Судьба экипажей вражеских бронемашин неизвестна, но по крайней мере один оккупант высоко взлетел в воздух после первого удара артиллерии.
Последний полет захватчика можно рассмотреть на третьей секунде видеозаписи.
Топ комментарии
+37 Ничіпір Серветник
показать весь комментарий29.11.2022 16:34 Ответить Ссылка
+36 Сергей Ткаченко #455867
показать весь комментарий29.11.2022 16:33 Ответить Ссылка
+27 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий29.11.2022 16:38 Ответить Ссылка
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Орлятачмобята учатся летать
Саме тому треба важкі бмп та мрапи щоб люди сиділи в середині а не зверху.
"Иван Васильевич меняет профессию"
Усi?
мабудь буде дощ...
за сбичу мєчт!
А от якби там була асфальтова дорога, мiг би розбитись.