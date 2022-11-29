Тело российского оккупанта высоко взмывает вверх после удара украинских артиллеристов по двум вражеским танкам и БТРу. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ударом с артиллерии уничтожили два вражеских танка и БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. Судьба экипажей вражеских бронемашин неизвестна, но по крайней мере один оккупант высоко взлетел в воздух после первого удара артиллерии.

Последний полет захватчика можно рассмотреть на третьей секунде видеозаписи.

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