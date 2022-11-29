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Тело российского оккупанта высоко взмывает вверх после удара украинских артиллеристов по двум вражеским танкам и БТРу. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ударом с артиллерии уничтожили два вражеских танка и БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. Судьба экипажей вражеских бронемашин неизвестна, но по крайней мере один оккупант высоко взлетел в воздух после первого удара артиллерии.

Последний полет захватчика можно рассмотреть на третьей секунде видеозаписи.

Тело российского оккупанта высоко взмывает вверх после удара украинских артиллеристов по двум вражеским танкам и БТРу 01

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армия РФ (19892) уничтожение (7390) артиллерия (652)


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Топ комментарии
+37
акробатичний етюд від свинособаки
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29.11.2022 16:34 Ответить
+36
Залік!
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29.11.2022 16:33 Ответить
+27
Он сказал Паехали, он взмахнул рукой
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29.11.2022 16:38 Ответить
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Залік!
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29.11.2022 16:33 Ответить
Тобто його вилікували
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29.11.2022 16:37 Ответить
від нацизму
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29.11.2022 16:45 Ответить
Покращили.
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29.11.2022 18:04 Ответить
Гутаперчовий мобік.
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29.11.2022 16:42 Ответить
живий?
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29.11.2022 17:25 Ответить
Боярой напоють і знову в бій.
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29.11.2022 17:41 Ответить
Це ж як на нього Український чорнозем вплинув.
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29.11.2022 17:44 Ответить
акробатичний етюд від свинособаки
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29.11.2022 16:34 Ответить
Хотел в детстве льотчиком быть.
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29.11.2022 16:35 Ответить
пригуном
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29.11.2022 17:13 Ответить
В сторону...
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29.11.2022 19:10 Ответить
певно воздушним гівнастом
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29.11.2022 18:20 Ответить
Точно, рогозин же пообещал каждому росиянцу персональный батут
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29.11.2022 18:25 Ответить
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29.11.2022 16:35 Ответить
Пєрната свинособака.
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29.11.2022 16:36 Ответить
Тройной тулуб
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29.11.2022 16:37 Ответить
Ватнікі... тулуП.
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29.11.2022 18:07 Ответить
Он сказал Паехали, он взмахнул рукой
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29.11.2022 16:38 Ответить
Ульотноє кіно
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29.11.2022 16:39 Ответить
тройной сімоньян....
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29.11.2022 16:40 Ответить
А звуть тебе як? - натаааха! А ким хочеш бути? - Касманафтам!
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29.11.2022 16:44 Ответить
Тут треба рахувати, попередник як вирахували пролетів 58 метрів.
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29.11.2022 16:45 Ответить
Ну і що воно йому дало.
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29.11.2022 17:00 Ответить
нас зайняло арихметикою...
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29.11.2022 18:09 Ответить
Хде камисия из книги рекордов, я вас спрашиваю?
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29.11.2022 17:02 Ответить
Спочатку він думав, що кабзон на небі, але потім зорієнтувався правильно.
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29.11.2022 16:49 Ответить
Рождённый ползать, летать - может. Иногда...
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29.11.2022 16:51 Ответить
Байканур вже но той,рашисти просто дослівно взлітають в космос в Україні.
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29.11.2022 17:00 Ответить
Гагарин...
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29.11.2022 17:08 Ответить
Орлята чмобята учатся летать
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29.11.2022 17:26 Ответить
Заніматєльная фізіка: Імпульс енергії наданий орку виявився недостатнім для надання йому першої космічної швидкості і орк впав на землю внаслідок дії сили земного тяжіння. Також неефективною виявилась точка старту кацапа тому що внаслідок дії на мішок з лайном сили Коріоліса необхідно затратити більше енергії для виводу того лаптя на навколоземну орбіту.
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29.11.2022 17:34 Ответить
Где то тихонько заплакал Сергей Бубка)))
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29.11.2022 17:39 Ответить
Це стандартно для м'ясної броні.

Саме тому треба важкі бмп та мрапи щоб люди сиділи в середині а не зверху.
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29.11.2022 17:55 Ответить
https://youtu.be/-jHT1Tiditw ЗСУ мало не відправили танк росіян у космос
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29.11.2022 17:56 Ответить
https://youtu.be/QieNyDUAk1I 6 целей в день! Украинец стал рекордсменом по уничтожению бронированной техники из "Джавелина"
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29.11.2022 18:03 Ответить
Всё выше, и выше, и выше. Стремим мы полёт наших птиц,. И в каждом пропеллере дышит. Спокойствие наших границ.))))
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29.11.2022 18:06 Ответить
Высоко пошёл, к ясной погоде!
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29.11.2022 18:09 Ответить
я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает!

"Иван Васильевич меняет профессию"
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29.11.2022 18:29 Ответить
Доречі, Булгаков був ще той імперець - москаль.
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29.11.2022 19:25 Ответить
Дiду, Совiти на мiсяць полетiли!

Усi?
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29.11.2022 18:42 Ответить
низенько пішов
мабудь буде дощ...
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29.11.2022 18:48 Ответить
рождённый ползать летать-таки может.. правда недалеко и очень травматично
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29.11.2022 18:59 Ответить
акробатікі
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29.11.2022 19:37 Ответить
воно всю жізнь мєчтало так взлєтєть
за сбичу мєчт!
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29.11.2022 19:40 Ответить
Щасливчик.
А от якби там була асфальтова дорога, мiг би розбитись.
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29.11.2022 20:36 Ответить
катапульта сработала парашют не розкрився тільки
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29.11.2022 21:15 Ответить
Ну-у-у взмыл красиво, а вот приземлился не очень.
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29.11.2022 22:13 Ответить
Низько пішов, це к дощу
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29.11.2022 22:33 Ответить
Как же точно арта отрабатывает, эскалибуры или наводка, просто сказка!
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30.11.2022 03:58 Ответить
ловко вонючого мерзотника кацапського підкинуло... побільше б так...
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30.11.2022 07:24 Ответить
Орел !
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30.11.2022 08:32 Ответить
 
 