Битва за Бахмут, Сватово, Угледар. Когда преодолеют снарядный голод? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Аналитика ситуации на фронте от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий29.11.2022 20:37
+7 Sergey Stolyarenko
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+6 Mykola Blogger
показать весь комментарий29.11.2022 21:15
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Мабуть намагаються «марафонити» суспільство і далі‼️⚔️🇺🇦❤️🤷♂️🤔😡😠🙈🤯🇺🇦🇯🇵🇹🇷🇪🇪🇩🇪🇮🇩🇨🇿🇺🇸🇱🇹🇫🇮🇳🇴🇪🇺🇬🇧‼️⚔️
Хто саме у США і з якою метою блокує постачання цих ракет Україні?
Байден таке ж саме чмо, як і Обама!
Кто ей должен помогать ? Они вошли в нАТО за три года до войны ? Они выполнили 7 положений о демократизации , чтоб войти в ЕС? Нет и нет. Так с каких, чуть не сказал х**в ?!
Зеленые твари подставляют Украину.
И теперь эти зелёные засранцы, желавшие сдать страну х**лу, кричат, что все виноваты кроме них, что не хотят отвечать за их рас**ство... И если вы не боты - не спешите повторять эту херню. Как сказал сам зеля "никто никому ничего не должен"
А когда просят - не плюют в тех , кто даёт. Не воруют помощь. НЕ накручивают на снарядах, уменьшая этим их количество ...
срср виграв другу світову , лише завдяки безмежній допомозі західних союзників . Царську рашку у першій світовій , від повного розгрому , врятував теж , так би мовити - лендліз . А зараз його нема ,, то ж - немає західної допомоги ( чи - лендлізу ) - немає перемоги .
Загальна мобілізація теперішній мордор не врятує .. За великим рахунком - чмобам скоро не буде чим воювати ,, крім шапок . Темп війни занадто високий , склади швидко порожніють , промисловість паРаші не встигає , А байки про бездонні склади зброї в мордорі , і всього іншого ( які десятки років розповсюджували їхні пропагандони ) , виявилися фейком ,, і вже до речі - добряче набридли , бо по факту бачимо зовсім інше - ***** вже через півроку війни почав бігати по світу з простягнутою рукою , в пошуках озброєнь та іншого .
Хоча ні - самі склади звісно ж є , але зберігається там , як бачимо , переважно - іржаве залізяччя вироблене 50 - 70 років тому , і навіть 100 літнє .. А то вже фактично - не зброя .
Ну і взагалі , з гвинтівками Мосіна йти воювати проти Хаймарсів , це навіть не ідіотизм ,, це я навіть не знаю як і назвати .
Від Китаю і Кореї лише на рівні чуток .