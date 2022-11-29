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Битва за Бахмут, Сватово, Угледар. Когда преодолеют снарядный голод? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Аналитика ситуации на фронте от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+9
На прямі питання від Українців з фронту, до Стефанчука-Зеленського та їх Шмигаля з Резніковим, жодної тямущої відповіді по суті !!
Мабуть намагаються «марафонити» суспільство і далі‼️⚔️🇺🇦❤️🤷‍♂️🤔😡😠🙈🤯🇺🇦🇯🇵🇹🇷🇪🇪🇩🇪🇮🇩🇨🇿🇺🇸🇱🇹🇫🇮🇳🇴🇪🇺🇬🇧‼️⚔️
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29.11.2022 20:37
+7
Мій друг, який звіти прийшов на пару днів з нуля просто сказав - там пекло! Рюкзак в окопі розривається просто в хлам від ударної хвилі після сруавіації! Кажу - а як пзрк? Чую у відповідь -матюки!
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29.11.2022 21:15
+6
Чому США та НАТО дозволяють рашистам руйнувати Україну, перетворювати українські міста і села в руїни, НЕПРИДАТНІ ДЛЯ ЖИТТЯ? Адже ЗСУ готові стримувати терористів ракетними ударами у відповідь. Ракет середньої дальності, потрібних ЗСУ, у США більш ніж достатньо.
Хто саме у США і з якою метою блокує постачання цих ракет Україні?
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29.11.2022 21:15
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На прямі питання від Українців з фронту, до Стефанчука-Зеленського та їх Шмигаля з Резніковим, жодної тямущої відповіді по суті !!
Мабуть намагаються «марафонити» суспільство і далі‼️⚔️🇺🇦❤️🤷‍♂️🤔😡😠🙈🤯🇺🇦🇯🇵🇹🇷🇪🇪🇩🇪🇮🇩🇨🇿🇺🇸🇱🇹🇫🇮🇳🇴🇪🇺🇬🇧‼️⚔️
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29.11.2022 20:37 Ответить
Чому США та НАТО дозволяють рашистам руйнувати Україну, перетворювати українські міста і села в руїни, НЕПРИДАТНІ ДЛЯ ЖИТТЯ? Адже ЗСУ готові стримувати терористів ракетними ударами у відповідь. Ракет середньої дальності, потрібних ЗСУ, у США більш ніж достатньо.
Хто саме у США і з якою метою блокує постачання цих ракет Україні?
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29.11.2022 21:15 Ответить
нерешительные они, это же не их мочат ракетами...
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29.11.2022 21:48 Ответить
Це звичайна змова.мордор знищує цивільне населення та інфраструктуру,а США чомусь не вважають це терором і тому не хочуть визнати кацапію країною спонсором тероризму.Хтось у світі хоче очистити Україну від українців.Багато знищено фізично,але значно більше виїхало і дуже великий відсоток з них,залишаться за кордоном.Коли почнуться морози і орки вдарять по енергооб'єктах знову,то ще декілька мільйонів українців,переважно мешканці міст, виїдуть за кордон.Україна після перемоги не зможе відновитися ні за рік ,ні за три роки.Тому більшість українців залишаться там,діти підуть в школу ,батьки знайдуть роботу,а тут буде розруха.Територію України для когось вичищають.
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29.11.2022 22:55 Ответить
Саме тому, чому США не визнали росію країною-терористом....
Байден таке ж саме чмо, як і Обама!
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30.11.2022 11:05 Ответить
Когда и какие страны заботились о безопасности чужой стране ...в то время , как сама эта страна остановила свою оборонку, не производила для своей защиты оружия, обзывала Штаты брехунами за предупреждения о войне и открыла врагу проходы на свою территорию с севера и с юга ?
Кто ей должен помогать ? Они вошли в нАТО за три года до войны ? Они выполнили 7 положений о демократизации , чтоб войти в ЕС? Нет и нет. Так с каких, чуть не сказал х**в ?!
Зеленые твари подставляют Украину.

И теперь эти зелёные засранцы, желавшие сдать страну х**лу, кричат, что все виноваты кроме них, что не хотят отвечать за их рас**ство... И если вы не боты - не спешите повторять эту херню. Как сказал сам зеля "никто никому ничего не должен"
А когда просят - не плюют в тех , кто даёт. Не воруют помощь. НЕ накручивают на снарядах, уменьшая этим их количество ...

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30.11.2022 12:14 Ответить
Мій друг, який звіти прийшов на пару днів з нуля просто сказав - там пекло! Рюкзак в окопі розривається просто в хлам від ударної хвилі після сруавіації! Кажу - а як пзрк? Чую у відповідь -матюки!
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29.11.2022 21:15 Ответить
У нас зараз всі стали військовими експертами , навіть ті які не мають військової освіти
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29.11.2022 21:41 Ответить
коли людям говоритимут правду, хоч і страшну, тоді й експертів одразу поменшае.
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29.11.2022 21:52 Ответить
Миллион 155мм снарядов в том числе десяток тысяч высокоточных... и опять голод...
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29.11.2022 21:49 Ответить
Сподобалась відповідь Юрія на запитання про загальну мобілізацію на паРаші , все сказав вичерпно і точно .
срср виграв другу світову , лише завдяки безмежній допомозі західних союзників . Царську рашку у першій світовій , від повного розгрому , врятував теж , так би мовити - лендліз . А зараз його нема ,, то ж - немає західної допомоги ( чи - лендлізу ) - немає перемоги .
Загальна мобілізація теперішній мордор не врятує .. За великим рахунком - чмобам скоро не буде чим воювати ,, крім шапок . Темп війни занадто високий , склади швидко порожніють , промисловість паРаші не встигає , А байки про бездонні склади зброї в мордорі , і всього іншого ( які десятки років розповсюджували їхні пропагандони ) , виявилися фейком ,, і вже до речі - добряче набридли , бо по факту бачимо зовсім інше - ***** вже через півроку війни почав бігати по світу з простягнутою рукою , в пошуках озброєнь та іншого .
Хоча ні - самі склади звісно ж є , але зберігається там , як бачимо , переважно - іржаве залізяччя вироблене 50 - 70 років тому , і навіть 100 літнє .. А то вже фактично - не зброя .
Ну і взагалі , з гвинтівками Мосіна йти воювати проти Хаймарсів , це навіть не ідіотизм ,, це я навіть не знаю як і назвати .
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29.11.2022 21:56 Ответить
Є ленд ліз від китаю, ірану, пн. Кореї і інших тоталітарних *********, а ще колосальний запас зазомбованих орків, так що попереду важка боротьба на виснаження.
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29.11.2022 22:36 Ответить
Ну від ірану є дещо , але кілька сот дронів то не лендліз . .
Від Китаю і Кореї лише на рівні чуток .
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29.11.2022 23:00 Ответить
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29.11.2022 22:11 Ответить
Велике прохання до Юрія Бутусова НЕ переходити на російську мову, коли питання російською!
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30.11.2022 00:21 Ответить
А може просто порідку яз завжди нема і зброю розкрадають?
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30.11.2022 02:54 Ответить
 
 