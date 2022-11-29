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Украинские воины уничтожили группу оккупантов из ЧВК "Вагнер" с помощью американского гранатомета MK-19. ВИДЕО беспилотника

Бойцы подразделения "SIGNUM" уничтожили группу российских оккупантов вблизи Бахмута, используя американский автоматический гранатомет MK-19 калибра 40 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь АГС бойцы корректировали с помощью беспилотника. Видеозапись эффективной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. Судя по записи, погибло по меньшей мере десяток "вагнеровцев".

"Отличная работа подразделения "SIGNUM" по уничтожению кацапов. На Бахмутском направлении у вагнеровцев не перестают пылать задницы, потому что работают DJI Mavic 3 и гранатомет MK-19", - написали воины под опубликованным видео.

Смотрите также: По базе "Вагнера" в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ. ФОТО

Автор: 

оружие (10287) США (27331) Бахмут (1605) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+62
То є добре, дуже файно!
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29.11.2022 18:43 Ответить
+57
Як красиво на це можна дивитися вічно!
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29.11.2022 18:45 Ответить
+48
Молодці!
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29.11.2022 18:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То є добре, дуже файно!
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29.11.2022 18:43 Ответить
Молодці!
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29.11.2022 18:44 Ответить
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29.11.2022 22:54 Ответить
Як красиво на це можна дивитися вічно!
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29.11.2022 18:45 Ответить
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29.11.2022 18:46 Ответить
В десяточку.
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29.11.2022 18:47 Ответить
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29.11.2022 18:48 Ответить
Потужна зброя ,а можна таких 1000 штук ?
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29.11.2022 18:50 Ответить
І баржУ набоїв...
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29.11.2022 19:29 Ответить
Гарно! Нагадаю, що засновник терористичної організації 'вагнер' - не лише зек, але й опущений ******. Не дарма скооперуваввся з іншим збоченцем - вівцейобом какдировим))
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29.11.2022 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B46Td_c8ubw
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29.11.2022 20:48 Ответить
"Они безумно любят друг друга..."
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29.11.2022 21:18 Ответить
Благослови вас Господи хлопці у вашої нелегкої праці . та нехай вас береже Матінтка Божа
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29.11.2022 18:52 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
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29.11.2022 18:52 Ответить
Прівєт главпєтуху прігожину от ЗСУ...
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29.11.2022 18:52 Ответить
патамуша тока пєтухі могут іті ваєвать пад рукаводствам пєтуха...
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29.11.2022 19:50 Ответить


Телеканал "Прямий"



Біля Конституційного Суду України відбулася акція на підтримку звернення народного депутата 7-го скликання Олександра Бригинця та депутатів Київради від «Європейської Солідарності» щодо перейменування церкви московського патріархату.

https://prm.ua/aktyvisty-pid-stinamy-ksu-vymahaly-rozblokuvaty-zakon-pro-pereymenuvannia-moskovskoi-tserkvy-v-ukraini/


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29.11.2022 18:59 Ответить
Гарнюче!
Слава Захисникам України!
Героям Слава!
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29.11.2022 19:00 Ответить
Чем больше смотрю подобные видосики, тем больше убеждаюсь, шо я даже не старый, а древний. Такое в моей молодости было научной фантастикой. Хлопцi , Ви найкращi!👍
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29.11.2022 19:01 Ответить
Макс, я сам в "атує".
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29.11.2022 19:18 Ответить
Гарно випалюють сарану! Велика шана нашим воїнам та величезна подяка постачальникам такої зброї! Слава Україні!
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29.11.2022 19:08 Ответить
лєпота..
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29.11.2022 19:18 Ответить
"Зато от чистого сердца"...
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29.11.2022 19:19 Ответить
Хороша помпа!
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29.11.2022 19:24 Ответить
Мне показалось или там были гранаты, которые еще в воздухе взрываются?
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29.11.2022 19:28 Ответить
Слава нашим захисникам!!! Слава ЗСУ!Нехай щастить! Смерть рашистським мразям-окупантам!!!
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29.11.2022 19:29 Ответить
Героям Слава! Смерть окупантам!
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29.11.2022 19:52 Ответить
Как говорится: привет ИТК!🤣🤣🤣
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29.11.2022 19:57 Ответить
На яку відстань стріяє АГС?
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29.11.2022 19:58 Ответить
Прицельная дальность, до 1500м...
Максимальная дальность, 2200м...
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29.11.2022 20:03 Ответить
Voiny v Karabahhe, v Ukraine povernuli novuju stranitsu v utshebnikah taktiki i strategii. Otdelnyje momenty podobnogo mozdno naiti i v deistvijah voisk Assada, no delo doshlifujet do almaza Ukraina. Slava VSU!
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29.11.2022 20:05 Ответить
І відразу зйомки боєвіка ... Голівуд відпочиває Так Тримати. Слава ЗСУ
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29.11.2022 21:42 Ответить
Наші гарно вдягнені, гарно озброєні, спокійно так собі гатять, а ті придурки бігають, як зайці! Ляпота!!!
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29.11.2022 21:54 Ответить
ЗАПАД-СИЛА, РАБСИЯ-МОГИЛА
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29.11.2022 22:45 Ответить
якщо ти вбив одну вбивцю, то кількість вбивць у світі не зменшилось, а на цьому відео кількість вбивць зменшилось мінімум на сім-вісім у світі! що радує.
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29.11.2022 22:48 Ответить
Який принцип діі цього гранатомету? Уламки розлітаються?
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30.11.2022 00:01 Ответить
Принцип дії - прицільно гранати жбурляти.
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30.11.2022 02:35 Ответить
Хорошо работает по площади, и что восхитило такой тихий
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30.11.2022 04:03 Ответить
М19 и семеро козлят
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30.11.2022 14:22 Ответить
Отлично, отлично!
Кстати, как в какой-нибудь Call of Duty прохождение смотришь.

П.С. Заодно ещё кому-то и огород вспахали.😬
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30.11.2022 23:14 Ответить
Это какой то counter strike.. 5.00
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04.12.2022 14:36 Ответить
 
 