Украинские воины уничтожили группу оккупантов из ЧВК "Вагнер" с помощью американского гранатомета MK-19. ВИДЕО беспилотника

Бойцы подразделения "SIGNUM" уничтожили группу российских оккупантов вблизи Бахмута, используя американский автоматический гранатомет MK-19 калибра 40 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь АГС бойцы корректировали с помощью беспилотника. Видеозапись эффективной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. Судя по записи, погибло по меньшей мере десяток "вагнеровцев".

"Отличная работа подразделения "SIGNUM" по уничтожению кацапов. На Бахмутском направлении у вагнеровцев не перестают пылать задницы, потому что работают DJI Mavic 3 и гранатомет MK-19", - написали воины под опубликованным видео.

Смотрите также: По базе "Вагнера" в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ. ФОТО