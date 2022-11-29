Украинские воины уничтожили группу оккупантов из ЧВК "Вагнер" с помощью американского гранатомета MK-19. ВИДЕО беспилотника
Бойцы подразделения "SIGNUM" уничтожили группу российских оккупантов вблизи Бахмута, используя американский автоматический гранатомет MK-19 калибра 40 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь АГС бойцы корректировали с помощью беспилотника. Видеозапись эффективной боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях. Судя по записи, погибло по меньшей мере десяток "вагнеровцев".
"Отличная работа подразделения "SIGNUM" по уничтожению кацапов. На Бахмутском направлении у вагнеровцев не перестают пылать задницы, потому что работают DJI Mavic 3 и гранатомет MK-19", - написали воины под опубликованным видео.
Топ комментарии
+62 Огусто
показать весь комментарий29.11.2022 18:43 Ответить Ссылка
+57 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий29.11.2022 18:45 Ответить Ссылка
+48 Олег Красовський #547085
показать весь комментарий29.11.2022 18:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Телеканал "Прямий"
Біля Конституційного Суду України відбулася акція на підтримку звернення народного депутата 7-го скликання Олександра Бригинця та депутатів Київради від «Європейської Солідарності» щодо перейменування церкви московського патріархату.
https://prm.ua/aktyvisty-pid-stinamy-ksu-vymahaly-rozblokuvaty-zakon-pro-pereymenuvannia-moskovskoi-tserkvy-v-ukraini/
Слава Захисникам України!
Героям Слава!
Максимальная дальность, 2200м...
Кстати, как в какой-нибудь Call of Duty прохождение смотришь.
П.С. Заодно ещё кому-то и огород вспахали.😬