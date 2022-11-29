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Новости Видео Война
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В российской Твери запретили съемки пропагандистского фильма с использованием военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

В российской Твери отменили съемки фильма о войне с Украиной из-за техники с украинскими флагами, которая вызвала "негативную реакцию и резонанс" у местных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, администрация города приняла постановление, согласно которому отменила съемки фильма "Музыкант" о войне РФ с Украиной "с использованием техники с иностранной символикой и флагами". Местные власти отметили, что появление техники с иностранными знаками на улице Твери "недопустимо".

Смотрите также: Жителей российской Твери испугала колонна военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95526) флаг (934)


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Топ комментарии
+71
Во время съёмок патриотического фильма в Твери выехала военная колонна с украинскими флагами. Жителей об этом не предупредили. И они стали выбегать на улицу с криками "Слава Украине" и петь "Батька наш Бандера". А мэр Твери вынес колонне хлеб-соль и зиганул.
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29.11.2022 19:57
+43
занадто багато обісравшихся кацапів - перебиває звичний русський дух
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29.11.2022 19:54
+36
Видать много обосравшихся от страха
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29.11.2022 19:54
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29.11.2022 19:52 Ответить
Синьо-жовтий Прапор корьожить кацапів ліпше срібної кулі та осикового кілка - аж корчі бьють 😂
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29.11.2022 21:35 Ответить
Тоді хай знімають кіно "Вароніш протіф Кастрами".
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29.11.2022 19:53 Ответить
саме час звикати.. холопи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! і сраки розминайте!! щоб тризуб входив до костомах...........
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29.11.2022 19:53 Ответить
Видать много обосравшихся от страха
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29.11.2022 19:54 Ответить
занадто багато обісравшихся кацапів - перебиває звичний русський дух
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29.11.2022 19:54 Ответить
Це один і той самий дух, якщо що.
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29.11.2022 21:46 Ответить
вибачаюсь, не спеціаліст в тому обісравшимуся гівні
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29.11.2022 22:13 Ответить
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!

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29.11.2022 23:06 Ответить
Во время съёмок патриотического фильма в Твери выехала военная колонна с украинскими флагами. Жителей об этом не предупредили. И они стали выбегать на улицу с криками "Слава Украине" и петь "Батька наш Бандера". А мэр Твери вынес колонне хлеб-соль и зиганул.
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29.11.2022 19:57 Ответить
🤣🤣🤣💯
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29.11.2022 19:59 Ответить
Ще пару місцевих почали вигукувати "путін-куйло" 😂😂😂
Щось пішло не за сценарієм...
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29.11.2022 20:01 Ответить
а ще мешканці твєрі стали наспівувати забористий саундтрек фільму:
"Ой у лузі червона калина..Гей!"

іноді навіть хором 😂
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29.11.2022 21:32 Ответить
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29.11.2022 20:09 Ответить
прапори дивовижні мають чарівну силу-панікувати гниль починає))
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29.11.2022 19:57 Ответить
Будемо вважати це репетицією. І для твєрчан буде легше на психіку. 😊 З міською владою не згіден. Репетицій треба провести більше. Навіть розширити до встановлення прапора ра гарадский адміністрацієй. Нехай звикають. Ну і гімн "Ще не вмерла Україна.." в школах треба починати вже вчити. Бо можна не встигнути подолати кчцапський акцент.
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29.11.2022 19:58 Ответить
И повторить во всех городах России.
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29.11.2022 20:07 Ответить
"... но у меня немножко поджало очко"
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29.11.2022 19:58 Ответить
...не пойму - от кадиркіних - очко, от хахлоф - очко, а от кого не очко?
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29.11.2022 20:17 Ответить
Может от волнистых попугайчиков? Хотя это не точно
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29.11.2022 20:21 Ответить
Ага, за них я й забуф...
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29.11.2022 20:28 Ответить
від кадиркіних очко розширяється, від хахлоф - сжимається
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29.11.2022 21:27 Ответить
Вейшнорія! Ось вихід! Хоча вона теж кацапам насипала

Бідненькі! Навіть від бутафорії пообсир@лися!
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29.11.2022 20:02 Ответить
Калинин нервно дергнулся в гробу...
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29.11.2022 20:03 Ответить
Владу перелякав раптовий дефіцит хліба і солі, з якими місцеві мешканці побігли зустрічати визволителів.
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29.11.2022 20:05 Ответить
кацаби укакались )
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29.11.2022 20:06 Ответить
Otshko zaigrala tolko ot flaga, a jesli ukraintsa uvidjat- to serdetsnyi pristup i konki... ot slovo sovsem
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29.11.2022 20:10 Ответить
МНе кажется они уже сняли крупные планы, столько техники не каждый день соберешь.
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29.11.2022 20:20 Ответить
у мокшандии у самой флаг голандский инет американский и все китайское-круг замкнут..
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29.11.2022 20:21 Ответить
бздют шо сказка станет бьілью
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29.11.2022 20:29 Ответить
снимали очерезной шедеврально-гениальный высерроССкиговно?
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29.11.2022 20:46 Ответить
пропоную конкурс--на кращу назву кінострічки..
наприклад-- "скоро--масква-крємль"
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29.11.2022 20:53 Ответить
"от твєри ,до твєрской"
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29.11.2022 20:55 Ответить
"Ничего личного конечно", чувак на всякий случай подстраховывается, а то вдруг точно ВСУ в твери.
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29.11.2022 21:11 Ответить
Тре було крикнути в вікна машини полюції -- Слава Україні!!!
А загалом хороше історичне кіно-- ретроспективне... Як ЗСУ дійшли до Твері...
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29.11.2022 21:23 Ответить
Він би крикнув Слава Україні та ЗСУ.... Там би рвануло без іскри і тихо тихо так
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29.11.2022 21:36 Ответить
требуло пишеться разом
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30.11.2022 07:16 Ответить
танескажи..
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30.11.2022 20:44 Ответить
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29.11.2022 21:28 Ответить
А мені сподобалась кацапська віра в ЗСУ.
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29.11.2022 21:28 Ответить
Рівно тисячу років тому, у 1022 році, у Києві вже 7-й рік княжив Ярослав Мудрий. І тоді теж були тризуб і гривня!
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29.11.2022 22:16 Ответить
потрібно РОЗШИРИТИ зйомки фільму на мацкву і в сам фільм внести сцени підриву, бомбардування і повного зносу кремля. Зйомки звісно ж провести на живо і в натурі!
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29.11.2022 22:38 Ответить
Шо, комунальники не встигають гівно з вигрібних ям вичерпувати?
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29.11.2022 22:44 Ответить
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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29.11.2022 22:58 Ответить
ибо у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь ))))
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29.11.2022 23:03 Ответить
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29.11.2022 23:16 Ответить
Трохи не пов#иралися 😂😂😂!!!
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29.11.2022 23:39 Ответить
У каждой страны есть запах особый…

Пахнет Италия свежею сдобой.

Франция пахнет вином и духами,

Ну, а Швейцария пахнет сырами,

Пахнет Голландия запахом пряным -

кофе, тюльпанами, марихуаной.

Бельгия пахнет Евросоюзом,

А в Люксембурге - фруктами-смузи,

Пахнут Германия с Чехией пивом.

Продажной любовью пахнут Мальдивы.

Пахнет Бразилия сексом и танцем.

Чаем и тостами пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,

Нефтью воняет песок в Эмиратах,

Пахнет рабочею силой Китай,

Пахнет Япония острым вассаби,

В Индии Гангом воняет неслабо,

Пахнет гашишем Афганистан,

Маком душистым разит Пакистан,

Пахнет Колумбия лишь кокаином,

Пахнет пшеница и рожь в Украине,

Мексика пахнет текилой и тако,

Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,

Гарью удушливой, гнилью, угаром,

Пьяная ругань и запах сортира -

Внешние признаки русского мира,

Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",

Чуете вонь? Это запах России!
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30.11.2022 05:45 Ответить
Я еще между 6. и 7. строчками вставил бы такую:
Только россия воняет вот так:
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30.11.2022 08:45 Ответить
с конца
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30.11.2022 08:46 Ответить
А шо так? Може для антуражу вам не хватає хаймарса-так ви скажіть...
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30.11.2022 07:48 Ответить
Очень удачно получилось, что это кино отсняли не только его постановщики-лжецы, но и случайный водитель, и что он опубликовал его.

Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!
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30.11.2022 08:49 Ответить
 
 