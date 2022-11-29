В российской Твери запретили съемки пропагандистского фильма с использованием военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

В российской Твери отменили съемки фильма о войне с Украиной из-за техники с украинскими флагами, которая вызвала "негативную реакцию и резонанс" у местных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, администрация города приняла постановление, согласно которому отменила съемки фильма "Музыкант" о войне РФ с Украиной "с использованием техники с иностранной символикой и флагами". Местные власти отметили, что появление техники с иностранными знаками на улице Твери "недопустимо".

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