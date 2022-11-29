В российской Твери запретили съемки пропагандистского фильма с использованием военной техники под флагами Украины. ВИДЕО
В российской Твери отменили съемки фильма о войне с Украиной из-за техники с украинскими флагами, которая вызвала "негативную реакцию и резонанс" у местных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, администрация города приняла постановление, согласно которому отменила съемки фильма "Музыкант" о войне РФ с Украиной "с использованием техники с иностранной символикой и флагами". Местные власти отметили, что появление техники с иностранными знаками на улице Твери "недопустимо".
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+71 игор ємець
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- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
Щось пішло не за сценарієм...
"Ой у лузі червона калина..Гей!"
іноді навіть хором 😂
Бідненькі! Навіть від бутафорії пообсир@лися!
киговно?
наприклад-- "скоро--масква-крємль"
А загалом хороше історичне кіно-- ретроспективне... Як ЗСУ дійшли до Твері...
Пахнет Италия свежею сдобой.
Франция пахнет вином и духами,
Ну, а Швейцария пахнет сырами,
Пахнет Голландия запахом пряным -
кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктами-смузи,
Пахнут Германия с Чехией пивом.
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем.
Чаем и тостами пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах,
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России!
Только россия воняет вот так:
Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!