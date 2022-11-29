Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 279-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге.
Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения. Они говорили, что захватят Донбасс – весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды.
Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат, и только Богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", – сказал Зеленский.
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Я думаю миллион не меньше!
Це російською стилістікою попахіваєт...
через неделю после битвы -оккупация мОСКВЫ...__
З рахунку збились скільки він там наскирдував.
Сегодня 30 ноября 1939 года советский дохлый союз напал на Финляндию...в этом побоище СССР потерял 350 000 убитыми и ранеными.. выше ссылка и документальный фильм о той позорной бойне ...
Наші хлопці дають жару дуже файно...✊🔥🔥
Слава Україні Слава ЗСУ 🔱💙💛🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇧🇻🇧🇻🇧🇻🇦🇺🇨🇰🇦🇮🇨🇿