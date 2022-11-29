Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 279-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге.

Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения. Они говорили, что захватят Донбасс – весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды.

Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат, и только Богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", – сказал Зеленский.

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