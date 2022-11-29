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Новости Видео Война
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Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 279-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге.

Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения. Они говорили, что захватят Донбасс – весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды.

Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат, и только Богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", – сказал Зеленский.

Смотрите также: Нынешние действия россиян против Украины – это попытка отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21077)


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Топ комментарии
+21
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30.11.2022 00:03 Ответить
+9
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30.11.2022 00:01 Ответить
+8
имхо главное технику дорогую выбивать,биомассы у них достаточно,а там пускай на древних мотолыгах пытаються чтото там штурмовать
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29.11.2022 23:47 Ответить
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имхо главное технику дорогую выбивать,биомассы у них достаточно,а там пускай на древних мотолыгах пытаються чтото там штурмовать
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29.11.2022 23:47 Ответить
Та шо ж за день-то такой. Сльозы из глаз сплошным потоком. Три платочка хоть выжимай
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29.11.2022 23:51 Ответить
Провидець.
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29.11.2022 23:53 Ответить
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30.11.2022 00:01 Ответить
поРаша!!!
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30.11.2022 00:05 Ответить
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30.11.2022 00:03 Ответить
Ще багато "цікавих" розповідей попереду про ЗеВладу.
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30.11.2022 01:58 Ответить
главно дело, что бы остались в достачном количестве в живых или вообще в Украине те, кому это будет интересно.
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30.11.2022 02:08 Ответить
А про наших сограждан Украины ни слова,а это более сотни тысяч погибших гражданских уже на сегодняшний день, про погибших воинов ВСУ вообще тишина потому что военная тайна . И чем же наша власть и пропаганда отличается от российской в этом плане? Ничем.
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30.11.2022 00:04 Ответить
ко ко ко
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30.11.2022 06:16 Ответить
Думаю, вже є сто тисяч. ******* їх дуже приблизно. І ніхто не знає, скільки поранених загнулось, без належної медичної допомоги
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30.11.2022 00:05 Ответить
Вже 300тыщ!!!норм!доя одного ще живущего гнома путинаХуйла!коли вин изздохне)))))((((((завтра!!!!!!!
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30.11.2022 00:08 Ответить
почему вы считаете так мало ?
Я думаю миллион не меньше!
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30.11.2022 00:22 Ответить
ну 100 к,єто может с наемничками и скотобазой дамбасятской которую никто с самого начала и не считал
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30.11.2022 00:13 Ответить
ВСУ не мають наміру ставати окупантами і штурмувати кремль. Наша мета загнати кацапів за поребрик, повна ізоляція ********** і отримання репарацій.
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30.11.2022 00:20 Ответить
Це не лічить щойнозареєстрованому користувачу на нашому форумі такі претензії виказувати: "Непонятно только почему ВСУ ещё не штурмуют Кремль".
Це російською стилістікою попахіваєт...
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30.11.2022 01:03 Ответить
Бо м'яса ***** нагнав рабокацапського під 500 тисяч, й чмобіки ще 300к, перевага у літаках танках та артилерії. Але хоча й у меншості ЗСУ таки вибиває нелюдей рашистов з України. Так що не сси рюззькаГаварящій усе буде Україна!
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30.11.2022 01:55 Ответить
Касапчик, чтобы раненных было в 3-4 раза больше их должны эвакуировать, а их наоборот срусские добивают. Плюс заградотряды чеченские. Это абсолютно другая война. Срусские всегда имели 30-40% убитыми, при наличии нормальной эвакуации и лечения. В годы 2 мировой по Ленд лизу в Совок поставили антибиотиков на 50 миллионов перевязок. Когда они закончились, смертность в Совке в конце 40-х-начале 50-х раненных во 2 мировой была лютая.
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30.11.2022 03:39 Ответить
Нравится, не нравится - сто тысяч раз...уярится.
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30.11.2022 00:23 Ответить
Богу не відомо скільки вбито орків...вони туди не попадають
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30.11.2022 00:29 Ответить
Погано, вже мантри пішли в хід, і давно, бо я тв не дивлюсь?
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30.11.2022 00:31 Ответить
__Бородино ,1812г
через неделю после битвы -оккупация мОСКВЫ...__
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30.11.2022 00:38 Ответить
Ето всьо вова зєлєнскій лічно убівал проклятих москалєй.
З рахунку збились скільки він там наскирдував.
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30.11.2022 00:57 Ответить
.. мало, все кто с болот мацковии должны подохнуть
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30.11.2022 00:58 Ответить
Свято наближается
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30.11.2022 01:07 Ответить
Мдаа...Зеленський наказав вбити сто тисяч русскіх...
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30.11.2022 01:09 Ответить
100000 за рік.... так Кацапи можуть 1000 років воювати, м'яса там багато.... треба чавити економічно й техніку та заводи з виготовлення техніки розбивати. Реально 100к за рік для ***** це ніщо...."дазжє нє начіналі".
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30.11.2022 01:51 Ответить
Я це казав із самого початку. ЗСУ звичайно ж боги війни, але на паРашії своїх рабів взагалі не рахують - он, ковід забрав в п'ять разів більше кацапів (мінімум 1 млн за два роки тільки офіційно), і всім там було абсолютно пофіг!
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30.11.2022 02:42 Ответить
Передайте отому небритому бомжу у заяложеній футболці, шо хай зав'язує зі своїми відосиками і говномарафоном. В країні електрики у людей нема, люди світла небачать годинами, а то і днями, а воно на усіляке лайно витрачає цінний ресурс. Гнида, нікому твої ******** не цікаві. Хто здав Азовців і південь України? Крадії гуманітарки покарані, кротів зі своєї (ж)ОПи вже всіх пересаджав?
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30.11.2022 03:15 Ответить
У вас вус відклеївся.
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30.11.2022 06:19 Ответить
НЕ КАРКАЙ! - Язик-помело, легендарний пустобрех.
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30.11.2022 04:12 Ответить
Потери мавзолейные Обезьяны 🦍скрывают всегда,до сих пор неизвестно сколько Совков было убито в войне с братом Гитлером...хотя если сравнить перепись населения в 1926 году и в прслевоенном1948 ..то картина ужасная...
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30.11.2022 06:47 Ответить
https://youtu.be/nUmbvbYylOY ...

Сегодня 30 ноября 1939 года советский дохлый союз напал на Финляндию...в этом побоище СССР потерял 350 000 убитыми и ранеными.. выше ссылка и документальный фильм о той позорной бойне ...
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30.11.2022 07:00 Ответить
https://youtu.be/c2FAXZgwIpo ...

Наші хлопці дають жару дуже файно...✊🔥🔥
Слава Україні Слава ЗСУ 🔱💙💛🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇧🇻🇧🇻🇧🇻🇦🇺🇨🇰🇦🇮🇨🇿
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30.11.2022 08:58 Ответить
малоПИ...роский, бенин Нарик ты не считай дохлых орков, ты подсчитай сколько погибло и погибнет Украинцев из-за твоих и бениных дорог которых нет, провала закупок оборонпрома, содержания фсбэшного кубла во главе с Елдаком и сдачи в Омане юга Украины...
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30.11.2022 11:08 Ответить
да ***** ***** сколько их сдохнет!
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30.11.2022 13:56 Ответить
 
 