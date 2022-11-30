Рашисты ударили ракетами по Запорожской области, поврежден газораспределительный пункт, - Старух. ВИДЕО
Оккупанты ударили ракетами, вероятно С-300, по территории Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью российские твари снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", - отметил он.
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