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Рашисты ударили ракетами по Запорожской области, поврежден газораспределительный пункт, - Старух. ВИДЕО

Оккупанты ударили ракетами, вероятно С-300, по территории Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российские твари снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", - отметил он.

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Газ (10225) обстрел (27151) Запорожская область (3083) Старух Александр (145)


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Потвори смердючі! Де кацапи, там смерть і розруха завжди! 🤬🤬🤬
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30.11.2022 07:58 Ответить
На черзі газопроводи. Проте ми світ зерном рятуємо від голоду. Я розумію, що зерно яке ми відправляємо, воно оплачено ще минулого року, його треба відправити, але не треба на цьому піаритись, іноді перша новина дня, скільки зерна відвантажили, а не сводка з передового фронту. Борги треба віддавати мовчки, але зелені на цьому шоу роблять.
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30.11.2022 08:29 Ответить
в новині не ті "газопроводи". я так розумію, попали в грп - така буква "п" з жовтої труби, з задвижкою. "без газу три вулиці" - тобто скоріш всього випадково, як удар по енергосистемі - мізер.
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30.11.2022 08:38 Ответить
Хай буде так, але газогони кацапи теж не залишать в спокою.
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30.11.2022 13:19 Ответить
 
 