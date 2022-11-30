Россиянка пожаловалась на "шведских русофобов" из банка Handelsnbanken, отказавших ей в открытии счета и даже не пустивших в заведение: "Это - дискриминация". ВИДЕО

Сотрудники банка Handelsnbanken в шведском Гетеборге отказали в открытии счета женщине, узнав, что она гражданка России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянку даже не пустили в помещение финансового учреждения.

"Это потому, что я русская?.. Это - дискриминация", - однако аргументы россиянки не повлияли на шведского "русофоба".

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