РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8640 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 306 93

Россиянка пожаловалась на "шведских русофобов" из банка Handelsnbanken, отказавших ей в открытии счета и даже не пустивших в заведение: "Это - дискриминация". ВИДЕО

Сотрудники банка Handelsnbanken в шведском Гетеборге отказали в открытии счета женщине, узнав, что она гражданка России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянку даже не пустили в помещение финансового учреждения.

"Это потому, что я русская?.. Это - дискриминация", - однако аргументы россиянки не повлияли на шведского "русофоба". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женский расчет зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

банки (1938) россия (96446) Швеция (1020)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+95
Шведським русафобам-респект...
показать весь комментарий
30.11.2022 10:19 Ответить
+51
"Это потому, что я русская?.. " - ні, це тому, що ти воняєш кров'ю і лайном.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:22 Ответить
+44
Цвета шведского флага-уже русофобия.)
показать весь комментарий
30.11.2022 10:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шведським русафобам-респект...
показать весь комментарий
30.11.2022 10:19 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2022 10:20 Ответить
- this is a discrimination!
- ok!
😆😅😂🤣
показать весь комментарий
30.11.2022 10:42 Ответить
Цвета шведского флага-уже русофобия.)
показать весь комментарий
30.11.2022 10:28 Ответить
Ніякої русофобії чи інших видів утисків не бачу - звичайні заходи безпеки.

Не можна терорів пускати в громадські місця.
показать весь комментарий
30.11.2022 11:12 Ответить
Великолепно. Усіх кацапів додому, у неперевершений Усть-*********!
показать весь комментарий
30.11.2022 20:51 Ответить
фобія- це страх, що до кацапських свинособак не стосується, тільки огида.
показать весь комментарий
30.11.2022 21:05 Ответить
Ви таке любите: денацифікація, деукраїнізація, демілітаризація ... ну і дискримінація до купи ))
показать весь комментарий
30.11.2022 10:20 Ответить
Кокой ужос!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:20 Ответить
"Это потому, что я русская?.. " - ні, це тому, що ти воняєш кров'ю і лайном.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:22 Ответить
Треба менше https://www.facebook.com/100016242915127/videos/875125710339166?idorvanity=245115112190195 ляпати язиком .
показать весь комментарий
30.11.2022 10:30 Ответить
какой то дебил выложил "сс"-кая.
типо приравнял это говно к Рейху? "умнО"
а лучше там на палате ном. 6 было - дупутат чет какой то(у Помета, палата то "толк-шоу") - "мы вас всех убьем" - и это вроде даже немцам показали(Меркель же ушлИ, или сама ушла) на ТВ - вот это круто, шоб знали что вырастил Грушевск, ой, то есть Шредер, ой, Рузвельт, .... ээээ, ну да, все вместе
ты понял нет?
показать весь комментарий
30.11.2022 10:37 Ответить
Немає такої нації...
показать весь комментарий
30.11.2022 11:26 Ответить
Вона не "воняє", вона СМЕРДИТЬ!
показать весь комментарий
30.11.2022 19:47 Ответить
русскіх не існує тому і дискримінації нема
показать весь комментарий
30.11.2022 10:22 Ответить
Лізе в ту "нєскрєпную" Швецію. А в сбєрбанкє чому не хоче відкрити?
показать весь комментарий
30.11.2022 10:23 Ответить
Або в трьохлітровай банкє
показать весь комментарий
30.11.2022 11:51 Ответить
Da pustj v sraku zasunet svoi abligcii! A voobsce eto tolko nacinaetsja! A eti skrepnie esco ne ponjali, cto ih vezde budet posilatj na....! Nu tupie bljadi! Sosite u svoego ***** i ne lezte k porjadocnim ljudjam!
показать весь комментарий
30.11.2022 12:38 Ответить
По логике этой сучки весь мир-гавнофобы.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:23 Ответить
Чемодан вокзал ********** шлюха райсисянская,домой на помойку рюсьге шмара
показать весь комментарий
30.11.2022 10:23 Ответить
na odnom priličnom saite Quora nedeliu nazad imenno takoe vyložil kussapskomu troliu.
A tot tuporylyj čerez denj obidilsia, čego to tam otvetil. Ne znaju čto, - srazu v ban otpravil.
показать весь комментарий
01.12.2022 03:43 Ответить
Курва російська, відмовили їй ***
Шо ти взагалі робиш в Швеції?
показать весь комментарий
30.11.2022 10:23 Ответить
Патріотка.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:46 Ответить
Торгує своєю піZZдою, на інше уZZкі шльондри не здатні. Ну і як написали вище - мастурбує хвойда на радімиє бірьозки находячись в "загнівающєм западє"
показать весь комментарий
30.11.2022 10:50 Ответить
немає у них нічого рідного крім "мAAсква сльозам не вірить, мAAсква крові хоче. 😡

А береза цілком собі європейське дерево. У скандинавів навіть руна така є - Berkana (береза)
показать весь комментарий
30.11.2022 11:45 Ответить
Послали би її відкрити рахунок туди, де руський корабель. Там для московітів немає дискримінації.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:23 Ответить
I have no idea why russian woman stayed in Sweden.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:24 Ответить
It's very simple Holms, just because Sweden is better tha Russia!
показать весь комментарий
30.11.2022 19:50 Ответить
krasnoj *zvezdoj na žitia *********, osj...
показать весь комментарий
01.12.2022 03:44 Ответить
Московити з кожної праски кричать, що воюють з Заходом. І при цьому бажають, щоб Захід їх в дупи цілував. Загадочная руцкая душа - просто хитрожопість 99 lvl.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:25 Ответить
Ne zagadocnaja a prosto debilnaja i paskudocnaja dusa u kacapa!
показать весь комментарий
30.11.2022 12:41 Ответить
швєдо-бындэравцы, і точЬка!!!! шо тут скажыш........ 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.11.2022 10:25 Ответить
Svensonobanderivci i karlsonobanderovci! Opustili skrepnuju salavu!
показать весь комментарий
30.11.2022 12:46 Ответить
хай скаже спасіба що по морді не дали
показать весь комментарий
30.11.2022 10:26 Ответить
Есть Архангельск, там вполне можно открыть счет.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:27 Ответить
Мурманск тоже по климату Швецию напоминает , тоже вариант. Нет же , твари коцапские хотят в Ахус или Гетеборг.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:32 Ответить
Шведські бандерівці )))
показать весь комментарий
30.11.2022 10:29 Ответить
У Зощенка є оповідання, сюжет десь такий: п"яний чоловік був викинутий з ресторану та був затриманий міліцією, яка складала на нього протокол Дивувався - бо вважав що вів себе нормально Коли йому перерахували його "художества" (бійку, блювання в залі і дебош), то був сильно здивований "А я думал, что это из-за того, что у меня галстука не было!"
показать весь комментарий
30.11.2022 10:30 Ответить
"русофобия" это как "крысофобия"("фобия" - это в переводе - "страх, боязнь"), ну так вот, крыс вообще-то - дератизируют, а не "*******ся"
немецкое вроде слово - дератизация, кто-кто - но знают толк как в разведении, так и в утилизации этих на вид милых(там живут прекрасные люди-дикари), но ***** каких ****ых ссуществ?))
боевые комари, суррогатные бонбы с нопалмом - подлые тевтонцы знают как ваньке наложить в лапти даже когда ванька спит пьяный после приветствия Боярина и Боярки ггггг
не, ну реально, свиньи думают что их кто то боится то. ясно шо там французы, но поляки и ... жители стран Балтии так же само будут "русофобствовать", как и ЗСУ - ооооойййй, я так боюсь чмобиков и даже десантничков что завалил 10 козлов не разбираясь че там за хрень была - русофоб блин(боюсь за землю, ибо такую дрянь даже земля наверное не примет).
это говно возмущается чет - ну пока что сразу по рылу не дают, то это "русофобия"
показать весь комментарий
30.11.2022 10:31 Ответить
Хай починають вже звикати до такого у всіх нормальних країнах
показать весь комментарий
30.11.2022 10:32 Ответить
Молодец швед, курка скорей всего и за ботоксного, и за крымнаш и за войну
показать весь комментарий
30.11.2022 10:34 Ответить
Ну вона не скаржиласч, а намагалася налякати толерантного шведа словом "дискримінація".
Але швед такий толерантнии, що не став сперичатися, погодивмя, що це дискримінація і попрощався. 😁
показать весь комментарий
30.11.2022 10:36 Ответить
Назад,в помийку,до стада....нічого по Европам
роз'їзджать.....
показать весь комментарий
30.11.2022 10:36 Ответить
Пусть скажет спасибо, что еще по морде не дали. Гражданам страны спонсора терроризма нечего делать в цивилизованных странах.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:37 Ответить
Справедливіше було б депортувати всіх кацапів до московії з усіх цивілізованих країн.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:37 Ответить
Русо-терористів(рашистів) не обслуговуємо!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:44 Ответить
Може оскаржити у "Спортлото". Крапка.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:45 Ответить
Треба на Шведів у Грінпіс скаржитися.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:47 Ответить
Так Швеция это уже почти НАТО
показать весь комментарий
30.11.2022 10:47 Ответить
Русофоб! Как гордо звучит это слово!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:49 Ответить
..це вже прогрес, як для кацапів, носіїв достоєвщини-пушкінщини - пішла собі геть, матюкаючись під носа, бо могла і насрати у коридорі.. чи може вже нічим?
показать весь комментарий
30.11.2022 10:52 Ответить
А от єноту б не відмовили б!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:55 Ответить
Скоро во всех заведениях Европы.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:56 Ответить
Да, *****, это потому, что ты рюзькая.
За поребрик, суцко!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:57 Ответить
Твари кацапские как хорошо знают и качают свои права за границей.Только в Параше они почему-то забывают о своих правах.И принимают безоговорочно то,что власть им спускается сверху.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:58 Ответить
Едь обратно в Парашу там тебе не будет дискрименейшина,там будет полицейской дубинками по зубам.
показать весь комментарий
30.11.2022 11:01 Ответить
Процесс пішов. Країна-ізгой і таки це бидло починають витісняти з Європи! От дивно чому кацапи так ненавидять весь світ і пруцця туди як таракани????
показать весь комментарий
30.11.2022 11:01 Ответить
ооо, тьотя, ще настануть ті часи, коли вас не будуть пускати до закладів громадського харчування та зроблять транспорт "тільки для рускіх"...
показать весь комментарий
30.11.2022 11:01 Ответить
Звикайте, андрофаги, звикайте. Нарешті світ починає поводитися з вами, як з андрофагами.
показать весь комментарий
30.11.2022 11:01 Ответить
Ты не просто рашен. Ты уже рашен террористен
показать весь комментарий
30.11.2022 11:10 Ответить
Шведам треба підказати:
1. Відкриваєте рахунок.
2. Повідомляєте клієнту, що всі кошти переведено на ЗСУ!
показать весь комментарий
30.11.2022 11:15 Ответить
3. Začityvaete pravo skaržitisj... v ZSU
показать весь комментарий
01.12.2022 03:49 Ответить
пустили в свою страну руское г..вно, теперь мучаются
показать весь комментарий
30.11.2022 11:17 Ответить
Навіщо, взагалі, пускати в Європу х*йлостанців??? Хай пожиттєво насолоджуються існуванням в луб'янсько-путлеровському "раю"...
показать весь комментарий
30.11.2022 11:34 Ответить
Її не пустили до банку тому,що це не громадянка,а громадянин рашки...Напевно,так виглядає)
показать весь комментарий
30.11.2022 11:37 Ответить
Гнати в шию і пендєлями расєйських свиней із всіх закладів, бо де вони з'являться, там буде "русский мир". Це потенційні злочиніці. Заговорила про дискримінацію, а не розповіла, що вони роблять з українцями на окупованих територіях? І чому не на "скрепній мові", що там приходиться вчити мову країни, де перебуває свиня, а тут верещати, що ми забороняємо викориситовувати їх язік і забути нашу рідну, маємо використовувати їхню, бо їм так зручно?
показать весь комментарий
30.11.2022 11:53 Ответить
Потрібен Флеш-моб по Європі : послав таку нах- передай іншому. Вважаю через місяц вони ****… з такої «гостеприімності». Бо «весь мир нам должен» - пора забути
показать весь комментарий
30.11.2022 12:00 Ответить
Скоро власників паспортів з мутованою куркою на обкладинці будуть відловлювати і *******. Кацапи, гойда!!!! Що, тікати до сраного мордору не поспішаєте?
показать весь комментарий
30.11.2022 12:09 Ответить
Володіння іноземною мовою дозволяє мені оцінити весь жах цієї москальки. На її репліку про "уявну дискримінацію" була цілком обгрунтована відповідь, що да, банк вирішив так діяти і так буде завжди. На москальшині сум.
показать весь комментарий
30.11.2022 12:14 Ответить
Путинввиди!
показать весь комментарий
30.11.2022 12:15 Ответить
Не пустили росіянську свиню у порядну установу? Де тут злочин?
показать весь комментарий
30.11.2022 12:29 Ответить
Не зрозуміло взагалі,чого свиня поперлась в банк
показать весь комментарий
30.11.2022 12:50 Ответить
Живая хоть. Радуйся.
Задним ходом пробляди вывозить вас будем скоро на запчасти.
Что с фронта так и банков .
Репарации пучка, репарации..
показать весь комментарий
30.11.2022 12:49 Ответить
должно быть : "*****".
sorry..
показать весь комментарий
30.11.2022 12:51 Ответить
Цікаво як вона добралась до Швеції - по яким документам ? Яка країна ій видала візу? А тоІталія візи видае кацапам, а вони як таргани по Европі розповзаються
показать весь комментарий
30.11.2022 12:56 Ответить
jak to jak? - jak"turystka" : tak jak na Krym w 2014.
Dlatego ruskich mutantów należy zabijać,zanim poczują krew. Jak szczury
показать весь комментарий
30.11.2022 13:01 Ответить
Nie wiem jakie plany wobec ruskich wściekłych zwierząt mają w Szwecji, ale z Polski wyjadą jako gruz200.
показать весь комментарий
30.11.2022 12:56 Ответить
Чума брысь на парашу.
показать весь комментарий
30.11.2022 13:06 Ответить
Курва, їдь до своєї параші і там права качай.
показать весь комментарий
30.11.2022 13:17 Ответить
качественная русофобия!
показать весь комментарий
30.11.2022 13:38 Ответить
русофобия-естественное состояние любого человека из любой нации против кацапских свиней!
показать весь комментарий
30.11.2022 13:46 Ответить
матрёха,неча тебе делать в Европах, дАмой, балезная, дамой,на паРашу, на радные срани-рязани.

там всё и Аткроешь.

показать весь комментарий
30.11.2022 14:04 Ответить
Але ж там у паРаші - не по душевному!
показать весь комментарий
30.11.2022 19:52 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2022 14:55 Ответить
А хто воабще пустив цю моськовську шлюшку за кордон,їй місце в вонючому засранську,а не в цівілізації.
показать весь комментарий
30.11.2022 16:12 Ответить
Гнать кацапо-фашисткую падаль отовсюду!
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
показать весь комментарий
30.11.2022 16:47 Ответить
Нужно было еще писты для полного счастья вломить,раз речей не понимает и продолжает совать свое рыло,требуя объяснений.
показать весь комментарий
30.11.2022 16:54 Ответить
Гарний початок.
показать весь комментарий
30.11.2022 17:15 Ответить
Во первых - рубли нахер никакой нормальный банк не принимает
Во вторых - необходимо знать законы страны пребывания
В третьих - без наличия долгосрочной визы счет в ЕС не откроют
В четвертых - ты из роззсии
В пятых - ты с порога начала быковать
показать весь комментарий
30.11.2022 18:57 Ответить
До банківської установи не можна заходити ні свиням ані собакам, тому це не дискримінація, а сталі правила цивілізованого суспільства.
показать весь комментарий
30.11.2022 19:23 Ответить
Шо ж воно мову-то не вивчило? Чи з понаєхавших?
показать весь комментарий
30.11.2022 20:03 Ответить
Хочеться, щоб це було не вийнятком, а звичайною нормою у цілому світі
показать весь комментарий
01.12.2022 05:55 Ответить
 
 