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"Через полгода можно было на свободу выйти": "Вагнеровец", отбывавший наказание за убийство, попал в плен в 54-ю ОМБр. ВИДЕО

Разведывательная рота 54-й ОМБр взяла в плен российского наемника из ЧВК "Вагнер".

Видео опубликовала Боевая группа К-2 54 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

29-летний пленный рассказал, что его забрали из колонии, где он отбывал 15-летний срок по ст. 105 УК РФ (убийство). Он успел пробыть в тюрьме 4,5 года. Ранее он имел также судимость за угон авто. В России мужчина работал экспедитором.

По словам мужчины, им было предложено около 200 тыс. рублей и амнистию через полгода за согласие на отправку в Украину. Из 700 человек около 100 согласились на предложение.

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армия РФ (19224) плен (2609) пленные (2139) 54 отдельная мехбригада (183) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+23
Нах він потрібен? Ліквідувати було би краще.
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30.11.2022 14:29
+17
порядочному зеку западло сотрудничать с администрацией, властью.. а тем более служить у петуха..
Московия - не страна, а какой-то ералаш дебилов
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30.11.2022 14:39
+13
отримавши амністію від *****, наступного дня він отримує мобілізаційну повістку.
Кожен зек **********, який виходить на свободу по "концу срока" - отримує ту ж саму моб.повістку.
Просто така вона, країна орків-касапів.
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30.11.2022 14:28
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отримавши амністію від *****, наступного дня він отримує мобілізаційну повістку.
Кожен зек **********, який виходить на свободу по "концу срока" - отримує ту ж саму моб.повістку.
Просто така вона, країна орків-касапів.
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30.11.2022 14:28 Ответить
Нах він потрібен? Ліквідувати було би краще.
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30.11.2022 14:29 Ответить
Очередной пригожинский петушок. Теперь обратно или на кувалдизацию или на зону петухом возле параши. Кто попал к пригожину назад дороги нет даже после ранения
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30.11.2022 14:37 Ответить
порядочному зеку западло сотрудничать с администрацией, властью.. а тем более служить у петуха..
Московия - не страна, а какой-то ералаш дебилов
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30.11.2022 14:39 Ответить
На ихней фене - петушатник.
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30.11.2022 14:50 Ответить
Мумія .обана
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30.11.2022 14:40 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго."В этом случае навсегда.
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30.11.2022 14:43 Ответить
Ідіоти, не можуть зрозуміти,що вони ідіоти...в силу того шо вони - ІДІОТИ.
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30.11.2022 19:08 Ответить
Можу закластися, що ніякої амністії нікому з тих вагіно-сидільців, чи сидячо-вагінців не буде. Після закінчення війни, за будь-якого результату вони повернуться в колонії. Повернуться опущении, по ходили під опущеним ра зоні пригожиним. Тому ні світлого майбутнього, ні просто мацбутнього у них нема. Зразу вношу ясність стосовно того, що у Українській Перемозі у мене сумнівів нема: "Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу....." (П. Тичина "Я утверждаюсь") - саме до часу.
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30.11.2022 14:59 Ответить
Обменяйте его на 10-20 наших.
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30.11.2022 15:51 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:01 Ответить
таки да... "там возможно..." но в принципе насрать, лишь бы поменять тебя мудака на нашего парня
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30.11.2022 16:24 Ответить
Какое то зомби.
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30.11.2022 17:13 Ответить
Кувалдою б йому по черепку замість амністії.
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30.11.2022 17:43 Ответить
Сдать его в больницу на опыты
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30.11.2022 18:23 Ответить
ккакой ***** позвонить маме?он **** приперся убивать УКРАИНЦЕВ!в расход неглядя свинособаку..........................................................
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30.11.2022 19:15 Ответить
Бери шинель иди домой. Кувалда ждет!
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30.11.2022 21:46 Ответить
 
 