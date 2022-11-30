"Через полгода можно было на свободу выйти": "Вагнеровец", отбывавший наказание за убийство, попал в плен в 54-ю ОМБр. ВИДЕО
Разведывательная рота 54-й ОМБр взяла в плен российского наемника из ЧВК "Вагнер".
Видео опубликовала Боевая группа К-2 54 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
29-летний пленный рассказал, что его забрали из колонии, где он отбывал 15-летний срок по ст. 105 УК РФ (убийство). Он успел пробыть в тюрьме 4,5 года. Ранее он имел также судимость за угон авто. В России мужчина работал экспедитором.
По словам мужчины, им было предложено около 200 тыс. рублей и амнистию через полгода за согласие на отправку в Украину. Из 700 человек около 100 согласились на предложение.
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+13 Ан Мур
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Кожен зек **********, який виходить на свободу по "концу срока" - отримує ту ж саму моб.повістку.
Просто така вона, країна орків-касапів.
Московия - не страна, а какой-то ералаш дебилов
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу....." (П. Тичина "Я утверждаюсь") - саме до часу.
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!