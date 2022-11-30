"Через полгода можно было на свободу выйти": "Вагнеровец", отбывавший наказание за убийство, попал в плен в 54-ю ОМБр. ВИДЕО

Разведывательная рота 54-й ОМБр взяла в плен российского наемника из ЧВК "Вагнер".

Видео опубликовала Боевая группа К-2 54 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

29-летний пленный рассказал, что его забрали из колонии, где он отбывал 15-летний срок по ст. 105 УК РФ (убийство). Он успел пробыть в тюрьме 4,5 года. Ранее он имел также судимость за угон авто. В России мужчина работал экспедитором.

По словам мужчины, им было предложено около 200 тыс. рублей и амнистию через полгода за согласие на отправку в Украину. Из 700 человек около 100 согласились на предложение.

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