Житель Херсонщины рассказал о пребывании в российском плену во время оккупации: Пытали током и избивали дубинками. ВИДЕО

Александр Дьяков попал в плен к россиянам 17 августа. Пока город не вернулся под контроль ВСУ, мужчина увидел все - пытки, издевательства, бесчеловечные условия содержания.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", об этом рассказал бывший пленный российских застенков в Херсоне, передает Цензор.НЕТ.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр Дьяков и группа его товарищей передавали украинским военным сведения о российской армии. Мужчина делал это целых полгода - пока не был задержан оккупантами. Сначала Александра отправили в изолятор временного содержания. Там он провел 17 дней, а оттуда попал в больницу: во время допросов его избивали так, что отбили ногу. Возникла угроза заражения, что могло привести к летальному исходу.

Мужчину дважды прооперировали, но травма донимает до сих пор. "Били берцами и дубинками. Я чувствую себя инвалидом", - признается бывший пленник. Он дает интервью "Украинскому Свидетелю" во время обстрелов, находясь в укрытии, а уходя хромает.

Мужчине удалось убежать из больницы, когда началась эвакуация россиян. Это было непосредственно перед наступлением ВСУ на Херсон. После своего бегства он еще около двух недель скрывался в городе.

В интервью бывший пленник рассказал все: как пытали, как допрашивали, в каких условиях держали, как относились к заключенным. Так, во время первого допроса группы Александра и его друга били электрическим током. Сначала по очереди, а потом заставляли бить друг друга. "Мы не согласились", - признается мужчина. "Мой товарищ знал, что у меня больное сердце, и сказал - бейте меня".

Александр рассказал, что до сих пор не чувствует двух пальцев – скорее всего, это последствия пыток электрическим током.

Мужчина находится дома, на Херсонщине. Он счастлив, что находится на подконтрольной Украине территории. "Хотя сейчас в городе нет отопления и почти отсутствует водоснабжение, теперь ты понимаешь, что такое жить", - подытожил Александр.