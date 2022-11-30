РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5272 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 740 9

Житель Херсонщины рассказал о пребывании в российском плену во время оккупации: Пытали током и избивали дубинками. ВИДЕО

Александр Дьяков попал в плен к россиянам 17 августа. Пока город не вернулся под контроль ВСУ, мужчина увидел все - пытки, издевательства, бесчеловечные условия содержания.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", об этом рассказал бывший пленный российских застенков в Херсоне, передает Цензор.НЕТ.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр Дьяков и группа его товарищей передавали украинским военным сведения о российской армии. Мужчина делал это целых полгода - пока не был задержан оккупантами. Сначала Александра отправили в изолятор временного содержания. Там он провел 17 дней, а оттуда попал в больницу: во время допросов его избивали так, что отбили ногу. Возникла угроза заражения, что могло привести к летальному исходу.

Мужчину дважды прооперировали, но травма донимает до сих пор. "Били берцами и дубинками. Я чувствую себя инвалидом", - признается бывший пленник. Он дает интервью "Украинскому Свидетелю" во время обстрелов, находясь в укрытии, а уходя хромает.

Мужчине удалось убежать из больницы, когда началась эвакуация россиян. Это было непосредственно перед наступлением ВСУ на Херсон. После своего бегства он еще около двух недель скрывался в городе.

В интервью бывший пленник рассказал все: как пытали, как допрашивали, в каких условиях держали, как относились к заключенным. Так, во время первого допроса группы Александра и его друга били электрическим током. Сначала по очереди, а потом заставляли бить друг друга. "Мы не согласились", - признается мужчина. "Мой товарищ знал, что у меня больное сердце, и сказал - бейте меня".

Александр рассказал, что до сих пор не чувствует двух пальцев – скорее всего, это последствия пыток электрическим током.

Мужчина находится дома, на Херсонщине. Он счастлив, что находится на подконтрольной Украине территории. "Хотя сейчас в городе нет отопления и почти отсутствует водоснабжение, теперь ты понимаешь, что такое жить", - подытожил Александр.

Автор: 

оккупация (10143) плен (2609) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де ООН? Де Амністія путінейшнл?
Де гуманізм за Достоєвським Папи Римського?
Де путінський собачка Трамп?
Де Берлусконі?
Де президент Мексики?
Як цим особам вставити в вуха флешку з цим відео?
показать весь комментарий
30.11.2022 16:33 Ответить
ще добавлю... ДЕ "міжнародний червоний хрест"...женевська конвенція...."права" людини....
показать весь комментарий
30.11.2022 16:42 Ответить
А в нашем плену кацапов кормят гарячим чаем и пирожками, а еще Золкин может угостить сигареткой. Это ****** товарищи. Если они такое творят с гражданскими, то что они делают с военными (еленовка). Да их пидоров казнить нужно как в том селе Макеевка. Правильно наши парни их как бешеных собак минуснули, одобряю!!!!
показать весь комментарий
30.11.2022 16:35 Ответить
І відео їх самкам послати, щоб їх політика врешті зацікавила
показать весь комментарий
30.11.2022 16:43 Ответить
В раше-орде должны понять : скоро царь издохнет и за собой потянет тысячи холопов .
показать весь комментарий
30.11.2022 16:37 Ответить
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
30.11.2022 16:40 Ответить
Нема прощення кацапським ординцям! І не буде...
показать весь комментарий
30.11.2022 18:17 Ответить
Це все з квітня.. без перестанку, безліч катівень, безліч однакових історій… багато хто був вбитий, багато хто в заручниках до сих пір… Тільки сьодні повідомили про розстріляну сім'ю на Лівобережжі, обставин не знаю, та й яка різниця, які обставини - сволота знову і знову позбавляє людей життя..
показать весь комментарий
30.11.2022 21:37 Ответить
 
 