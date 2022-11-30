Девочка из Херсона, семья которой вынужденно эвакуировалась в Крым, отказывается в школе петь гимн оккупантов и нарисовала патриотический рисунок с лозунгом "Слава Украине". ВИДЕО+ФОТО
Девочка из Херсона, семья которой вынужденно эвакуировалась в оккупированный Крым, наотрез отказывается каждое утро петь стоя гимн оккупантов и нарисовала патриотический рисунок с лозунгами "Слава Украине!" и "Победа за нами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, о поступке девочки одноклассники или учителя сообщили оккупационным властям, и теперь она и ее семья под угрозой наказания.
"Крым. Яны-Капу (Красноперекопск). Невероятный ребенок, приехавший из Херсона, потому что оккупанты не выпускали на неоккупированную территорию, отказалась вставать и петь гимн рашистов перед уроком. На девочку донесли, и теперь предатель Талипов требует расправы над семьей девочки. ...А еще вата шокирована, что девочка делала рисунки с украинскими флагами и надписью "Слава Украине! Победа за нами!" - пишет автор публикации в соцсетях.
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Владимир Кличко на пресс-конференции в Берлине призвал продолжать военную помощь Киеву. "Вместе мы восстановим мир в Украине в границах 1991 года", - заявил брат мэра Киева, поблагодарив правительство Германии и немецкий народ и подчеркнув, что они едины в желании помочь Украине
Нечаянно. https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=741s
Вони її зламають.
С начала войны в РФ существовала целая сеть, которая помогала украинцам выехать в Финляндию, Латвию и Эстонию (в основном, через Финляндию - в Питере легче затеряться и выехать проще). Месяца 2 назад власти Финляндии (под радостное улюлюканье не слишком умных людей, в т.ч. и здесь - на Цензоре) этот канал перекрыло. При полном одобрении властей Украины. Латвия и Эстония сделали это несколько ранее.
Так что, как говорится: бачили очи, шо куповали...
далеко не всі нормальні, і далеко не всі підтримували.
Помогут? А каким образом, позвольте полюбопытствовать?
С начала войны в РФ существовала целая сеть, которая помогала украинцам выехать в Финляндию, Латвию и Эстонию (в основном, через Финляндию - в Питере легче затеряться и выехать проще). Месяца 2 назад власти Финляндии (под радостное улюлюканье не слишком умных людей, в т.ч. и здесь - на Цензоре) этот канал перекрыло. При полном одобрении властей Украины. Латвия и Эстония сделали это несколько ранее.
Так что, как говорится: бачили очи, шо куповали...
И паспорт видели?)
И все нюансы?
Ваш Станиславский.
https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1597965599899930624
Краще бути взагалі без такої "освіти", яка тільки загидить дитячу душу.
За такими детьми будущее.