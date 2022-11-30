Девочка из Херсона, семья которой вынужденно эвакуировалась в Крым, отказывается в школе петь гимн оккупантов и нарисовала патриотический рисунок с лозунгом "Слава Украине". ВИДЕО+ФОТО

Девочка из Херсона, семья которой вынужденно эвакуировалась в оккупированный Крым, наотрез отказывается каждое утро петь стоя гимн оккупантов и нарисовала патриотический рисунок с лозунгами "Слава Украине!" и "Победа за нами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о поступке девочки одноклассники или учителя сообщили оккупационным властям, и теперь она и ее семья под угрозой наказания.

"Крым. Яны-Капу (Красноперекопск). Невероятный ребенок, приехавший из Херсона, потому что оккупанты не выпускали на неоккупированную территорию, отказалась вставать и петь гимн рашистов перед уроком. На девочку донесли, и теперь предатель Талипов требует расправы над семьей девочки. ...А еще вата шокирована, что девочка делала рисунки с украинскими флагами и надписью "Слава Украине! Победа за нами!" - пишет автор публикации в соцсетях.

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