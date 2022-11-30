Украинский воин считает убитых оккупантов и показывает добытые трофеи: "Гости сегодняшние". ВИДЕО
Украинский воин показал пятерых ликвидированных оккупантов, которые вплотную подошли к позициям ВСУ, и похвастался добытыми трофеями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой боец считает тела убитых захватчиков, опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что речь идет о бое с оккупантами на восточном направлении.
"Сегодняшние гости. Один, два, три, четыре, пять... Трофейчики... Такая посадка побитая - ни коры, ни листьев на деревьях нет", - говорит боец на записи.
В кадр попадает и один из его побратимов.
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+70 Вася Путлер
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Дембеля, дембеля, дембеля, штабелями лежат дембеля! )))))
🤣🤣🤣🤣
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
Гарно мокшики лежать
А наші хлопці все відбивають.
Поклали ворога в посадки
Козаків славненькі нащадки!
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
Слава Героям України !
..
Отож, рахуйте панове кацапів!
А явор над ним молодой
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015