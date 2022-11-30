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Новости Видео Война
39 073 54

Украинский воин считает убитых оккупантов и показывает добытые трофеи: "Гости сегодняшние". ВИДЕО

Украинский воин показал пятерых ликвидированных оккупантов, которые вплотную подошли к позициям ВСУ, и похвастался добытыми трофеями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой боец считает тела убитых захватчиков, опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что речь идет о бое с оккупантами на восточном направлении.

"Сегодняшние гости. Один, два, три, четыре, пять... Трофейчики... Такая посадка побитая - ни коры, ни листьев на деревьях нет", - говорит боец на записи.

В кадр попадает и один из его побратимов.

Смотрите также: Тело российского оккупанта высоко взмывает вверх после удара украинских артиллеристов по двум вражеским танкам и БТРу. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+70
Бережи вас Господь Бог хлопці. Ви найкрщі.
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30.11.2022 19:25
+54
Дід відправляючи онука на війну, каже:
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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30.11.2022 19:39
+44
...так-етім свіням вже нє встать...
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30.11.2022 19:24
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прям як в пісні: раз-два-три-чотири-пʼять
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30.11.2022 19:20 Ответить
...так-етім свіням вже нє встать...
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30.11.2022 19:24 Ответить
Вышли зайцы погулять.
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30.11.2022 19:38 Ответить
Так и кончились опять!
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30.11.2022 21:32 Ответить
Прыг -скок, шi-дi, рiдi. Шi-дi,рi-дi зайчик, й без цирозу побiгайчик - миттю на цвинтарчик.
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01.12.2022 10:25 Ответить
Або:
Дембеля, дембеля, дембеля, штабелями лежат дембеля! )))))
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30.11.2022 20:46 Ответить
Не... лучше про вьется, вьется...(знамя полковое).
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01.12.2022 10:26 Ответить
Наш козак iде шукать. Хто не заховався - начувайся!
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30.11.2022 21:02 Ответить
щось "слоників" малувато, так Петя Пяточкін може і не навчитись рахувати
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01.12.2022 08:45 Ответить
...салат "гості на порозі"...вонятимуть плять
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30.11.2022 19:21 Ответить
вподобайка !
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30.11.2022 19:21 Ответить
Не близко подошли, а скорее, их близко подпустили.
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30.11.2022 19:24 Ответить
Бережи вас Господь Бог хлопці. Ви найкрщі.
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30.11.2022 19:25 Ответить
купуємо кацапскі скальпи 💥💥💥
🤣🤣🤣🤣
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30.11.2022 19:35 Ответить
Турбуюся за зайців-кори нема, доведеться кацапнею харчуватись.
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30.11.2022 19:38 Ответить
Дід відправляючи онука на війну, каже:
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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30.11.2022 19:39 Ответить
Гости на погосте.
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30.11.2022 19:40 Ответить
Отак створюються хороші рузьке - руками ЗСУ
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30.11.2022 19:47 Ответить
Раз два три чотири п'ять
Гарно мокшики лежать
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30.11.2022 19:41 Ответить
Холодно, голодно й стріляють,
А наші хлопці все відбивають.
Поклали ворога в посадки
Козаків славненькі нащадки!
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30.11.2022 19:41 Ответить
Бійці в засаді сидять без вогнища,в окопах сиро,сутками вичікують чмобіків....титанічна праця...А хтось невдоволений,що в Києві немає світла...туди їх треба відправити,щоб відчули на собі,як відвойовується свобода.
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30.11.2022 19:47 Ответить
А ще крадуть сотнями вагонів гуманітарні товари які вже продаються по всій Україні, крадуть гроші бюджету, що з ними робити?
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30.11.2022 19:55 Ответить
"Колесувати"!
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30.11.2022 20:00 Ответить
тих хто краде точно на передову в чисте поле.
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30.11.2022 20:26 Ответить
navisho tobi zradnyky poryad? Sam idy z nymy na viynu, a ya ne hochu bo to pagani kompanyony.
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03.12.2022 09:32 Ответить
Набрали воздуха в грудь, раз два три четыре пять Урраааа!!!!
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30.11.2022 20:00 Ответить
Хлопці, посадка відросте, а ви себе бережіть. Ви нам після війни потрібні, наводити лад в країні.
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30.11.2022 20:04 Ответить
Іване! Бери і наводь вже! Цим хлопцям не до цього буде, повір.
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30.11.2022 21:43 Ответить
Вже навожу, як можу. Взагалі-то я про корупцію у владі.
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30.11.2022 23:26 Ответить
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30.11.2022 20:04 Ответить
Патєрь нєт!
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30.11.2022 20:18 Ответить
Класний фільм: "Потєрь нєт"
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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21.04.2023 12:10 Ответить
Бережи вас Бог! Смерть окупантам, смерть москалям!
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30.11.2022 20:19 Ответить
Хай Господь охороняє вас, ВОЇНИ СВІТЛА !
Слава Героям України !
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30.11.2022 20:27 Ответить
Хто небудь бачив як виглядає - 100 тис євро в бліндажі .. ?? . То подивіться .
..
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30.11.2022 20:40 Ответить
храни их господь!
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30.11.2022 20:54 Ответить
Лічить чи рахує?
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30.11.2022 20:57 Ответить
Лічити вже марно, а порахувати можна.
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30.11.2022 21:19 Ответить
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30.11.2022 21:09 Ответить
Кажуть що неможна рахувати курчат, кролів і рибок у акваріумі - здохнуть нах*й...
Отож, рахуйте панове кацапів!
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30.11.2022 21:14 Ответить
жаль без документов, сразу бы в топ
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30.11.2022 21:43 Ответить
Бій не на життя, а на смерть кожну хвилину.
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30.11.2022 22:19 Ответить
Дякуємо нашим Героям! Смерть маскалям.
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01.12.2022 02:47 Ответить
Котики-муркотики, бережіть себе...
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01.12.2022 05:33 Ответить
йо-пэ-рэ-сэ-тэ... с этим суржиком , дочитался до того, шо наш солдат лечит кацапожмуров.
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01.12.2022 10:15 Ответить
Лежит, почивает Алеша
А явор над ним молодой
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
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01.12.2022 10:30 Ответить
a sho take porosha ))) 💩?
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03.12.2022 09:35 Ответить
...красиво ...
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01.12.2022 13:44 Ответить
я спочатку подумав "лічить" - це лікує.... думаю, ну нах? а потім подивися відео. КРАСІВОЄ!
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01.12.2022 14:33 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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01.12.2022 14:44 Ответить
Респектище.ВОИНЫ
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01.12.2022 16:23 Ответить
 
 