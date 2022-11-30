В подвалах московских многоэтажек устанавливают скамейки, а на улицах – громкоговорители. ВИДЕО+ФОТО

В Москве в подвалах жилых домов устанавливают скамейки, а на улицах монтируют громкоговорители для оповещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео и фото, свидетельствующие о проведении таких работ, публикуются в соцсетях.

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