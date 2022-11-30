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Новости Видео Война
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Оккупанты на бронемашине пытаются убежать от артиллеристов из 45-й ОАБр. ВИДЕО беспилотника

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады опубликовали видеозапись неудачной попытки скрыться в исполнении российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, сделанную с помощью беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях. На видео видно, как захватчики на бронемашине выезжают с позиции и убегают. Однако через несколько секунд артиллеристы 45-й ОАБр прямым попаданием уничтожают российскую бронемашину. Успешная атака украинских бойцов была предпринята на южном направлении и, очевидно, во время операции по освобождению Херсона.

Смотрите также: Десять "вагнеровцев" атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом. ВИДЕО боя

Автор: 

уничтожение (6923) 45 артиллерийская бригада (53)


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Топ комментарии
+35
Кожен вбитий москаль - це врятовані українські життя.
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30.11.2022 22:19
+16
Зато на канчерт к кабздуну точна успєлі...
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30.11.2022 22:21
+13
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30.11.2022 22:44
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Кожен вбитий москаль - це врятовані українські життя.
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30.11.2022 22:19 Ответить
Зато на канчерт к кабздуну точна успєлі...
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30.11.2022 22:21 Ответить
Це ж треба так вірити путіну --- зомбі якісь .
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30.11.2022 22:26 Ответить
А дехто вірить ЗЕлупі Боневтіку До сих пір!
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01.12.2022 07:15 Ответить
Кожен молиться свому БОГУ .
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01.12.2022 07:22 Ответить
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30.11.2022 22:44 Ответить
Чотко попали, молодці
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30.11.2022 22:46 Ответить
Влучно, чудово. Але коли це було? Зелень навкруги. Червень схоже.... А навіщо публікувати зараз?
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30.11.2022 22:46 Ответить
тебе надо онлайн...?
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30.11.2022 23:00 Ответить
А почему нет?
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01.12.2022 00:15 Ответить
Тому що тоді не могли опублікувати, країна повинна знати своїх героїв.
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01.12.2022 10:01 Ответить
кацапня, а ви більше до купи збирайтеся - і вам бистріше до кабздона і в нас снарядів залишиться... 🤣
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30.11.2022 23:04 Ответить
Видимо кацапы пристегнулись перед началом движения-сидят как живые после попадания.
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30.11.2022 23:47 Ответить
жги быдлонасекомышей болот мацковии,Слава ВСУ Великой Ukrainy
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01.12.2022 09:16 Ответить
Слава"Богам войны" ВСУ!
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01.12.2022 10:42 Ответить
 
 