Оккупанты на бронемашине пытаются убежать от артиллеристов из 45-й ОАБр. ВИДЕО беспилотника

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады опубликовали видеозапись неудачной попытки скрыться в исполнении российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, сделанную с помощью беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях. На видео видно, как захватчики на бронемашине выезжают с позиции и убегают. Однако через несколько секунд артиллеристы 45-й ОАБр прямым попаданием уничтожают российскую бронемашину. Успешная атака украинских бойцов была предпринята на южном направлении и, очевидно, во время операции по освобождению Херсона.

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