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Пропагандистка Скабеева призывает армию РФ активизировать боевые действия, чтобы не оказаться в Гааге: "Все будут арестованы: приспешник он путинского режима или мимо проходил". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева призывает активизировать боевые действия и принудить украинцев к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева убеждена, что другого выхода у россиян нет. По ее словам, дальнейшие неудачи в войне приведут к общей ответственности - репарациям, компенсациям и трибуналу.

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Автор: 

Гаагский трибунал (240) пропаганда (3675) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+61
заеьорзали тварі...
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30.11.2022 23:07
+49
какой же каеф пересматривать кацапских пропагандонен новости с января 2022 примерно до 20 чисел марта 2022....и сейчас,контраст разючий
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30.11.2022 23:08
+43
Скабееву треба повісити без ГААГІ
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30.11.2022 23:14
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Бздит курва. В Гааге сильно жирно сидеть будет.Интернет,прогулки. Хай в обычной зоне ,курва ,сидит
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01.12.2022 05:57 Ответить
Она знает что видео пишется , а в этих словах прямое ее доказательство за подстрекание к разжиганию войны ....
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01.12.2022 06:15 Ответить
Очко начинается у них сжиматься. Поняли на 9-м месяце, что за три дня не получается Киев взять. Е...альники уже надутые...
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01.12.2022 07:37 Ответить
Що ж вони там палять? Нарешті виникло відчуття відповідальності за скоєне. А покаятись не легше чим влаштовувати ескалацію?
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01.12.2022 07:41 Ответить
Я ще жодного разу не чува, щоб пропагандисти казали "путінський режим". Це вже серйозно
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01.12.2022 07:41 Ответить
Вона сказала "путінського режиму", мені не почулося?
Таки щось відчуває хвойда.)
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01.12.2022 08:03 Ответить
даже "удачи в войне" приведут к к общей ответственности - https://t.me/Pravda_Gerashchenko/53793 репарациям, компенсациям и трибуналу.
Просто попозже.
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01.12.2022 08:21 Ответить
Ой дура.... ей кажется что если Россия победит то не станет санкций Гааги репараций компенсаций и всего этого милого дерьма в коем дуРашка пребывает.
Санкций не станет лишь в одном случае - если Рашка свалит до границ 1991 года и выплатит компенсации и репарации )
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01.12.2022 08:26 Ответить
а чо, зачатые в сортире свинорылые кацапсины Киев за 3 дня брать не хочут????
наверно не хотят мелочится, будут сразу Ламанш брать и Рейкявик за неделю!!!

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01.12.2022 08:58 Ответить
Дійшло нарешті... ***** вже 73, він до трибуналу може не дотягти, а от ти ***** крашеная будеш сидіти на самому козирному місці.
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01.12.2022 09:21 Ответить
Уже переживает за семейную зарплату,которая несколько миллионов.
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01.12.2022 09:22 Ответить
Ого! Ого-го-го, нахій! ************, гукля прокуратна, цуранить окропом від жаху і піворить "ребятушки, костьми лягте, только путинский режим спаситя! и мну заодно!..", гейби її штири друки фацарні виволали-єс у гузичник?!

Це симптоматично...
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01.12.2022 09:48 Ответить
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01.12.2022 10:44 Ответить
Овца *******,тебя первую надо расстрелять
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01.12.2022 10:15 Ответить
что-то они стали часто говорить о гааге
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01.12.2022 10:21 Ответить
А )(уй тебе в твой поганый рот
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01.12.2022 10:23 Ответить
***** крашена.
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01.12.2022 10:42 Ответить
Сушите весла!
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01.12.2022 10:44 Ответить
Шановне товариство! Це ж треба нам усім розуміти, що це не слова скабєєвої. Це словесний пронос від кремлівського педофіла-хуйла через скабєєвський рот. Так він бачить заморозку війни в Україні. Ну а якже бути з вяличиєм та 2-ю армією світу, що програє війну в Україні? Треба тільки таким чином змусити Українців просити кацапів про перемир`я, бо всі кацапи знають і страшенно бояться ГААГИ, а особливо кремлівський педофіл.
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01.12.2022 11:22 Ответить
"...или мимо проходил" - нехер шастать!
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01.12.2022 19:15 Ответить
чует мразота свой близкий конец!
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01.12.2022 20:32 Ответить
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