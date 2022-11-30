Пропагандистка Скабеева призывает армию РФ активизировать боевые действия, чтобы не оказаться в Гааге: "Все будут арестованы: приспешник он путинского режима или мимо проходил". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева призывает активизировать боевые действия и принудить украинцев к переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева убеждена, что другого выхода у россиян нет. По ее словам, дальнейшие неудачи в войне приведут к общей ответственности - репарациям, компенсациям и трибуналу.
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Таки щось відчуває хвойда.)
Просто попозже.
Санкций не станет лишь в одном случае - если Рашка свалит до границ 1991 года и выплатит компенсации и репарации )
наверно не хотят мелочится, будут сразу Ламанш брать и Рейкявик за неделю!!!
Це симптоматично...