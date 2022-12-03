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Женщина из оккупированного Донецка жалуется на обстрелы: "Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!" ВИДЕО

Женщина из оккупированного Донецка жалуется на обстрелы города и говорит, что такой опыт для нее новый и очень страшно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, где женщина говорит об этом, видно очень поврежденное здание. Автор видео отмечает, что запись сделана в Донецке второго декабря.

"Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услыште нас!" - говорит женщина на записи.

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Автор: 

Донецьк (6322) обстрел (27129)


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Топ комментарии
+177
а как же 8 лет дамбили бимбас
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03.12.2022 11:36
+85
Постанова бандеровцев. Как это не привыкли, что за вранье - всем известно, что нацисты 8 лет бабмас дамбили!
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03.12.2022 11:41
+83
що не прівиклі?)а як жеш 8 лєт бімбілі бамбас бл
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03.12.2022 11:37
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Швиденько взялись ручками у шеренгу і заслоняти стіною той паскудний Донбас від снарядів. Як у 2014 від українських танків.
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03.12.2022 14:26 Ответить
Для Бомбасян только один нормальный выход:кто не можнт жтить без парашки-пусть срочно туда тикает. А кто хочет жить в нормальной стране-тот пусть через Парашку едет в Европу а затем в Украину. Умные Бомбасяне так и сделали еще до 24 февраля. А те что остались-совсем безмозглые рабы,призывающие русский мир-терерь ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ. Нужно усилить обстрелы военных рашкинских обьектов на территории Донецка!А так-же обьек4тов оккупационной администрации и полиции. Больше бомб на Донецк!
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03.12.2022 14:32 Ответить
da kto uyehal? Za kakiye shyshy? 💸
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04.12.2022 07:33 Ответить
Ми вас чудово чули й чуємо з 24го лютого. Який привіт, така є відповідь!!!
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03.12.2022 14:41 Ответить
пусть на бахмут посмотрят и заткнутся
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03.12.2022 15:09 Ответить
А как же ж "8 лєт дамбілі бамбас"?..
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03.12.2022 15:10 Ответить
Не могу слышать плач "кормильцев"...
Налью-ка шампанского.
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03.12.2022 15:30 Ответить
Так, Україна вісім рокім дамбіла бомбас. Але дуже тихо і обережно, так, що б навіть дуже нервова дамбасянка зайвий раз не прокинулась вночі. Злобні бандери робили це безшумно, аби полишитись непоміченими і невпійманими доблесною і непереможною армією диниеру. А тєпєрь что-то случілось.
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03.12.2022 15:31 Ответить
Ваш путлер вас не хоче чути, шкода, що Україна дуже м'яко наступала в 2014, бо такі як ви лягали під танки і не давали війську просуватись. Насолоджуйтесь...
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03.12.2022 15:36 Ответить
шта?
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03.12.2022 15:50 Ответить
Сама ж пи*дела 8 лет назад "путен введи". Путен ввёл. Хавай-те
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03.12.2022 15:54 Ответить
привыкните
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03.12.2022 16:08 Ответить
Если вас ударят раз,
Вы наверно вскрикните.
Раз - ударят, два - ударят...
А потом - привыкните.
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03.12.2022 16:13 Ответить
А якже вісім років долбілі бамбас?
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03.12.2022 16:16 Ответить
Мы за семь месяцев уже привыкли, что по 450 кг взрывчатки прилетает, а они за 8 лет не привыкли к 50 кг.
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03.12.2022 16:19 Ответить
Ну вибачте, безшумні снаряди закінчилися, тепер тільки звичайні.
Тварюки, притягли нам рюзкій мір, то тепер насолоджуйтесь, імбецили.
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03.12.2022 16:49 Ответить
Нарвіцца нє нравіцца
тєрпі мая красавіца!
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03.12.2022 17:15 Ответить
От курва, за 8 років ще не звикла 🤣
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03.12.2022 17:19 Ответить
Як це не "привикли"? Вас же 8 років дамбілі бамбас!
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03.12.2022 18:08 Ответить
Ваші чоловіки вбивали людей і наший захисників в Маріуполі. Спалювали сім'ї цілими домами. Ваше "апалченіє" катували та лютувало всюду де було на окупованих територіях. Невже ви думаєте українці це вам пробачать? Та ви гірше ніж буряти.
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03.12.2022 18:44 Ответить
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03.12.2022 19:08 Ответить
Мразі, заварили всю щю війну, а тепер їм страшно!!! Що, за 8 років це вперше,не звикли , а брехали не хуже скабеевої!!!
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03.12.2022 19:12 Ответить
а кто звал все 8 лет путин введи войска?! вот теперь жрите твари от пуза!
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03.12.2022 19:21 Ответить
Так чумадань и на мастосрань у ссысрань.
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03.12.2022 19:39 Ответить
Как это "не привыкли", а "восимь лет" как же?
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03.12.2022 19:51 Ответить
та не можетакого бути адже восемь лет дамбили бамбас
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03.12.2022 20:19 Ответить
Як так за 8 років данбіння Бамбасу не звикнути?
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03.12.2022 20:26 Ответить
-Аллё!! Аллё!!!! Как..на ***?
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03.12.2022 20:44 Ответить
А шо такоє? А хто в 2014 кричав" путін введі вайска" ? А то як не звикли , а Україна ж 8 років домбіла бамбас??? Звикайте, Бахмут і інші міста давно вже звикли, при чому з вашої подачі !
Слова мають здатність матеріалізуватися , ось вам домбьожки по бомбасу від яких ви так ,, страждали " вісім років !!!
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03.12.2022 20:53 Ответить
Древні казали: "Бійтесь власних бажань! Вони мають властивість збуваться!"
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04.12.2022 11:09 Ответить
Вот, ****! Вообще не хочет уезжать! Ведь все 8 лет, всё так было душевно, по-домашнему....
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03.12.2022 21:22 Ответить
Восемь лет бамбили бамбас!
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03.12.2022 21:34 Ответить
услышьте
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03.12.2022 21:40 Ответить
Вы представляете, что они нам опять наголосуют, если мы освободим Донбасс? Про ЕС и НАТО можно забыть. Опять полчища рыгов и российской агентуры в ВР.
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03.12.2022 22:21 Ответить
Значит надо так дамбить бинбас, чтобы оттуда все сбежали в рашку. А потом закрыть границу и не пускать.
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04.12.2022 02:35 Ответить
Ну, має бути довгий період санації...
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04.12.2022 03:37 Ответить
Не привыкли? а как же 8 лет? все коту под хвост? 😵
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03.12.2022 23:31 Ответить
Напевне, їй у власну хатинку прилетіло. Як колись вітя Ростовський покрикував на українців, - услиште Данбасс. Чепушилін і його братани завжди хвастаються, що ножичків на всіх у них вистачить і вони будуть завжди убивати. Під нарами в зонах рашки вони будуть вести господарство. бабуїни трикляті.
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04.12.2022 00:14 Ответить
А як же "8 лєт данбілі Бамбас"? Повинні були "прівикнуть"
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04.12.2022 00:28 Ответить
Боїться вона ****, ти посидь з місяць у підвалі під постійними обстрілами, а потім розповіш про враження ...якщо виживишь ...
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04.12.2022 02:09 Ответить
Я не понял, а що, разве 8 лет не дамбили бинбас? это шо, ********* врала?
Але, бимбасяне, срочно эту курицу на подвал! Сжечь еретичку!
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04.12.2022 02:33 Ответить
Як відбувалося зросійщення сходу України

https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg

ЦЕ УСЕ цим кацапомордим підоросам НА ЇХНЮ ГОЛОВУ ЗА ЇХНЮ "КАКА РАЗНІЦУ" і за 2014 рік...!!!

ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!

УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!

НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!

ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!

Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!

А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!

Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов братьєв підоросів...!!!

КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!

ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руzzкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАZНІЦЕЙ…???

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!

ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ПІДОРОСІЯ...!!!

СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦЯМ...!!!

СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!
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04.12.2022 03:12 Ответить
Бамбасс пургу не катит!...
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04.12.2022 03:35 Ответить
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04.12.2022 07:31 Ответить
Що значить "нє прівиклі"? А як же "8 лєт дамбили бомбас"?
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04.12.2022 07:40 Ответить
Потрібно думати головою, а не п'ятою точкою.
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04.12.2022 07:53 Ответить
ПУТИН, ВВЕДИ ВОЙСКА, СРОЧНО. БАМБАС ДАМБЯТ
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04.12.2022 08:53 Ответить
А мы думали что будем жировать когда придут кацапы. А тут вон как. Прям очень неожиданно.
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04.12.2022 11:05 Ответить
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