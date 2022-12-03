Женщина из оккупированного Донецка жалуется на обстрелы: "Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!" ВИДЕО
Женщина из оккупированного Донецка жалуется на обстрелы города и говорит, что такой опыт для нее новый и очень страшно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, где женщина говорит об этом, видно очень поврежденное здание. Автор видео отмечает, что запись сделана в Донецке второго декабря.
"Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услыште нас!" - говорит женщина на записи.
Топ комментарии
+177 Шимус
показать весь комментарий03.12.2022 11:36
+85 Артур Пирожков #156165
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+83 Ігор Дунь
показать весь комментарий03.12.2022 11:37
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Налью-ка шампанского.
Вы наверно вскрикните.
Раз - ударят, два - ударят...
А потом - привыкните.
Тварюки, притягли нам рюзкій мір, то тепер насолоджуйтесь, імбецили.
тєрпі мая красавіца!
Слова мають здатність матеріалізуватися , ось вам домбьожки по бомбасу від яких ви так ,, страждали " вісім років !!!
Але, бимбасяне, срочно эту курицу на подвал! Сжечь еретичку!
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg
ЦЕ УСЕ цим кацапомордим підоросам НА ЇХНЮ ГОЛОВУ ЗА ЇХНЮ "КАКА РАЗНІЦУ" і за 2014 рік...!!!
ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!
НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов братьєв підоросів...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руzzкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАZНІЦЕЙ…???
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!
ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ПІДОРОСІЯ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦЯМ...!!!
СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!