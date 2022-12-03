Поврежденный БТР-4 "Буцефал" украинского производства вышел из боя и вернулся на место дислокации. ВИДЕО

Поврежденный в бою с оккупантами БТР-4 "Буцефал" смог собственным ходом покинуть место боевых действий и добраться до места дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксировано состояние бронемашины украинского производства. На записи видно, что даже с существенными повреждениями машина способна двигаться.

БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, производится на заводе имени Малышева.

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