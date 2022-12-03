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Поврежденный БТР-4 "Буцефал" украинского производства вышел из боя и вернулся на место дислокации. ВИДЕО

Поврежденный в бою с оккупантами БТР-4 "Буцефал" смог собственным ходом покинуть место боевых действий и добраться до места дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксировано состояние бронемашины украинского производства. На записи видно, что даже с существенными повреждениями машина способна двигаться.

БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, производится на заводе имени Малышева.

Смотрите также: Бойцы уничтожают вражеский танк из ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

Автор: 

украинское оружие (164) боевые действия (4044)


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Топ комментарии
+45
Добра тачка! Хоч на дисках - але своїм ходом!
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03.12.2022 12:19
+22
А ви пам'ятаєте, як Буцефал азовців в боях за Маріуполь нищив русню? Це були найвідоміші відео азовців.
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03.12.2022 13:15
+19
Слава Україні!
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03.12.2022 12:33
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Добра тачка! Хоч на дисках - але своїм ходом!
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03.12.2022 12:19 Ответить
А в чем понт с того, шо тачила пришкрябала домой на 8-ми ведущих дисках. Диски, мож и ступицы сменятся и опять будет летать, шо угорелая
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03.12.2022 12:24 Ответить
А ти хотів, щоб після артобстрілу у неї цілі покришки були?
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03.12.2022 13:09 Ответить
Пане, речь не о моих хотелках, а о факте, шо на 8-ми ведущих колесах техника может и на дисках доехать, разбувшись основательно... Здесь разве шо можно попутно репу почесать, насчет диски по окружности залить резиной для вот такого аварийного случая, когда покрышка выходит из строя.
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03.12.2022 15:31 Ответить
А я про те, що броня хлопців прикрила і двигун з ходовою їх цілими з поля бою вивезли!
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03.12.2022 15:33 Ответить
Пане... ну, вы меня поняли...
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03.12.2022 15:36 Ответить
Та наче оточуючі дурнем не називають (крім реальних дурнів)
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03.12.2022 15:42 Ответить
Пане Яр, я затерялся в смутных догадках... мол, откуда вы вещаете... Там рядом муниципального заведения под названием "солнышко" случайно нет? ...ЗЫ... А ваапше-та, если по чесноку (так любит говорить пан Пистолет, дай, бог, ему здоровье и удачу), вы любите с темы спрыгивать. Адже разговаривая о броне которая защитила бойцов и о том , шо мы друг-друг взаимопонимаем, никто же нас не спрашивает чи мы оточенi дурнями, а чи нi...
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03.12.2022 15:52 Ответить
А я що - конкретно на тебе пальцем вказав? Не треба буть таким підозрілим - бо тільки клієнти "сонечка" перманентно підозрюють всіх оточуючих у "каверзах"
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03.12.2022 16:02 Ответить
Ваапше я под столом - стрелку так переводить... я же не о себе любимом говорил, а о нас. Чувство локтя так сказать , соблюдаю.
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03.12.2022 16:06 Ответить
Тю... догнал... насчет профподозрительности...
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03.12.2022 16:07 Ответить
ЗЫ... пане, вот вы байдики б`ете в тырнете, у вас разве свет не отключают?... В Одессе, как никогда, утром на часок загасили сяйво и вот до сих пор, не накаркать бы, все - пучком.
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03.12.2022 16:13 Ответить
Ми живемо "від включення до виключення" Є електрика - я в "тирнеті" Нема - іншими справами займаюся
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03.12.2022 16:24 Ответить
Ти питався - чим я займаюся? У 17 виключили електроенергію Я ліг і поспав пару годин Потім при свічці приготував вечерю У 21 дали світло Вечеряю і тобі пишу
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03.12.2022 21:53 Ответить
У хлопа скоріше всього проблемки в реальному житті.
Не переймайся..))
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03.12.2022 16:13 Ответить
Вы под прокси или чухнул от призыва?
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03.12.2022 17:13 Ответить
нІ я майже 30 живу в Німеччині.
чому таке питання? Що не влаштовує?
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03.12.2022 19:09 Ответить
Знаєш: Одну когорту "вумних" ми уже "відвадили" від "вумнічання" на "Цензорі" - бульбашів Згадай, як вони лізли до нас із "канструктивнай критикай" та "порадами" "как украинцам абустроить Украину" Одна "Марися" чого була варта! Софію до сказу доводила Зараз до нас лізуть "німці" - з такими ж "порадами" От хай цей "Кожум"яка" приїде в Україну та посидить хоч з тиждень без води, тепла і світла - коли будинок здригається від вибухів і в щосекундному очікуванні попадання в нього снаряда От тоді він матиме моральне право тут "пащеку роззявлять"!
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03.12.2022 22:02 Ответить
Но самое главной, шо после такого обстрела, наши бойцы остались невредимы. Значит к броне вопросов нет.
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03.12.2022 15:33 Ответить
Молодцы харьковчане-сделали качественный и крайне нужный продукт находясь под страшным обстрелом.

Такой народ не сломить.
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03.12.2022 16:17 Ответить
понт в тому що танк без гусениці нікуди не поїде а наш Буцефал приклигав на своїх восьми самостійно.
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03.12.2022 16:58 Ответить
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05.12.2022 01:55 Ответить
Модуль з гарматою добрий. Ходова нікуди не годиться. В грязюці тоне, після першого обстрілу колеса летять. Цей модуль на мотолигу і ефективність була б на багато вища.
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03.12.2022 14:55 Ответить
А якби броню танкову - то й снаряди-б її не брали! Кожній теніці - свої умови використання
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03.12.2022 15:13 Ответить
Тю, америку нашли в чем открывать...Вон, недавно новость была о прямом попадании в иностранческий БТР - облуду крыло оторвало, все остальное - на месте и экипаж с пассажирами цел... Значит есть хорошая броня, но не с броненосца потемкин, а какая-то слоенная кевларово-облегченная, похлеще классической танковой.
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03.12.2022 15:42 Ответить
Бачив По капоту і лівому крилу пряме попадання міни 120 мм
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03.12.2022 15:45 Ответить
Ужос - для кацапов, какие технологии против них воюют... Там чмобиков , sure, не хватит.
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03.12.2022 15:56 Ответить
Не перебільшуйте. В умовах польового бою він вкрай безпорадний саме з причини колес. За цим стоїть людське життя. МТЛБ засвідчила більшу живучість саме по ходовій, але не має такого озброєння. Тому й напрошується таке поєднання.
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04.12.2022 07:45 Ответить
МТЛБ може рухаться з тією ж швидкістю, що й БТР-4? У МТЛБ ресурс ходової частини рівний чи перевершує ресурс ходової БТР-4? У нас розвернуте виробництво МТЛБ? У нас налагоджена технологія модернізації МТЛБ під гарматний модуль?
НІ!!! То чого ти "****** ногами"? Використовуємо те що маємо і можемо робить та ремонтувать!
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04.12.2022 08:08 Ответить
Холодної водички попий, перегонщик
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04.12.2022 08:15 Ответить
А мені-то навіщо "водичку пить"? Це ти у нас "гарячку пороть" почав! Хотів розум показать? Вліз у полеміку? Так давай - аргументуй своїми доказами що я "неправий" Я тобі виставив чітко чотири питання Давай - "круши" їх своїми аргументами!
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04.12.2022 08:43 Ответить
Тобі нема чого робити то й відповідай на свої запитання. А мені треба організовувати майже щоденну заміну коліс на БТР-4Е
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05.12.2022 07:30 Ответить
Ясно! Аргументів нема - аби потриндіть! У мене питання (хоч здогадуюся про можливу відповідь) : "Наші БТР для заміни покришок у Великобританію своїм ходом ідуть чи їх на літаку туди доставляють?"
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05.12.2022 07:35 Ответить
При наявності запасних, екіпаж сам здійснює заміну в межах підрозділу. При більш серйозних ураженнях тягнуть на ЗППМ. Туди й заводчики під'їжджають. Можеш теж під'їхати, розумнику, допомогти. Через військкомат.
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05.12.2022 08:01 Ответить
ЗППМ - у Ліверпулі? Чи у Шеффілді? А "військкомат" не допоможе Бо у нас давно вже їх нема - є "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)".Це - по-перше По-друге - мені вже давно за 60 По-третє - нога протезована з 2016-го
Ти "задоволений"?! Чи тобі ще розказать, ЧОМУ вона протезована?
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05.12.2022 08:26 Ответить
Лікуйся
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05.12.2022 18:35 Ответить
Та мені легше - "залізо" кістку замінило - тільки бігать не можу І я це розумію - тому просто ходжу спокійно Гірше тобі - мізки так і не виросли Тужишся-тужишся "розум показать" - а у тебе не виходить І мабуть таким і до смерті залишишся
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05.12.2022 21:41 Ответить
Купи собі цукерку Або напиши адресу, вишлю тобі значок. Заробив на старість розумом
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06.12.2022 07:23 Ответить
Не люблю солодкого Особливо від самовпевнених придурків
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06.12.2022 09:42 Ответить
Не дивись у дзеркало
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06.12.2022 10:03 Ответить
Та мені достатньо бачить тебе на форумі
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06.12.2022 10:13 Ответить
хороший срач продолжается?
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06.12.2022 10:42 Ответить
не дарма цю міцну коняку назвали "Буцефалом" !


Юный Александр укрощает Буцефала.
Рисунок André Castaigne.
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03.12.2022 17:42 Ответить
схожі

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03.12.2022 17:46 Ответить
…"Александр сразу подбежал к великолепному коню, схватил его за узду и повернул мордой к солнцу: по-видимому, он заметил, что конь пугается, видя впереди себя колеблющуюся тень. Некоторое время Александр пробежал рядом с конём, поглаживая его рукой. Убедившись, что Буцефал успокоился и дышит полной грудью, Александр сбросил с себя плащ и лёгким прыжком вскочил на коня. Сперва, слегка натянув поводья, он сдерживал Буцефала, не нанося ему ударов и не дёргая за узду. Когда же Александр увидел, что норов коня не грозит больше никакою бедой и что Буцефал рвётся вперёд, он дал ему волю и даже стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. Филипп и его свита молчали, объятые тревогой, но когда Александр, по всем правилам повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликующий, все разразились громкими криками. Отец, как говорят, даже прослезился от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и сказал: «Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала!»"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB#cite_note-2 [2]
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03.12.2022 17:51 Ответить
Слава Україні!
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03.12.2022 12:33 Ответить
Героям Слава !
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03.12.2022 17:39 Ответить
Через пекло до Перемоги і додому
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03.12.2022 12:33 Ответить
КРАСАВА !!!
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03.12.2022 12:36 Ответить
Звісно ніхто власним ходом з фронту не їхав в такому стані. Двигун би здох остаточно. Для цього є евакуаційна техніка типу "мотолиги". Але для реклами згодиться)
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03.12.2022 12:41 Ответить
тепер паразіти, зелені аніматори, тимошонки з ОПи собі такі захочуть "шоб крута и пабагатаваеннаму, как Рємбы", модні-безтолкові-понтовиті "точили" раздарять своїм блдям🙋‍♂️ та блдям👱‍♀️
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03.12.2022 12:50 Ответить
Слава Господу і українській броні, що всі живі.
Разом до нашої Перемоги!
🇺🇦♥️👊
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03.12.2022 12:50 Ответить
Навiки слава! 🙏🙏🙏
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05.12.2022 02:01 Ответить
Танки с поля «мотолиги» забирали ? Во время второй мировой лилось так званое хадо что танк даже без масла мог 15 км проехать спокойно .
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03.12.2022 12:50 Ответить
Звідки родом?
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03.12.2022 16:16 Ответить
українським воїнам шана і повага а виробнику велике спасибі за якісну машину
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03.12.2022 13:13 Ответить
А ви пам'ятаєте, як Буцефал азовців в боях за Маріуполь нищив русню? Це були найвідоміші відео азовців.
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03.12.2022 13:15 Ответить
цікаво скільки їх було виготовлено з 2019-го року
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03.12.2022 13:22 Ответить
Поранений, але живий!
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03.12.2022 13:42 Ответить
Шиномонтажу робота !
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03.12.2022 13:53 Ответить
а як хлопці шматували недорозвинених з цих агрегатів, це клас 👍 ялюбувався
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03.12.2022 14:58 Ответить
Бомбезная реклама для будущего экспорта !
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03.12.2022 15:04 Ответить
Доеспортувалися вже що в ЗСУ один чи два "Оплоти" - інщі поїхали до тайців.
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03.12.2022 20:21 Ответить
Пожует резину.
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03.12.2022 15:23 Ответить
Так она уже готова для вулканизации!
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03.12.2022 16:24 Ответить
to były letnie opony i nie wytrzymały pościgu za ruskimi
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03.12.2022 16:19 Ответить
Хлопці просто дріфтували. Слава Україні!
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03.12.2022 16:27 Ответить
Гарна техніка, більше такої треба, тільки двіжок менше шумний ставити, бо частенько БТР 4 Є чутно ще за кілометр по турбині двигуна.
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03.12.2022 17:02 Ответить
там давно стоїть Дойц дизель,від 3тд відмовились дуже давно,тому чути їх не більше ніж якусь фуру
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03.12.2022 18:44 Ответить
Давно це коли, бо з гучними двигунами вистачає.
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03.12.2022 20:19 Ответить
https://autoconsulting.ua/article.php?sid=35323 https://autoconsulting.ua/article.php?sid=35323


та таки давно,просто машина живуча і їх реально дуже мало втрачено,на відміну від 80/70 бтр
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03.12.2022 21:13 Ответить
Цьому звіру ще б безповітряні покришки / колеса
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03.12.2022 18:14 Ответить
Це, виходить, майже після кожного бою тре колеса міняти ...
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03.12.2022 18:38 Ответить
краще гуму ніж екіпаж
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03.12.2022 19:16 Ответить
+5 звичайно
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03.12.2022 20:52 Ответить
Всесизонка , нам все пох. Слава Украине !
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03.12.2022 19:02 Ответить
Нажаль бувають і втрати, коли екіпаж не має звязку з піхотою і їде на ураження,
як у лютому в Харкові на Журавльовці де кацапи захопили школу. Хто йому наказав
їхати повз школу, загадка, нажаль екіпаж загинув.
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03.12.2022 20:40 Ответить
Кацапів повбивали, двох взяли в полон, школу теж шкода.
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03.12.2022 20:42 Ответить
 
 