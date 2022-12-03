Поврежденный БТР-4 "Буцефал" украинского производства вышел из боя и вернулся на место дислокации. ВИДЕО
Поврежденный в бою с оккупантами БТР-4 "Буцефал" смог собственным ходом покинуть место боевых действий и добраться до места дислокации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксировано состояние бронемашины украинского производства. На записи видно, что даже с существенными повреждениями машина способна двигаться.
БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения, производится на заводе имени Малышева.
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+45 Яр Холодний
показать весь комментарий03.12.2022 12:19
+22 Харьков Сумской
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+19 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий03.12.2022 12:33
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Не переймайся..))
чому таке питання? Що не влаштовує?
Такой народ не сломить.
НІ!!! То чого ти "****** ногами"? Використовуємо те що маємо і можемо робить та ремонтувать!
Ти "задоволений"?! Чи тобі ще розказать, ЧОМУ вона протезована?
Юный Александр укрощает Буцефала.
Рисунок André Castaigne.
Разом до нашої Перемоги!
🇺🇦♥️👊
та таки давно,просто машина живуча і їх реально дуже мало втрачено,на відміну від 80/70 бтр
як у лютому в Харкові на Журавльовці де кацапи захопили школу. Хто йому наказав
їхати повз школу, загадка, нажаль екіпаж загинув.