Российское командование скрывает причины гибели "мобиков" перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сибирячка рассказывает мобилизованному мужу, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах. Но больше удивляет родственников официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине гибели - прим.): "Уснул и не проснулся"…

Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, не так давно, случай был. А вот был там, на передке…" – жалуется женщина.

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Мужчина считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую на россии планируют провести в декабре. "Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", – объясняет он жене.

Мол, "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Делится своим опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске: "Там один, короче, себя вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

А из тех оккупантов, кто доехал на войну в Украине, погибли уже более 90 тыс. человек.

Так что россиянам, которые хотят вернуться домой не в цинковом гробу, напоминаем о "горячей линии" +380936886888

Позвонив по этим номерам, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен.