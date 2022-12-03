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Новости Видео Война Мобилизация в РФ
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"Уснул и не проснулся": российское командование скрывает причины гибели мобилизованных, - перехват СБУ. АУДИО

Российское командование скрывает причины гибели "мобиков" перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сибирячка рассказывает мобилизованному мужу, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах. Но больше удивляет родственников официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине гибели - прим.): "Уснул и не проснулся"…

Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, не так давно, случай был. А вот был там, на передке…" – жалуется женщина.

Читайте также: В России готовятся к новой волне мобилизации в январе-феврале 2023 года, - Генштаб ВСУ

Мужчина считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую на россии планируют провести в декабре. "Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", – объясняет он жене.

Мол, "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Делится своим опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске: "Там один, короче, себя вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

А из тех оккупантов, кто доехал на войну в Украине, погибли уже более 90 тыс. человек.

Так что россиянам, которые хотят вернуться домой не в цинковом гробу, напоминаем о "горячей линии" +380936886888

Позвонив по этим номерам, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен.

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) СБУ (19893) мобилизация (2762) перехват (343)


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Топ комментарии
+27
Хотели повторить.... Слева красноармейцы Финляндия 1939 Справа российские военные Украина 2022
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03.12.2022 17:02
+14
Посцяв і захлинувся.
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03.12.2022 16:49
+14
а беременного чмоба куда отправили? на сохранение??
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03.12.2022 17:03
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Посцяв і захлинувся.
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03.12.2022 16:49 Ответить
... а товарищ захлинувся.
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03.12.2022 16:50 Ответить
Посцяв і втопився
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03.12.2022 17:00 Ответить
"Уснул и не проснулся":

и даже не болел
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03.12.2022 17:07 Ответить
Четвёртому повезло больше всех! Легко, ****, отделался.
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03.12.2022 22:42 Ответить
Трохи креатіффа:
Справжній сібіряк!
При спробі втрафити білці в око, склався в сміттєвий мішок з колорадською стрічкою
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03.12.2022 16:54 Ответить
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03.12.2022 16:59 Ответить
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03.12.2022 17:03 Ответить
Хотели повторить.... Слева красноармейцы Финляндия 1939 Справа российские военные Украина 2022
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03.12.2022 17:02 Ответить
Позорная война-2
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03.12.2022 17:06 Ответить
а беременного чмоба куда отправили? на сохранение??
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03.12.2022 17:03 Ответить
Усім кацапам бажаємо,,НА ДОБРАНІЧ !!!"
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03.12.2022 17:07 Ответить
Спати треба вдома, на сєновалє, а то заснеш в українському черноземі назавжди.
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03.12.2022 17:08 Ответить
Некоторые и не просыпались с момента рождения. Так что ничего для них не поменялось. Не жил, нечего и начинать.
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03.12.2022 17:12 Ответить
Абідно както, дажи Хаймарса нє увідєл
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03.12.2022 17:13 Ответить
Прокрутили бы эту запись в Гааге , ипать кацапье дырявое вместе с щами.
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03.12.2022 17:25 Ответить
І не слова про "Новичок"
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03.12.2022 18:00 Ответить
Уснул и не проснулся.
Замерз в окопе
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03.12.2022 18:23 Ответить
Веселая жизнь кацапского оккупанта:

Заснул и не проснулся,
Соснул и захлебнулся,
Пошел и *********,
Пожрал и трованулся,
Замерз и отвалился,
Пocpaл и провалился...
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03.12.2022 18:47 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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03.12.2022 18:50 Ответить
ему приснился Чорнобай
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03.12.2022 18:50 Ответить
Баю баюшкі баю, нє лажися на краю ))))
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03.12.2022 18:57 Ответить
Gute Nacht, orki!
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03.12.2022 19:25 Ответить
Рожаторам срусскіх *******, що не встигли здохнуть в Україні. Бризгі спєцобсерації, мля..
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03.12.2022 19:47 Ответить
Педофилия это традиция армии свиносрбак.
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04.12.2022 11:32 Ответить
Какая веселуха в Новосибирске оказывается.
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05.12.2022 18:44 Ответить
 
 