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Турецкий беспилотный истребитель с украинскими моторами впервые оторвался от земли. ВИДЕО

Компания Baykar успешно провела последний тест беспилотного истребителя Kzlelma с украинскими двигателями перед первым полноценным полетом.

Об этом сообщил технический директор компании Baykar, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый БПЛА впервые оторвался от земли и формально провел в воздухе около шести секунд, что является тестом на пути к первому полету. Отрыв от полосы прошел во время тестирования шасси. По плану первый полет БПЛА был запланирован на 2023 год, но, вероятно, Baykar опережает график работы.

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На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок – 12 км.

Боевая нагрузка составляет 1 тонну, которая может состоять из полноценного авиационного вооружения. Главная особенность Kızılelma – способность вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".

Автор: 

беспилотник (3589) Турция (3379) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+25
Зможе збивати тими ракетами передусім інші дрони - ударні або розвідувальні, і, наприклад, іранські Shahed 136 (вагою порядка 200 кг) в тому числі, а також (можливо) крилаті ракети - це вже залежатиме від того, яку ракету причіпити.

1000 кг *********** - це дуже непогано.
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03.12.2022 19:15
+11
Та головне що якщо що,то людина не загине
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03.12.2022 19:02
+7
Так я так и не понял, он таки приземлился или на маскву полетел?
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03.12.2022 19:04
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Идея бесспорно интересная

Но истребитель со скоростью 800км/ч ?
Против ракет наверное
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03.12.2022 18:58 Ответить
Та головне що якщо що,то людина не загине
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03.12.2022 19:02 Ответить
Нормальная скорость для дрона-камикадзе.
И нагрузка должна быть нормальная.
Хороший проект.
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04.12.2022 04:46 Ответить
Зможе збивати тими ракетами передусім інші дрони - ударні або розвідувальні, і, наприклад, іранські Shahed 136 (вагою порядка 200 кг) в тому числі, а також (можливо) крилаті ракети - це вже залежатиме від того, яку ракету причіпити.

1000 кг *********** - це дуже непогано.
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03.12.2022 19:15 Ответить
Это как из пушки по воробью стрелять.
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03.12.2022 20:23 Ответить
Навпаки.
Зараз стріляють по ракетах та Шахідах (іноді) за допомогою ПРО та ПВО. Але коли підіймають літаки - то виходить набагато дорожче.
Крім того, що, як написали вище - і людина-пілот літака не загине.
Да інколи Шахіди можна збити автоматом, але далеко не завжди - скоріше, це виняток.
А є беспілотники - що літають на висоті 4-8 кілометрів? Туда навіть німецькі Гепарди не доб'ють - їх дальність вогню: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна до 4 км (до 3 км у висоту
Крім того, цьому беспілотнику Kızılelma висота потрібна для ранішого знаходження супротивника - від далі бачить.
Ще одне. Ракети ПВО та ПРО самі по собі дорогі (або дуже дорогі).
Тут же ракети Kızılelma будуть набагато дешевші.
Економіка.
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03.12.2022 20:38 Ответить
А вот тут ошибаетесь. Дешевле СУшку поднять в воздух. Но я в принципе не об этом. Для подобных "мопедов" есть более простые и дешевые решения. И в ВСУ они уже есть. Если не заметили, про эти тарахтелки практически ничего не слышно. А то "яблочко" для другого предназначено)) В том числе для кацапспских носителей всяческой хрени.
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04.12.2022 20:55 Ответить
Винищувачі з надзвуковими швидкостями по малошвидкісних цілях часто ************ - не встигають (аналогія - і ІІ Світову війну за збитий тихохідний По-2 німці нагороду отримували) Крім того - час перебування у повітрі Це "Червоне яблучко" можна навіть послать і у "самовбивчий" політ - в один бік (800Х5 =4000 км) І тоді Ту-95 перестануть літать з Енгельса і запускать звідти крилаті ракети
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04.12.2022 04:18 Ответить
Их много для чего можно использовать. И по тому, что можно прочитать между строк турецких СМИ в ВСУ эти птички появятся раньше, чем попадут на вооружение в турецкие ВВС.
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04.12.2022 20:58 Ответить
У нас воробьи крупные.
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04.12.2022 05:49 Ответить
Вит ніц не розумієте ******** тактики повітряного бою. Ніяких собачих свалок. Висота потрібна для ранішого знаходження супротивника, швидкість -для швидшої передислокації в зону досяжності зброї, далі все робить зброя. Іпро по. Ні один пілот не витримає перенавіантажень, які витимує керована ракета, тобто ракета завжди більш маневренна ніж москальский літак.
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03.12.2022 20:23 Ответить
Це ще маловато. Чим швидше винищувач і потужніше в нього радар тим він ефективніший.

Часи догфайту історія.
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03.12.2022 20:42 Ответить
Загалом у світі - так, історія. Конкретно в нашій війні 40-а бригада билася саме в догфайтах у лютому-березні. Кацапи тоді щє дійсно вважали, що ракетними ударами знищили всю авіацію на аеродромах і були взагалі не готові до повітряного бою.

Більш за те, максимальна швидкість ніяк не заважає її скинути для догфайту.
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03.12.2022 21:31 Ответить
Інтересно. Я ось чув що спроби застосовувати догфайт закінчувались погано, і чув багато матів в сторону тих хто стверджував що така стратегія розбудови армії та тактика застосування має право на життя. А ще наших пілотів весною називали героями камікадзе враховуючи наскільки катастрофічна перевага була у ворога.

То що під неготовністю розуміється відсутність у росіян під час вильотів ракет чи робочих радарів? Чи мова про те що нашим вдавалось до останнього ховатись за радіогоризонтом, росіяни-пілоти вірили в те що у нас вже немає літаків, а нормальних засобів виявлення та ефективних ракет в рф просто не виявилось і тому вони не встигали зреагувати?

Хоча якщо згадати слова Чмута про появу в рф ******** ракет і те що від них ми маємо втрати, то так варіант з тим що рф банально сама обрала догфайт як свій напрямок розвитку, а тому не мала засобів щоб діяти з відстані виглядає самим реалістичним.

P.S. Знаєте для чого зворотня стріловидна форма крила? Я це до того що маневреність, швидкість і інші ттх це не те що можна легко змінювати. Літак може бути або маневреним для догфайту, або швидким та з великою дальністю польоту, інакше треба екзотичні матеріали щоб витримували навантаження або планер який буде здатен в польоті міняти форму крила в залежності від необхідних ттх під завдання.
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04.12.2022 00:32 Ответить
Дуже гарно.
Тепер би не втратити, а примножити досягнення у розробці та виробництві різних двигунів МОТОР-СІЧ (щоб рашисти до кінця не розбомбили наше виробництво).
До війні на Мотор-Січ працювали ~15 тисяч робітників. Це дуже круто.

Нам би ще замовлення на продукцію Мотор-січ від інших країн, щоб замістити втрату рашистських замовлень.
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03.12.2022 19:03 Ответить
это предприятие в Турции, как бы оно их.
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03.12.2022 20:12 Ответить
Читаємо текст новину уважно"
"На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ" "

Яке підприємство в Турції "их"?
Мотор-січ поставила свої двигуни (виготовлені в Україні) в Турцію компанії Baykar.
Ті встановили його на свій новий безпілотник Kızılelma.
На сьогодні немає в Турції підприємства Мотор-січ.
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03.12.2022 20:24 Ответить
Яке це має відношення до новини, що ми обговорюєм?
Де написано "турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ"
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03.12.2022 20:42 Ответить
Так я так и не понял, он таки приземлился или на маскву полетел?
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03.12.2022 19:04 Ответить
А такі "пташечки" українцям перепадуть? Чи "етадругоє"?
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03.12.2022 19:06 Ответить
Перепадут. Заодно и обкатают в боеввх условиях. А не за горами начало строительства завода Байрактар в Украине.
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03.12.2022 20:25 Ответить
Да-а, испытания в реальных боевых условиях - дорогого стоит. Ну, не повезут же турки его в Турцию на полигоне испытывать.
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03.12.2022 21:31 Ответить
Полигонные испытания проводятся сейчас. К примеру только что испытали какую-то мини бомбу. Дело в том, что к примеру использование в Карабахе нарастило заказы из разных стран в разы. А после Украины это будет триумф компании. Ну вот как-то так. Туда же суда электроходы, которые скоро подключат в энергосистему Украины. Тоже двоякое. Украине - электрика,судостроителям турецким реклама и заказы))))
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04.12.2022 09:50 Ответить
Та покуй. Покидьок богуслаєв все злив кацапам.
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03.12.2022 19:09 Ответить
Тьху..дурень.🤦
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03.12.2022 20:41 Ответить
Покуй на того сцяного богуслаєва, він тепер ніхто.
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03.12.2022 21:35 Ответить
Він арештований, сидить на пляшці, очикує коли його накики покончають
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03.12.2022 22:48 Ответить
скоро на просторах украинского неба ждем эту птичку
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03.12.2022 20:03 Ответить
С какой целью интересуетесь?
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03.12.2022 20:24 Ответить
С той, смогут ли (либо захотят ли) нам турки дальше поставлять авиацию . . .
Они ведь с нами так плотно работали по Байрактарам не по доброте душевной и не из-за нелюбви к русским, а из-за того, что когда на их ВПК западные санкции наложили, мы им с двигателями помогли. А если наше производство двигателей "всё", то будут ли они заинтересованы с нами дальше работать ? Хотелось бы не потерять такой источник военной техники . . .
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03.12.2022 20:33 Ответить
Им нужен рынок сбыта. А воюющая страна, это идеальный рынок. Которому и новые поставки постоянно нужны и по тестить изделие на глупом агрессоре можно
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03.12.2022 21:15 Ответить
Хоча Росія скаржилася Туреччині на продаж Bayraktar TB2, Анкара наполягала, що Київ придбав дрони в приватній якості і це не є угодою між двома урядами.
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03.12.2022 21:16 Ответить
Пофіг. Всі отримали своє. Україна дрони. Зять Ердогана трохи лаве на карман. Россія, спалену техніку під Києвом
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03.12.2022 21:20 Ответить
Богуслаев "всё". Богуслаев, это не производство, если что.
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03.12.2022 21:36 Ответить
Богуслаев, єто престарельій руский п#рас.
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03.12.2022 22:51 Ответить
Там Байрактар вже всі губи іскусав з ватним мотор січ та богуслаєвим.
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03.12.2022 20:42 Ответить
цікаво, як цей проект починали з богуслаєвим... він зразу передавав всі дані кремляді, чи з затримкой?
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03.12.2022 20:59 Ответить
А толку кремляді з тих даних?
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03.12.2022 21:38 Ответить
так всі тех. дані безпілотника - це 100% можливість розробки захисту проти них
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03.12.2022 21:51 Ответить
Ай Богуслаєв шалун. Кацапі двигуни гелікоптерів, а туркам двигуни на безпілотники, які кидают бомби на голову кацапі.
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03.12.2022 21:17 Ответить
Скоро заработает завод по их серийному производству... Это - хорошо!
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03.12.2022 22:01 Ответить
Богуслаев знал всё про движок. Ничего критичного.
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03.12.2022 22:24 Ответить
Лаптям до одного місця, яку їм інфу зливав Богуслаєв. Вони від природи не здатні зробити двигуна. Що танкового, що авіаційного, що автомобільного. Сам же їх кормчий говорив, що 20 років робили невідомо що, а моторів немає. Що робили, баклуши били, а це теж затрати "труда умственно отсталих"
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04.12.2022 00:23 Ответить
Спочатку не йняв віри, коли у відео після катастрофи МС, один з розслідувачів повідомив, що стійка шассі розміщена якраз під паливним баком. А де тонко, там і рветься. При посадці був пробитий паливний бак, іскра від тертя колеса об бетон і літак загорівся. Великий друг Путіна пітерський фізик Алферов і не підозрював, що його оточували людішки з нано-розумовими здібностями.
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04.12.2022 00:29 Ответить
Вы очень сильно удивитесь, если я скажу, что ДАЖЕ в пассажирских самолетах стойки шасси расположены под ценробаком? Ну извините, больше негде. Прежде чем критиковать, хоть разберитесь о чем говорите. В самолетах 3 бака. 2 в крыльях и основной в брюхе фюзеляжа.
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04.12.2022 10:11 Ответить
Интересно, двигателя на территории Турции будут собирать? Скоро вывезут последние технологии, которые достались после развала СССР! Будем "аграрной сверхдержавой", если вообще будем....
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04.12.2022 07:45 Ответить
> двигателЯ

Нє, там токо писатимуть драйверА і штампуватимуть клапанА 😂
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04.12.2022 11:39 Ответить
Ну, у нас що не можуть таке створити, а то і краще
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04.12.2022 08:42 Ответить
Молодці турки - ще не так давно відстала, сільськогоподарська країна з нуля створила цілу високотехнологічну галузь. А Україна - колись одна з найбільш технічно розвинутих країн світу з розвинутою аерокосмічною галузью зараз пасе задніх у виробництві безпілотників.
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04.12.2022 10:49 Ответить
Гарний апарат, краще ніж асфальт.
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04.12.2022 13:23 Ответить
 
 