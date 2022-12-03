Турецкий беспилотный истребитель с украинскими моторами впервые оторвался от земли. ВИДЕО

Компания Baykar успешно провела последний тест беспилотного истребителя Kzlelma с украинскими двигателями перед первым полноценным полетом.

Об этом сообщил технический директор компании Baykar, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый БПЛА впервые оторвался от земли и формально провел в воздухе около шести секунд, что является тестом на пути к первому полету. Отрыв от полосы прошел во время тестирования шасси. По плану первый полет БПЛА был запланирован на 2023 год, но, вероятно, Baykar опережает график работы.

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На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок – 12 км.

Боевая нагрузка составляет 1 тонну, которая может состоять из полноценного авиационного вооружения. Главная особенность Kızılelma – способность вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".