Турецкий беспилотный истребитель с украинскими моторами впервые оторвался от земли. ВИДЕО
Компания Baykar успешно провела последний тест беспилотного истребителя Kzlelma с украинскими двигателями перед первым полноценным полетом.
Об этом сообщил технический директор компании Baykar, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Новый БПЛА впервые оторвался от земли и формально провел в воздухе около шести секунд, что является тестом на пути к первому полету. Отрыв от полосы прошел во время тестирования шасси. По плану первый полет БПЛА был запланирован на 2023 год, но, вероятно, Baykar опережает график работы.
На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок – 12 км.
Боевая нагрузка составляет 1 тонну, которая может состоять из полноценного авиационного вооружения. Главная особенность Kızılelma – способность вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".
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Но истребитель со скоростью 800км/ч ?
Против ракет наверное
И нагрузка должна быть нормальная.
Хороший проект.
1000 кг *********** - це дуже непогано.
Зараз стріляють по ракетах та Шахідах (іноді) за допомогою ПРО та ПВО. Але коли підіймають літаки - то виходить набагато дорожче.
Крім того, що, як написали вище - і людина-пілот літака не загине.
Да інколи Шахіди можна збити автоматом, але далеко не завжди - скоріше, це виняток.
А є беспілотники - що літають на висоті 4-8 кілометрів? Туда навіть німецькі Гепарди не доб'ють - їх дальність вогню: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна до 4 км (до 3 км у висоту
Крім того, цьому беспілотнику Kızılelma висота потрібна для ранішого знаходження супротивника - від далі бачить.
Ще одне. Ракети ПВО та ПРО самі по собі дорогі (або дуже дорогі).
Тут же ракети Kızılelma будуть набагато дешевші.
Економіка.
Часи догфайту історія.
Більш за те, максимальна швидкість ніяк не заважає її скинути для догфайту.
То що під неготовністю розуміється відсутність у росіян під час вильотів ракет чи робочих радарів? Чи мова про те що нашим вдавалось до останнього ховатись за радіогоризонтом, росіяни-пілоти вірили в те що у нас вже немає літаків, а нормальних засобів виявлення та ефективних ракет в рф просто не виявилось і тому вони не встигали зреагувати?
Хоча якщо згадати слова Чмута про появу в рф ******** ракет і те що від них ми маємо втрати, то так варіант з тим що рф банально сама обрала догфайт як свій напрямок розвитку, а тому не мала засобів щоб діяти з відстані виглядає самим реалістичним.
P.S. Знаєте для чого зворотня стріловидна форма крила? Я це до того що маневреність, швидкість і інші ттх це не те що можна легко змінювати. Літак може бути або маневреним для догфайту, або швидким та з великою дальністю польоту, інакше треба екзотичні матеріали щоб витримували навантаження або планер який буде здатен в польоті міняти форму крила в залежності від необхідних ттх під завдання.
Тепер би не втратити, а примножити досягнення у розробці та виробництві різних двигунів МОТОР-СІЧ (щоб рашисти до кінця не розбомбили наше виробництво).
До війні на Мотор-Січ працювали ~15 тисяч робітників. Це дуже круто.
Нам би ще замовлення на продукцію Мотор-січ від інших країн, щоб замістити втрату рашистських замовлень.
"На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ" "
Яке підприємство в Турції "их"?
Мотор-січ поставила свої двигуни (виготовлені в Україні) в Турцію компанії Baykar.
Ті встановили його на свій новий безпілотник Kızılelma.
На сьогодні немає в Турції підприємства Мотор-січ.
Де написано "турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ"
Они ведь с нами так плотно работали по Байрактарам не по доброте душевной и не из-за нелюбви к русским, а из-за того, что когда на их ВПК западные санкции наложили, мы им с двигателями помогли. А если наше производство двигателей "всё", то будут ли они заинтересованы с нами дальше работать ? Хотелось бы не потерять такой источник военной техники . . .
Нє, там токо писатимуть драйверА і штампуватимуть клапанА 😂