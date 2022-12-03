Двое украинцев заказали в московской парикмахерской желто-синюю прическу и трезубец на затылке: "Ребята, чем сможем вас поддержим. Героям слава!". ВИДЕО
Двое украинцев решили подшутить над мастерами московской парикмахерской и позвонили туда с просьбой покрасить волосы в желто-синий цвет и выстричь трезубец на затылке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, трубку взяла женщина, которая пообещала все сделать.
"Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас", - сказала она во время разговора и ответила "Героям слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине".
Топ комментарии
+28 mrSmith
показать весь комментарий03.12.2022 18:59
+27 Василий Воробец
показать весь комментарий03.12.2022 19:01
+20 Bobcat #501910
показать весь комментарий03.12.2022 18:58
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Єдине що їх не влаштовує, це можливість здохнути самому на цій війні.
З точки зору підтримки режиму, звичайно хтось буде радіти, якщо цей режим впаде: не треба буде рятувати свою шкуру, з'являться іноземні товари в магазинах, з'явиться можливість поїхати за кордон.
Але ті самі кацапи, так і будуть вважати, що знищення украінців, це нормально!
Тому я вам з впевненістю скажу: там немає нормальних людей.
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.
Неофициально работают многие
И ничего не платят никому
Хохлів повно, але жодного українця нема.
Зате на Україні, є ідіотська звичка ідиалізувати різних клоунів, робити героїв з абсолютних нікчем.
Ніхто не каже "в Русі", кажуть "на Русі"... так що нічого поганого в цьому немає.
И про высшую расу и т.п.
А тут пробило сцикунів сучених
Але жодне правило не зобов'язує диспетчера відповідати "Героям слава"! Отже - це вже було від себе.
І це радує!
Даже среди их "либералов" полно имперских последователей, для которых "крымнаш" важнее международного права.
Изо всех, кому была интересна территория Украины, претендовать на неё военным путём осталась готова только россия, об этом всегда нужно помнить и детям-внукам об этом рассказать.
Только членство в НАТО может несколько помочь избежать новой войны.
Нету пранка против танка, если нет другого танка
Люди без стійкої моральної позиції це співучасники вбивств, катувань, Геноцидів і вторгнень
в чужі країни.