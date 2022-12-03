РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8352 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 385 69

Двое украинцев заказали в московской парикмахерской желто-синюю прическу и трезубец на затылке: "Ребята, чем сможем вас поддержим. Героям слава!". ВИДЕО

Двое украинцев решили подшутить над мастерами московской парикмахерской и позвонили туда с просьбой покрасить волосы в желто-синий цвет и выстричь трезубец на затылке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трубку взяла женщина, которая пообещала все сделать.

"Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас", - сказала она во время разговора и ответила "Героям слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине".

Читайте также: "Москиты против московитов", - Резников объявил "мобилизацию 300 000 комаров"

Автор: 

москва (3073) шутка (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
В параші немає українців.
Хохлів повно, але жодного українця нема.
Зате на Україні, є ідіотська звичка ідиалізувати різних клоунів, робити героїв з абсолютних нікчем.
показать весь комментарий
03.12.2022 18:59
+27
Ну не знаю.Я думаю що і там є нормальні люди.Але їх там дуже мало,і вони бояться світитись.Але коли мордор впаде,Ви будете здивовані,скільки там!!! людей буде радіти!!!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:01
+20
Ага, після того агенти фсб цілий день прочекало цих клієнтів, щоб "прийняти". Вже і нігті пофарбували, і епіляцію зробили, а клієнти все не їдуть замовлений тризуб вистригати)))
показать весь комментарий
03.12.2022 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, після того агенти фсб цілий день прочекало цих клієнтів, щоб "прийняти". Вже і нігті пофарбували, і епіляцію зробили, а клієнти все не їдуть замовлений тризуб вистригати)))
показать весь комментарий
03.12.2022 18:58 Ответить
Ну не знаю.Я думаю що і там є нормальні люди.Але їх там дуже мало,і вони бояться світитись.Але коли мордор впаде,Ви будете здивовані,скільки там!!! людей буде радіти!!!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:01 Ответить
Це правда. Рашистську владу навіть за офіційними даними підтримує менш ніж 90% (десь 86% з копійками), тобто більше 10% - відносно нормальні, а це у масштабах запоребрика кілька мільйонів.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:05 Ответить
Спробували б не платити.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:08 Ответить
Всіх кацапів влаштовує вбивство українців.
Єдине що їх не влаштовує, це можливість здохнути самому на цій війні.
З точки зору підтримки режиму, звичайно хтось буде радіти, якщо цей режим впаде: не треба буде рятувати свою шкуру, з'являться іноземні товари в магазинах, з'явиться можливість поїхати за кордон.
Але ті самі кацапи, так і будуть вважати, що знищення украінців, це нормально!
Тому я вам з впевненістю скажу: там немає нормальних людей.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:12 Ответить
Люто плюсую +++++ !
показать весь комментарий
03.12.2022 19:24 Ответить
Нормальных людей в кацапії ніколи не буде! Вбити українця і радіти цьому там в крові. Тому кацапу тільки смерть! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
03.12.2022 20:55 Ответить
Краще дохлого кацапа може бути тільки всі дохлі кацапи.
показать весь комментарий
04.12.2022 13:05 Ответить
Згоден, навіть не народжені, чи висрані.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:42 Ответить
Ну да, але зараз вони силоно заняті, підносять снаряди, а взагалі кацапи за мир.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:25 Ответить
саме ненормальний пацифізм українців привів до цієї війни
показать весь комментарий
03.12.2022 20:02 Ответить
На жаль українці добрий і неагресивний народ,і це вже сподіваюсь в минулому.Але не забувайте що битва з драконом перетворює в дракона.Тому тут треба акуратно
показать весь комментарий
04.12.2022 07:59 Ответить
Да-да, ось іще трішки про дракона:
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.
показать весь комментарий
04.12.2022 13:23 Ответить
Не думал, что остались люди, которые всё ещё ищут "хороших руских".....
показать весь комментарий
03.12.2022 22:37 Ответить
Значить всі хто потрапив в окупацію,і не зміг виїхати,вони теж апріорі вороги і колаборанти?
показать весь комментарий
04.12.2022 07:55 Ответить
...хитрови..ні ждуни. Давайте не кривити душею, більша частини саме такі. Подивіться на відіках, скільки там зустрічають ЗСУ? ОДИНИЦІ, ну не вірю, щоб на все село-містечко залишилось 5-10 людей, не вірю... А от про збитий "хунтовский самольот, бендеровцев" -вірю...так що питання спірне. Вороги , колоборанти, скриті-явні все це є
показать весь комментарий
04.12.2022 08:12 Ответить
Нет, не значит
показать весь комментарий
04.12.2022 09:08 Ответить
дістали хороші українці зі своїми хорошими кацапами. Їх не існує, жодного, доки є окуповані українські території, на яких гвалтують і знищують українців.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:09 Ответить
Как они ВСЕ платят?
Неофициально работают многие

И ничего не платят никому
показать весь комментарий
03.12.2022 21:34 Ответить
В параші немає українців.
Хохлів повно, але жодного українця нема.
Зате на Україні, є ідіотська звичка ідиалізувати різних клоунів, робити героїв з абсолютних нікчем.
показать весь комментарий
03.12.2022 18:59 Ответить
Ідеалізувати.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:00 Ответить
100% влучно! Підтримую Побільше б таких коментів
показать весь комментарий
03.12.2022 19:12 Ответить
Ти впевнений, що "на Україні"?
показать весь комментарий
03.12.2022 19:23 Ответить
Я помилився, що з того?
показать весь комментарий
03.12.2022 19:29 Ответить
Помилився, то виправся. Що з того. Так і хочеться тебе з гімном розмазати!
показать весь комментарий
03.12.2022 20:57 Ответить
Вали в сраку, розмазувач недолугий.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:35 Ответить
Недолугий бовдур, в спам!
показать весь комментарий
03.12.2022 21:46 Ответить
Україна = Русь.

Ніхто не каже "в Русі", кажуть "на Русі"... так що нічого поганого в цьому немає.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:04 Ответить
В українській мові мовознавцями грамотним вважається тільки вживання «в Україні», прийменник «на» вживається тоді, коли не говориться про окрему незалежну територію, чи мається на увазі острів, наприклад: «На Волинь, на Закарпаття, на Кубу», але «В Польщу, в Росію».
показать весь комментарий
03.12.2022 20:58 Ответить
Але мова йде про "напарашi".
показать весь комментарий
03.12.2022 23:58 Ответить
Проблема в том, что и в Украине хохлов полно. Украинцев - большинство, но и хохлов великое множество, по прежнему. А еще и маларусы сраные - тоже не мало.
показать весь комментарий
03.12.2022 23:06 Ответить
...тобто гнид
показать весь комментарий
04.12.2022 08:14 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:06 Ответить
Когда подует ветер перемен, все удивятся, как много россиян ненавидят и свою фашистскую россию и своего "лидера" пуйла. Пропаганда имеет сильное влияние на коллективное мышление людей. Зачем далеко ходить? Вспомним совок. Ещё наши родители и их родители жили при этом, и не припомню, чтобы устраивали майданы за какие-то ущемления или за отправку мяса в Афган. Но судьба у рашки вполне предсказуема.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:08 Ответить
А можно вспомнить холодное лето 53-го
показать весь комментарий
03.12.2022 19:21 Ответить
Та буде як-то по...й !
показать весь комментарий
03.12.2022 19:27 Ответить
Звичайно. Бо ніхто їм все одно не пробачить в найближчі 50 років їх підтримку війни. А під впливом пропаганди чи ні, це нікому не цікаво. Є війна, є жахливі її наслідки.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:32 Ответить
+++
показать весь комментарий
04.12.2022 13:27 Ответить
Немцы тоже верили что концлагеря это санатории

И про высшую расу и т.п.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:46 Ответить
А перед тим 9 місяців ці барани нестрижені ходили?
А тут пробило сцикунів сучених
показать весь комментарий
03.12.2022 19:13 Ответить
Насправді там все жорстко - диспетчер на телефоні повинен ьбути ввічливим, і обіцяти клієнту виконати любий каприз.

Але жодне правило не зобов'язує диспетчера відповідати "Героям слава"! Отже - це вже було від себе.

І це радує!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:22 Ответить
Віра в високі ідеали це добре, але ...
показать весь комментарий
03.12.2022 22:59 Ответить
завжди залишається маленьке але..., але воно має велику силу-заставляє думати
показать весь комментарий
04.12.2022 08:17 Ответить
Да ні, він зразу за мною, а мій диван поряд з твоїм.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:30 Ответить
Снято за деньги Москино, не ведитесь короч впаривают что якобы там кто-то поддерживает.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:35 Ответить
дістали хороші українці зі своїми хорошими кацапами. Їх не існує, жодного, доки є окуповані українські території, на яких гвалтують і знищують українців.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:07 Ответить
Тех, кто там сочувствует Украине, не поддерживает нападение на неё и признаёт право Украины жить, как ей хочется - очень и очень мало и они - исключение из общего правила.
Даже среди их "либералов" полно имперских последователей, для которых "крымнаш" важнее международного права.

Изо всех, кому была интересна территория Украины, претендовать на неё военным путём осталась готова только россия, об этом всегда нужно помнить и детям-внукам об этом рассказать.
Только членство в НАТО может несколько помочь избежать новой войны.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:22 Ответить
Не верю. Хороший кацап - дохлый кацап
показать весь комментарий
03.12.2022 20:38 Ответить
не верь твое права или справа
показать весь комментарий
03.12.2022 21:09 Ответить
Их автоматом переключили на лейтенантку ФСБ, которая их хорошо потроллила.

Нету пранка против танка, если нет другого танка
показать весь комментарий
03.12.2022 20:42 Ответить
как скажешь
показать весь комментарий
03.12.2022 21:11 Ответить
героям слава
показать весь комментарий
03.12.2022 21:07 Ответить
Когда эти два слова стоят вместе, они оба пишутся с заглавной
показать весь комментарий
03.12.2022 22:46 Ответить
спасибо я учту Героем Слава
показать весь комментарий
04.12.2022 12:16 Ответить
Просто відчуйте різницю,вони автозаків бояться більше чим йти на війну і вбивати нас. Це їхній вибір.
показать весь комментарий
03.12.2022 21:41 Ответить
Не намагайтесь кацапа вивести на "чєсность" - він і під чорта лисого прогнеться аби вижити.
Люди без стійкої моральної позиції це співучасники вбивств, катувань, Геноцидів і вторгнень
в чужі країни.
показать весь комментарий
03.12.2022 22:57 Ответить
Доброе кино. Только думаю, что дивчина из телефона сидела в соседней комнате, а не на маскве. Хорошего руского в тепловизор не видно - это аксиома, которой до конца войны никто отменить не сможет.
показать весь комментарий
03.12.2022 23:09 Ответить
Прикольно, но хаймарсы эфективней.
показать весь комментарий
03.12.2022 23:14 Ответить
Амінь ! (завершальне слово в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 молитвах , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F богослужебних текстах і діях, проголошуване на підтвердження і закріплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 істини )
показать весь комментарий
04.12.2022 13:32 Ответить
Куйня якась. Всіх малоросів які зараз в козлостані сидять мовчки та сосуть хєр пуйла - ніколи не пускати на територію України. Вони свій вибір зробили, виродки без роду і племені.
показать весь комментарий
04.12.2022 05:41 Ответить
 
 