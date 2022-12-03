Двое украинцев заказали в московской парикмахерской желто-синюю прическу и трезубец на затылке: "Ребята, чем сможем вас поддержим. Героям слава!". ВИДЕО

Двое украинцев решили подшутить над мастерами московской парикмахерской и позвонили туда с просьбой покрасить волосы в желто-синий цвет и выстричь трезубец на затылке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трубку взяла женщина, которая пообещала все сделать.

"Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас", - сказала она во время разговора и ответила "Героям слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине".

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