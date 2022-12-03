На Донетчине сейчас жарче и болезненнее, чем где бы то ни было. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины вечером 3 декабря традиционно обратился к украинцам с вечерним отчетом за день.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"Провел встречу штаба. Командиры доложили о ситуации на самых важных направлениях.
На Донетчине - Бахмут, Соледар - сейчас по-прежнему жарче и болезненнее, чем где бы то ни было. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам там. Каждый там заслуживает самой высокой благодарности!
Луганщина, Харьковщина – укрепляем силы. Юг – продолжаем стирать возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская водопроводная зона - работаем, чтобы в конечном счете ракеты Калибр могли быть хотя бы на дне моря", - отмечается в сообщении.
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+16 Mykola Trofimenko #544375
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+15 Neftekachka Beznadega
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нах этот бред постить ?
Арабская мудрость.
Хочется верить, что у генштаба есть план на случай подобных действий со стороны бульбафюрера.
там даже на бобра вояк не наберётся