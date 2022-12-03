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На Донетчине сейчас жарче и болезненнее, чем где бы то ни было. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины вечером 3 декабря традиционно обратился к украинцам с вечерним отчетом за день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Провел встречу штаба. Командиры доложили о ситуации на самых важных направлениях.

На Донетчине - Бахмут, Соледар - сейчас по-прежнему жарче и болезненнее,  чем где бы то ни было. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам там. Каждый там заслуживает самой высокой благодарности!

Луганщина, Харьковщина – укрепляем силы. Юг – продолжаем стирать возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская водопроводная зона - работаем, чтобы в конечном счете ракеты Калибр могли быть хотя бы на дне моря", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+16
***, Вова, не роби краще нічого, без тебе діла краще будуть
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03.12.2022 21:09
+15
боневтик, статья на Украинской правде, что полицаи ищут того, кто сообщил в прессу, о электромобиле "Порше", на котором катается твой дружок тимошенко. и даже уголовное дело открыто, на этого вражеского информатора, компрометирующего "слуг народа". Это твоя линия фронта, да?
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03.12.2022 22:07
+14
Допомогти? Невже клован у відставку збирається?
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03.12.2022 21:10
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Дорогами?
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03.12.2022 21:09 Ответить
***, Вова, не роби краще нічого, без тебе діла краще будуть
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03.12.2022 21:09 Ответить
Допомогти? Невже клован у відставку збирається?
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03.12.2022 21:10 Ответить
кірюха тимошенко із оп особливо прославився "допомогою" фронту.
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03.12.2022 21:24 Ответить
Мабуть на Донеччіні асфальт покладуть, це те чім Вова допомогає хлопцям а зимову форму для хлопців то турботи для канадськіх партнерів
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03.12.2022 21:28 Ответить
ага, распечатают твои видосики-гундосики на принтере, и будут прикладывать к больному месту.
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03.12.2022 21:34 Ответить
российское военное командование накапливает войска в бебеларуси и планирует быстрым ударом захватить Луцк и Львов, с тем чтобы перерезать украинскую границу от поставок западных вооружений. Параллельно планируется еще один удар на Бахмутском направлении.
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03.12.2022 21:34 Ответить
Успешный прорыв ВС РФ должен, согласно планам россиян, вынудить президента Владимира Зеленского капитулировать. Об этом https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/02/v-nastuplenie-na-grabli сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на российские военные источники.
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03.12.2022 21:37 Ответить
по 3 кацапско-белорусских солдата на квадратный километр априори не могут ничего захватить.

нах этот бред постить ?
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03.12.2022 21:50 Ответить
"На аллаха надейся, а верблюда привязывай".
Арабская мудрость.
Хочется верить, что у генштаба есть план на случай подобных действий со стороны бульбафюрера.
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03.12.2022 22:08 Ответить
так нет никакого верблюда,

там даже на бобра вояк не наберётся
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03.12.2022 22:27 Ответить
💯👍
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04.12.2022 02:37 Ответить
запишет ещё 10 видосиков в помощь
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03.12.2022 21:37 Ответить
боневтик, статья на Украинской правде, что полицаи ищут того, кто сообщил в прессу, о электромобиле "Порше", на котором катается твой дружок тимошенко. и даже уголовное дело открыто, на этого вражеского информатора, компрометирующего "слуг народа". Это твоя линия фронта, да?
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03.12.2022 22:07 Ответить
Українські ГНИДИ -повна характеристика влади.
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03.12.2022 22:12 Ответить
головне,щоб він не взяв під "особистий контроль"
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03.12.2022 22:35 Ответить
Дійсно робить усе. Так емоційно і з відривом декламує текст. Для наших хлопців в окопах це безцінно
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03.12.2022 22:48 Ответить
І що ж ти зробиш? Полум'яний відосик зі своєю знімальною бригадою запілиш поверх норми?
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03.12.2022 23:27 Ответить
опа , главный роботун вылез .
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04.12.2022 09:23 Ответить
 
 