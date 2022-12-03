На Донетчине сейчас жарче и болезненнее, чем где бы то ни было. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины вечером 3 декабря традиционно обратился к украинцам с вечерним отчетом за день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Провел встречу штаба. Командиры доложили о ситуации на самых важных направлениях.

На Донетчине - Бахмут, Соледар - сейчас по-прежнему жарче и болезненнее, чем где бы то ни было. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам там. Каждый там заслуживает самой высокой благодарности!

Луганщина, Харьковщина – укрепляем силы. Юг – продолжаем стирать возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская водопроводная зона - работаем, чтобы в конечном счете ракеты Калибр могли быть хотя бы на дне моря", - отмечается в сообщении.

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