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Бойцы затрофеили редкий вражеский бронеавтомобиль Iveco 65E19WM LMV "Рысь": "С боем взяли ребята". ВИДЕО

Украинские воины в бою захватили редкий трофей – бронеавтомобиль Iveco 65E19WM LMV "Рысь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, своим трофеем воины похвалились в соцсетях.

Iveco 65E19WM LMV "Рысь" – армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства. Модификация IVECO 65E19WM была разработана специально для русской армии. По состоянию на 2016 год армия РФ получила 67 машин. Всего законтрактовано 358 единиц, планировалось 1775 единиц. В настоящее время поставки отменены.

Смотрите также: Бойцы захватили трофеи на вражеской позиции: "Бекашечка, бронебойки, осколочки, гранаты, мухи, подставочка под ДШКа. Все у нас есть. Затарились". ВИДЕО

Бойцы затрофеили редкий вражеский бронеавтомобиль Iveco 65E19WM LMV Рысь: С боем взяли ребята 01

Автор: 

трофеи (180)


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Топ комментарии
+27
Ну так нормально - можна буде з Італії комплектуючі отримувать для ремонту Нам же санкції не виписували!
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03.12.2022 22:13
+22
Cлава ЗСУ!
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03.12.2022 22:13
+22
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03.12.2022 22:16
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Cлава ЗСУ!
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03.12.2022 22:13 Ответить
Ну так нормально - можна буде з Італії комплектуючі отримувать для ремонту Нам же санкції не виписували!
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03.12.2022 22:13 Ответить
ага!
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04.12.2022 10:59 Ответить
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03.12.2022 22:16 Ответить
та знаєм вже - це кін дза-дза
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03.12.2022 22:26 Ответить
як таке шамани посміли? Це заборонені методи ведення війни... Хімарси точно не проб"ють закляття тих юрт.
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03.12.2022 22:39 Ответить
Крест догадались на крышке этого ****** убежища нарисовать, что бы нашим хлопцам было удобней целиться?
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04.12.2022 12:54 Ответить
Руцький ленд-ліз працює в повному обсязі ...
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03.12.2022 22:25 Ответить
Аналоговнет, а почему IVECO тигром стал, а винторогие?
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03.12.2022 22:26 Ответить
ваще-то рысь... но и то тоже кошачьи )))
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03.12.2022 22:33 Ответить
Провтыкал чуть чуть, но мне простительно. Только с работы и сразу к новостям.
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03.12.2022 22:42 Ответить
добре хоч не "москвіч"
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03.12.2022 22:42 Ответить
Кацапи відсмоктали.
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03.12.2022 22:52 Ответить
Поменяли на белые жигули
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03.12.2022 22:53 Ответить
поставки до кацапії нині скасовано.... товар залишився на складі IVECO.... чекає на нового покупця, з великою знижкою на ціну...
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03.12.2022 22:55 Ответить
Надеюсь, кацапа изнутри лопатой вычищали.
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03.12.2022 22:59 Ответить
Керхером з хлоркою ))
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04.12.2022 09:17 Ответить
Iveco 65E19WM LMV "Рись" - армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Модифікація IVECO 65E19WM була розроблена спеціально для російської армії. Станом на 2016 рік армія РФ отримала 67 машин. Всього законтрактовано 358 одиниць, планувалося 1775 одиниць. Нині поставки скасовано.

Я так почитав це і подумав: "А що було б на початку війни біля узбережжя Одеси, якби там плавали ті два "Містралі", які Франція для них зробила?
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03.12.2022 23:22 Ответить
Молодці, віримо в ЗСУ!
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03.12.2022 23:26 Ответить
Так пусть привозят в Херсон остаток контракта, ведь как по путински получается, это рф, а ЗСУ подпишет инвойс при приёме... И обязательно доставят к заказчику.
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04.12.2022 00:28 Ответить
Вот он, магучий расийский автопром....
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04.12.2022 11:01 Ответить
 
 