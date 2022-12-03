Бойцы затрофеили редкий вражеский бронеавтомобиль Iveco 65E19WM LMV "Рысь": "С боем взяли ребята". ВИДЕО
Украинские воины в бою захватили редкий трофей – бронеавтомобиль Iveco 65E19WM LMV "Рысь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, своим трофеем воины похвалились в соцсетях.
Iveco 65E19WM LMV "Рысь" – армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства. Модификация IVECO 65E19WM была разработана специально для русской армии. По состоянию на 2016 год армия РФ получила 67 машин. Всего законтрактовано 358 единиц, планировалось 1775 единиц. В настоящее время поставки отменены.
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+27 Яр Холодний
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******убежища нарисовать, что бы нашим хлопцам было удобней целиться?
Я так почитав це і подумав: "А що було б на початку війни біля узбережжя Одеси, якби там плавали ті два "Містралі", які Франція для них зробила?