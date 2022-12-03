Украинский боксер Денис Беринчик вышел на ринг в форме спецподразделения ГУР МО "Кракен". ВИДЕО

Украинский боксер и чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик вышел на ринг перед боем с французом Иваном Менди в форме спецподразделения ГУР МО "Кракен".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выхода на бой украинского боксера опубликована в соцсетях.

"Огромное уважение к Денису Беринчику за этот поступок, который стал настоящим вызовом российской пропаганде и рекламирует на весь мир подразделение, которое больше всего ненавидит российская пропаганда. Кстати, скелет "Кракена" - ветераны полка "Азов". Подразделение было сформировано в Харькове в феврале, после начала полномасштабного вторжения России", - написал в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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