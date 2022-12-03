Украинский боксер Денис Беринчик вышел на ринг в форме спецподразделения ГУР МО "Кракен". ВИДЕО
Украинский боксер и чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик вышел на ринг перед боем с французом Иваном Менди в форме спецподразделения ГУР МО "Кракен".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выхода на бой украинского боксера опубликована в соцсетях.
"Огромное уважение к Денису Беринчику за этот поступок, который стал настоящим вызовом российской пропаганде и рекламирует на весь мир подразделение, которое больше всего ненавидит российская пропаганда. Кстати, скелет "Кракена" - ветераны полка "Азов". Подразделение было сформировано в Харькове в феврале, после начала полномасштабного вторжения России", - написал в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+41 Luis Santos
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+30 мыкола дрон
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+24 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий03.12.2022 23:16
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РS. Наш луганський козак звісно ж переміг!
По факту - поза політикою немає нічого в світі , від слова - зовсім .!
Щоб бути поза політикою , треба бути круглим дебілом , не бачити що діється навкруги , ні про що не замислюватись , нічим не цікавитись , все ігнорувати і т.д. ,, тобто жити , немовби десь - у футлярі . !
До того ж , спроба з допомогою Олімпійських ігор припинити війну , хіба ж це - спорт вне палітіки ? Це спосіб впливу - одного на інше ,, тісний зв'язок , одного з іншим .
Тому я й стверджую - політики без спорту , і спорту без політики - не буває .
Денис Беринчик стал чемпионом Европы по версии ***. Украинский легковес единогласным решением судей одолел француза Ивана Менди.
Бой длился все двенадцать раундов.
Беринчик одержал победу единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 116-112.
Хочеш щось йому сказати - підніми кришку унітазу і скажи - воно почує...
Ну, це якщо ти бачиш сенс у спілкуванні такого типу...
А що буде як ми по серьозному посчнемо????