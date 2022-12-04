Первое судно с украинской пшеницей прибыло в Эфиопию в рамках инициативы "Зерно из Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию, что первое судно с украинской пшеницей в рамках инициативы "GrainFromUkraine" прибыло в Эфиопию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в президентском твиттере.

"15 ноября мы запустили гуманитарную программу GrainFromUkraine, чтобы помогать людям, более всего пострадавшим от острого продовольственного кризиса. Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду".

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