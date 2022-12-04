Кремлевские пропагандисты рассказали о "нелегкой судьбе и нищете" британцев: "Люди переходят на корма для животных и разогревают еду на свечах". ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты в своем сюжете рассказали о "нелегкой судьбе и нищете" британцев, которые вынуждены есть корм для животных, а из-за отсутствия газа разогревают еду на свечах и батареях отопления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет с такой новостью вышел на белорусском телевидении. Подобная информация появилась и в российских изданиях.
Топ комментарии
+52 Ksenia VB
показать весь комментарий04.12.2022 11:12
+40 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий04.12.2022 11:15
+37 Буба Бубченко
показать весь комментарий04.12.2022 11:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А переважна більшість населення не розуміє і не вірить, що існують консерви для тварин, бо годує своїх котів недоїдками зі стола.
Ну тупыыыыыые русские, ну тупыыыые!
він в мене і так круглий , може трохи і поголодати 😂😂😂
Сегодня на обед мой любимый кот Рони... R.I.P. 🐱
Але це скільки британців - 1 сім"я чи 2-ві ?
А у % до населення ?
Ну для порівняння - можна було ще продемонструвати - як прекрасно та заможно живуть деякі росіяни
І знов таки - а у % ...
Доречі ... , якісний корм для собак і котів - не дешево коштує ! Не вірите - подивіться у найблищому супермаркеті ... Дешевше щось "людське" там купити по акціям-знижкам