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Кремлевские пропагандисты рассказали о "нелегкой судьбе и нищете" британцев: "Люди переходят на корма для животных и разогревают еду на свечах". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в своем сюжете рассказали о "нелегкой судьбе и нищете" британцев, которые вынуждены есть корм для животных, а из-за отсутствия газа разогревают еду на свечах и батареях отопления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет с такой новостью вышел на белорусском телевидении. Подобная информация появилась и в российских изданиях.

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Кремлевские пропагандисты рассказали о нелегкой судьбе и нищете британцев: Люди переходят на корма для животных и разогревают еду на свечах 01

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Автор: 

кремль (725) Лондон (360) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+52
Ще кілька років марафону і в нас показуватимуть те саме.
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04.12.2022 11:12
+40
ой бедные англичане, галадают тама.. а шо у них были и корма для катов? савсем зажрались
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04.12.2022 11:15
+37
Паралельна реальність ФСБ. Наче й немає інтернету.
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04.12.2022 11:10
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ще й за катами підїдають))))
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04.12.2022 11:29 Ответить
По тем ценам, что сейчас корм, я могу и сам спокойно прокормиться
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04.12.2022 11:33 Ответить
Там еще один приеол -взял коту Гурмэ в маленьких жест.баночках, короче все, больше ни-ни, они отказываются жрать вообще что-либо
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04.12.2022 11:57 Ответить
Моему пох. Жрет, падла, всьо подряд и когда на меня смотрит - облизывается
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04.12.2022 12:00 Ответить
Ну то нормально...а тут засада, гурмэ с истерикой...падла
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04.12.2022 12:08 Ответить
На росії про існування такого поняття як "корма для животних" знають лише просунуті росіяни (в яких вілли на о. Комо).
А переважна більшість населення не розуміє і не вірить, що існують консерви для тварин, бо годує своїх котів недоїдками зі стола.
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04.12.2022 11:35 Ответить
белорашка и северная корея, сколько отличий пока ещё можно найти?
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04.12.2022 11:40 Ответить
Відміни відсутні. І там, і там - "чістєнько і парядачєк".
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04.12.2022 13:39 Ответить
Oi ******
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04.12.2022 11:41 Ответить
найкумедніше тут те,що більшість кацапів і білокацапів....у це вірять. злорадствують і "мудро" підсумовують: у нас ещьо слава богу жизнь,вон у англічан,укрАінцев і разних там поляков вообще уж-ж-а-а-а-ссссс!
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04.12.2022 11:48 Ответить
Смерть катам!
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04.12.2022 11:53 Ответить
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04.12.2022 11:58 Ответить
В Росії вірять телевізору а не сайтам в інтернеті. Те що скаже лавров песков чи путін це для Росії закон
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04.12.2022 12:01 Ответить
и это говорит представитель страны - среднестатистический представитель которой представляет из себя беззубое чмо роющееся на помойке
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04.12.2022 12:04 Ответить
Наскількі ж рускі ********, якщо вони вірять своїй пропаганді!

Ну тупыыыыыые русские, ну тупыыыые!
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04.12.2022 12:12 Ответить
для нас это клоунада, а тупые русские это на полном серьезе смотрят.
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04.12.2022 12:16 Ответить
свозите свое стадо быдло на экскурсию в Бритиш- не одним же вашим ворам миллионерам там жить)- может прозреют хоть немножко)))
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04.12.2022 12:27 Ответить
***. Ну звідки такі з"являються.
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04.12.2022 12:28 Ответить
Страшно тогда представить какое гавно жрут сейчас на рабсии.
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04.12.2022 12:33 Ответить
Это какая же злобная зависть, закомплексованность оттого, что сами не могут поехать в вожделенный Лондон. Это все равно как девушка отказала мурлу, а он ходит и ноет - так она же б@лядь.
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04.12.2022 12:48 Ответить
Є там в Британії така штука як Банк продуктів, де кожному хто потребує їжі дадуть скільки потрібно.
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04.12.2022 12:49 Ответить
Ржака.
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04.12.2022 12:53 Ответить
Але як так- батареї теплі?- Недопрацювали пропагандони.
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04.12.2022 12:55 Ответить
Єдиний рецепт зупинити словниковий сатанізм кацапів це знищити їх інформаційну інфраструктуру.
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04.12.2022 12:56 Ответить
Миллионеры(по зарплатам) Скабеевы говорят что британцы теперь будут ванять все время и скоро непонятно что будут пить.
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04.12.2022 12:59 Ответить
Скабеев перестал выходить в красно-зеленных штанах,кто то подсказал 8 лет спустя.А когда подскажут чушь не нести оболваненным зрителям? это при нашей жизни будет?
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04.12.2022 13:08 Ответить
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04.12.2022 13:36 Ответить
А що так можно ? Я пішов доїдати за своїм котом 😂😂😂😂

він в мене і так круглий , може трохи і поголодати 😂😂😂
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04.12.2022 13:42 Ответить
А мені тоді доведеться аж за двома котами доїдати. Добре, що важкенькі. Один з них до 9 кг тягне....
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04.12.2022 15:43 Ответить
Вчера закончился кошачий корм....
Сегодня на обед мой любимый кот Рони... R.I.P. 🐱
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04.12.2022 13:49 Ответить
Такое про котов нельзя говорить даже в шутку. Да и шутка какая-то кацапская.
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05.12.2022 16:20 Ответить
Ага, гроші на собачу їжу у британців є, вони її купують і їдять собачу-кошачу їжу, БЛТЬ які вони ******* 🤣🤣🤣
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04.12.2022 14:25 Ответить
Выше есть вопрос: на каких идиотов это рассчитано? Ну, вот, как минимум, один отыскался /естественно, расеянин)/.
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04.12.2022 14:54 Ответить
...чуть-чуть ошиблась: по тексту дебилов)
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04.12.2022 14:57 Ответить
ну ... , у світі всяке буває ... ВІРЮ
Але це скільки британців - 1 сім"я чи 2-ві ?
А у % до населення ?
Ну для порівняння - можна було ще продемонструвати - як прекрасно та заможно живуть деякі росіяни
І знов таки - а у % ...
Доречі ... , якісний корм для собак і котів - не дешево коштує ! Не вірите - подивіться у найблищому супермаркеті ... Дешевше щось "людське" там купити по акціям-знижкам
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04.12.2022 15:41 Ответить
Ха! А есть и такие, кто и в самые лучшие (для экономики страны) времена питается на помойке и спит на улице. БОМЖы везде есть и это не столько вина общества и государства (в большинстве случаях, хотя есть немногочисленные исключения), сколько их собственная!
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04.12.2022 15:56 Ответить
Вы серьезно? Корм для кошки стОит дороже еды для людей!
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04.12.2022 16:14 Ответить
вообще-то это бульбашский канал. Там лукашенко ещё не то говорит)
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04.12.2022 17:05 Ответить
баяришніка** мало не буває.
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04.12.2022 18:34 Ответить
Чушь полная!!!Живу в Британии 30 лет,проблем с едой нет никаких,инфляция есть,как и в др странах,но это больше связано с выходом Британии из ЕС.Субсидии на тепло,воду,электрику в этом году государство удвоило(600 фунтов,это 800 дол).Как можно так врать на весь мир(при чем во всем),не стыдно?Черти лживые и никчемные!!
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04.12.2022 18:50 Ответить
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04.12.2022 20:49 Ответить
Не знаю, як там в Великобританії, але я в Ірландії поправилася на 10 кг з квітня. Так нема що їсти, що схуднути не можу)
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05.12.2022 00:41 Ответить
Зараз в Сизрані почнуть гуманітарку для Лондона збирати.
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06.12.2022 07:06 Ответить
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