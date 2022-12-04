Кремлевские пропагандисты рассказали о "нелегкой судьбе и нищете" британцев: "Люди переходят на корма для животных и разогревают еду на свечах". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в своем сюжете рассказали о "нелегкой судьбе и нищете" британцев, которые вынуждены есть корм для животных, а из-за отсутствия газа разогревают еду на свечах и батареях отопления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет с такой новостью вышел на белорусском телевидении. Подобная информация появилась и в российских изданиях.

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