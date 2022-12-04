Россия использует аэрозольные гранаты "К-51", являющиеся запрещенным химическим оружием, - ВМС ВСУ. ВИДЕО
Российские захватчики используют запрещенное химическое оружие аэрозольные гранаты "К-51". Их сбрасывают на позиции наших защитников на Востоке.
Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты. Тем не менее, даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам ни прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать", - говорится в сообщении.
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