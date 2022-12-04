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Россия использует аэрозольные гранаты "К-51", являющиеся запрещенным химическим оружием, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Российские захватчики используют запрещенное химическое оружие аэрозольные гранаты "К-51". Их сбрасывают на позиции наших защитников на Востоке.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты. Тем не менее, даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам ни прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Информация о массовом ввозе россиянами химоружия в Украину не подтверждается, - Генштаб ВСУ

Автор: 

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а хто їм заборонить?
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04.12.2022 12:06 Ответить
Кацапи вже давно "забили болт" на всі міжнародні норми. Вони про них згадують лише тоді коли їм це вигідно!
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04.12.2022 12:07 Ответить
Здається вони не підписали зобов'язання не використовувати хімічну зброю
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04.12.2022 12:09 Ответить
Якщо не підписали, то проти них значить можна використовувати. Те ж саме і з Женевською Конвенцією.
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04.12.2022 12:13 Ответить
Это вещество раздражающего действия, в основном используется для проверки противогазов. К чисто боевым отравляющим веществам не относится, хотя в замкнутом пространстве может создаться и смертельная концентрация
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04.12.2022 12:25 Ответить
Якщо мене не зраджує пам"ять, то про пропусканні через спеціальний термогенератор (підвішується до ЛА) хлорпікрин перетворюється на фосген А це вже ОВ смертельної дії
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04.12.2022 17:47 Ответить
Немає ніякої росії. Є терористична організація московія
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04.12.2022 12:26 Ответить
Нічого вона не заборонена. Це звичайна слізогонка.
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04.12.2022 13:59 Ответить
 
 