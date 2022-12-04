"В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО
Пленный наемник ЧВК "Вагнер" Александр Болчев рассказал о вербовке заключенных и о том, как бывшие зеки убивают украинцев на фронте.
Видео разговора опубликовано на YouTube-канале "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.
Александру Болчеву 26 лет. Он говорит, что украл барана, за что получил 3,5 года за решеткой. Наказание отбывал в колонии в Липецкой области. Когда появилась возможность не отбывать срок, а уехать убивать украинцев - завербовался в ЧВК "Вагнер".
Наемник рассказал о мотивации, жалованье, оснащении за вооружение "вагнеровцев".
Топ комментарии
+35 Rostyslav Komarnytsky
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+15 Тарас Редька #496127
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+14 Anna Berlovska #523180
показать весь комментарий04.12.2022 12:01
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Це довбаний садюга, і війна для таких це можливість покуражитися і при тому не нести відповідальності. То вже не раз і не два було, що корчить з себе барашка, а перевірка показує що на цій курві немає де печаті поставити вже.
...Да, я сказал маме, что еду в Украину в составе ЧВК..
- И что она сказала?
- Она сказала, что я конченный кретин...
Занавес.
позбирали значить - зеків по тюрьмах , найбільш відморожених вбивць і гвалтівників , і відправили їх на війну в Україну .
Але не це шокує , а коментарі русні в соцмережах - удачі вам , наші герої , кращі сини росіі , бережіть себе наші захисники і т.д. ..
Иначе их сюда наползет как тараканов на мед.