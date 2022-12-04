"В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО

Пленный наемник ЧВК "Вагнер" Александр Болчев рассказал о вербовке заключенных и о том, как бывшие зеки убивают украинцев на фронте.

Видео разговора опубликовано на YouTube-канале "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

Александру Болчеву 26 лет. Он говорит, что украл барана, за что получил 3,5 года за решеткой. Наказание отбывал в колонии в Липецкой области. Когда появилась возможность не отбывать срок, а уехать убивать украинцев - завербовался в ЧВК "Вагнер".

Наемник рассказал о мотивации, жалованье, оснащении за вооружение "вагнеровцев".

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