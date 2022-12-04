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"В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО

Пленный наемник ЧВК "Вагнер" Александр Болчев рассказал о вербовке заключенных и о том, как бывшие зеки убивают украинцев на фронте.

Видео разговора опубликовано на YouTube-канале "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

Александру Болчеву 26 лет. Он говорит, что украл барана, за что получил 3,5 года за решеткой. Наказание отбывал в колонии в Липецкой области. Когда появилась возможность не отбывать срок, а уехать убивать украинцев - завербовался в ЧВК "Вагнер".

Наемник рассказал о мотивации, жалованье, оснащении за вооружение "вагнеровцев".

Читайте также: США включили ЧВК "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство

Автор: 

плен (2608) пленные (2139) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+35
Щас заплачу! Які вони там всі нещасні і десь в глибині чорної кацапської душі - добрі і правильні! Аж гидко! Тьху!
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04.12.2022 11:55
+15
Баран вкрав барана.
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04.12.2022 11:55
+14
Я б десь може зрозуміла, хоча ні, не зрозуміла, а просто не здивувалась би, коли такі контракти підписують ті, хто сів на довічне ув'язнення. За ті ж самі вбивства. Але це курво за крадіжку сіло, на 3,5 роки, з яких фактично відсидів би 2 роки...розірвіть його як жабу.
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04.12.2022 12:01
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Кожному своє -- ти ж приишов убивати .
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04.12.2022 11:55 Ответить
Так сидів би на роіські, пив, гуляв.
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04.12.2022 11:55 Ответить
Баран вкрав барана.
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04.12.2022 11:55 Ответить
Щас заплачу! Які вони там всі нещасні і десь в глибині чорної кацапської душі - добрі і правильні! Аж гидко! Тьху!
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04.12.2022 11:55 Ответить
Лучше бы этот дебил невесту украл, чем барана.
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04.12.2022 11:56 Ответить
ну...получается...шо иногда... кое-хде бывает... шо кому-то и баран - невеста )))))
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04.12.2022 19:00 Ответить
Так сказали же на рос тв, что зеков набрали, чтобы за счет их трупов оборонительные сооружение штурмовать в бахмуте, что зеков не жалко.
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04.12.2022 11:57 Ответить
Яке одкровення,курва))А хіба колишні парторги,звьозди і решту "бомонду" в них жили іншим стилем життя)))Дараґаю водка,мноґа водкі і калбаси,шуби,дачі....цей ряд можна продовжувати)))Цивілізація занепаду))
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04.12.2022 11:59 Ответить
Я б десь може зрозуміла, хоча ні, не зрозуміла, а просто не здивувалась би, коли такі контракти підписують ті, хто сів на довічне ув'язнення. За ті ж самі вбивства. Але це курво за крадіжку сіло, на 3,5 роки, з яких фактично відсидів би 2 роки...розірвіть його як жабу.
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04.12.2022 12:01 Ответить
а ми там знаємо за що він сів, всі ж зекі сидять "назачто, по малолєточкє", жоден не скаже що він винний, вони там всі невинуваті, всі білі і пухнасті, але одне тільки його рішення піти вбивати людей, які нічого йому асболютно не зробили - говорить про зворотнє.
Це довбаний садюга, і війна для таких це можливість покуражитися і при тому не нести відповідальності. То вже не раз і не два було, що корчить з себе барашка, а перевірка показує що на цій курві немає де печаті поставити вже.
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04.12.2022 18:07 Ответить
Самое обидное, что этого барана на обмен не затребуют. А значит один наш воин так и останется в плену у нелюдей.
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04.12.2022 20:32 Ответить
в петлю ********....................................
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04.12.2022 12:05 Ответить
Его и так кувалда ждёт. Вагнеровцы плен не прощают. Жаль, что на этого мудака нашего воина не поменяют.
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04.12.2022 20:34 Ответить
Дэбил признался в том, что так называемая "ЧВК" - это подразделение минобороны
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04.12.2022 12:10 Ответить
Сидел 1.5, потом через месяц еще на 3.5 ушел, а дочери 3 года
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04.12.2022 12:18 Ответить
Носитель "выдающегося" мозга успел размножиться. Русские самки дают даже таким дегенератам, поэтому общее количество биомусора на россии растет.
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04.12.2022 20:17 Ответить
Так вы тоже бухайте и гуляйте. И ВСУ вас тепленькими возьмут. Может даже не убьют
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04.12.2022 12:19 Ответить
Барана посадили за барашка а потом отправили на шашлык.
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04.12.2022 14:26 Ответить
У них олл инклюзив - мангалы на танках приварены.
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04.12.2022 20:18 Ответить
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04.12.2022 16:07 Ответить
Две непростительные ошибки в жизни - украл барана и поехал воевать в Украину. Дядя у тебя мозг есть? Сесть в тюрьму за что? за кражу барана? Ладно хер сним, 3,5 можно отсидеть. Но млять тут вообще гениальная идея - поехать воевать одной из лучших армий мира. Не понимаю.
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04.12.2022 16:18 Ответить
дивіться, за що він насправді сидів ніхто не знає, те що він там сказав, тому вірити не можна. Але, якщо він був готовий йти вбивати людей, це вже характеризує його як дегенерата. Він садист, а війна реальна можливість для нього задовільняти свої садистські потреба і не нести за це жодної відповідальності. Тепер пан розуміє?
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04.12.2022 18:04 Ответить
Он на самом деле сидел за изнасилование барана неестественным путем.
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04.12.2022 20:14 Ответить
вот если бы естественным путем.. барана..
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05.12.2022 22:12 Ответить
Из интервью:
...Да, я сказал маме, что еду в Украину в составе ЧВК..
- И что она сказала?
- Она сказала, что я конченный кретин...

Занавес.
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05.12.2022 01:59 Ответить
на самом деле была "кража с глубоким проникновением в барана"
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04.12.2022 18:15 Ответить
Взято з соцмережі :
позбирали значить - зеків по тюрьмах , найбільш відморожених вбивць і гвалтівників , і відправили їх на війну в Україну .
Але не це шокує , а коментарі русні в соцмережах - удачі вам , наші герої , кращі сини росіі , бережіть себе наші захисники і т.д. ..
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04.12.2022 18:17 Ответить
так штурмуйте міноборони, будете піть і гулять
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04.12.2022 18:39 Ответить
Интервьюверы, заграНотряды - это отряды из-за границы? Пора бы уже на 10-м месяце войны выучить произношение этого слова: заграДотряды, сокращение от "заградительный отряд".
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04.12.2022 20:12 Ответить
Когда БАРАН украл барана, то была глупость, а когда пошел убивать украинцев, то было сознательное уголовное преступление. К добровольцам и наемникам в захватнической войне нельзя относится как военопленным (у них был выбор не участвовать в этом преступлении), поэтому они просто бандиты и террористы, их нельзя обменивать и при возможности в плен не брать, а сразу уничтожать на месте (если нет сомнений, что они не чмобики)!
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04.12.2022 21:27 Ответить
ХА ХА ХА !!! ЭТО ВАГНЕРОВЦЫ ?)))))))))))))))))) ВАГНЕРОВЦЫ-БАРАНОКРАДЫ )))))))))))))))))))
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05.12.2022 08:02 Ответить
ШКУРА БРЕХЛИВАЯ !!! ЕСЛИ ЕГО ПОМЕНЯЮТ И ПРИЗОВУТ ОН ОПЯТЬ ПОЙДЕТ !!!
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05.12.2022 09:19 Ответить
Вот ему и нужно впаять пожизненное + 3.5 за умышленное убийство украинцев!
Иначе их сюда наползет как тараканов на мед.
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09.12.2022 16:59 Ответить
 
 