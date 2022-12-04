Погода идет на пользу ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем положительных новостей, - Гайдай. ВИДЕО

Морозная погода способствует продвижению украинских военных на определенных направлениях в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, на Бахмутском направлении, в частности, в районе Белогоровки, россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаются прорвать оборону ВСУ.

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"В Белогоровке ситуация самая тяжелая, но поселок наш, круглосуточные вражеские атаки наши защитники отбивают", - информирует он.

"Партизаны в Луганской области регулярно подсказывают, куда целиться нашей артиллерии", - добавляет Гайдай.