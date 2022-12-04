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Новости Видео Война
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Погода идет на пользу ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем положительных новостей, - Гайдай. ВИДЕО

Морозная погода способствует продвижению украинских военных на определенных направлениях в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, на Бахмутском направлении, в частности, в районе Белогоровки, россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаются прорвать оборону ВСУ.

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"В Белогоровке ситуация самая тяжелая, но поселок наш, круглосуточные вражеские атаки наши защитники отбивают", - информирует он.

"Партизаны в Луганской области регулярно подсказывают, куда целиться нашей артиллерии", - добавляет Гайдай.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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04.12.2022 11:58 Ответить
Гайдай решил помочь Арестовичу со своими высосанными из пальца "хорошими новостями"? Хороших новостей про Рубежное и Северодонецк уже несколько месяцев ждём после их анонса Гайдаем.
Иногда лучше жевать, чем говорить.
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04.12.2022 12:05 Ответить
Гайдай сообщил РФ в свое время, что ее оставила армия РФ, а наши еще не зашли. Россияне за пару дней спохватились и зашли туда обратно.
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04.12.2022 12:47 Ответить
На користь ЗСУ піде підігнана далекобійна зброя і чим побільше!
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04.12.2022 12:09 Ответить
Ти чого не на передовій-що не на часі?
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04.12.2022 12:10 Ответить
Ждем возврата от балабола Сереги наград и грамот патриарха Кирилла. За спонсорство поддержку вражеского патриархата. Орден Святителя Николая Чудотворца 2017 знак отличия Мукачевской епархии УПЦ МП 2017.
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04.12.2022 12:42 Ответить
Гайдай шагает впереди!
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04.12.2022 20:01 Ответить
 
 