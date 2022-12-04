На росТВ показали чеченцев из батальона имени Шейха Мансура из состава ВСУ на фоне надписи "Бахмут" и пообещали, что на днях полностью возьмут город под контроль. ВИДЕО

В студии пропагандистки Скабеевой показали видеозапись, на которой чеченцы позируют на фоне надписи "Бахмут", и пообещали взять под контроль город в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обещание в эфире студии дал "кадыровец" Апты Алаудинов. Однако на самом деле опубликованное из Бахмута видео сделали воюющие в составе ВСУ бойцы добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

Один из мужчин на записи - командир батальона Муслим Чеберлоевский. Оригинальное видео опубликовано на телеграм-канале подразделения.

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