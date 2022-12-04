На росТВ показали чеченцев из батальона имени Шейха Мансура из состава ВСУ на фоне надписи "Бахмут" и пообещали, что на днях полностью возьмут город под контроль. ВИДЕО
В студии пропагандистки Скабеевой показали видеозапись, на которой чеченцы позируют на фоне надписи "Бахмут", и пообещали взять под контроль город в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обещание в эфире студии дал "кадыровец" Апты Алаудинов. Однако на самом деле опубликованное из Бахмута видео сделали воюющие в составе ВСУ бойцы добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
Один из мужчин на записи - командир батальона Муслим Чеберлоевский. Оригинальное видео опубликовано на телеграм-канале подразделения.
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Чеченець у скабеїхи прямо сказав це наші, сусіди зліва😂
В Чечні все готово до часу "Ч" - зєльоний свисток і наступного дня вигулькнуть Об'днані кавказькі Емірати 😂
яких тільки народів на Північному Кавказі немає....
служив із лезгіном - це був чорт на чистому адреналіні.
а інакше ніяк - півтора десятка окремих держав то несерьозно
Тела в итоге станут пылью
Зато в раю получат крылья
Ислама верные сыны.
Как воздаяния итог
Hам Богом вечный Рай обещан
Жизнь наша соткана из трещин
Утрат, печалей и тревог...
Просто вони ще не бачать різницю між Чеченцем і кадирівцем