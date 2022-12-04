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На росТВ показали чеченцев из батальона имени Шейха Мансура из состава ВСУ на фоне надписи "Бахмут" и пообещали, что на днях полностью возьмут город под контроль. ВИДЕО

В студии пропагандистки Скабеевой показали видеозапись, на которой чеченцы позируют на фоне надписи "Бахмут", и пообещали взять под контроль город в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обещание в эфире студии дал "кадыровец" Апты Алаудинов. Однако на самом деле опубликованное из Бахмута видео сделали воюющие в составе ВСУ бойцы добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

Один из мужчин на записи - командир батальона Муслим Чеберлоевский. Оригинальное видео опубликовано на телеграм-канале подразделения.

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На росТВ показали чеченцев из батальона имени Шейха Мансура из состава ВСУ на фоне надписи Бахмут и пообещали, что на днях полностью возьмут город под контроль 01

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Автор: 

пропаганда (3675) чеченцы (212) Бахмут (1602) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+52
Да уж, Муслима Чеберлоевского не узнать невозможно. Но тупое стадо схавает.....
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04.12.2022 20:28
+36
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04.12.2022 20:32
+35
Русня настолько тупая что даже нормально ******* не умеет и палится
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04.12.2022 20:29
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Да уж, Муслима Чеберлоевского не узнать невозможно. Но тупое стадо схавает.....
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04.12.2022 20:28 Ответить
Селям, Максе!
Чеченець у скабеїхи прямо сказав це наші, сусіди зліва😂
В Чечні все готово до часу "Ч" - зєльоний свисток і наступного дня вигулькнуть Об'днані кавказькі Емірати 😂
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04.12.2022 20:38 Ответить
Об'єднані кавказькі Емірати
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04.12.2022 20:40 Ответить
Ну, это еще Имам Шамиль пытался сделать.Успел обьеденить Зап.Дагестан и Чечню в Северокавказский Имамат.Русские умело играют на внутренних противоречиях, которых на Кавказе вагон и большая тележка.
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04.12.2022 20:46 Ответить
авжеж !

яких тільки народів на Північному Кавказі немає....
служив із лезгіном - це був чорт на чистому адреналіні.
а інакше ніяк - півтора десятка окремих держав то несерьозно
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04.12.2022 23:31 Ответить
Русня настолько тупая что даже нормально ******* не умеет и палится
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04.12.2022 20:29 Ответить
А зачем нормально? Безмозглая вата всё равно схавает, не подавится и попросит добавки. На россии таких большинство. Тупые россиянские свиньи.
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04.12.2022 20:37 Ответить
Ну шо сказать
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04.12.2022 20:29 Ответить
Шо вы хотите от скамейкиной? Слава ЗСУ!
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04.12.2022 20:30 Ответить
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04.12.2022 20:32 Ответить
🇺🇦 У селищі Карнаухівка на Дніпропетровщині з'явилися вулиця та провулок на честь воюючого проти російського вторгнення чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Перейменування пройшло у рамках "дерусифікації" назв об'єктів
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04.12.2022 20:33 Ответить
I don't speak kacap language. Ask these questions to moskals, I'm sure they'll understand you there and explain everything so intelligibly. 😂😂😂
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05.12.2022 00:43 Ответить
Цей пук розрахований на внутрішне споживання. Москалі схавають.
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04.12.2022 20:36 Ответить
Сливной бачок, лучшего эпитета этой мужебабе ещё не придумали. Жду её в петле!
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04.12.2022 20:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hFErOWDoro8 Мы прежде смерть вкусить должны
Тела в итоге станут пылью
Зато в раю получат крылья
Ислама верные сыны.
Как воздаяния итог
Hам Богом вечный Рай обещан
Жизнь наша соткана из трещин
Утрат, печалей и тревог...
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04.12.2022 20:39 Ответить
🙏🙏🙏
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05.12.2022 01:08 Ответить
А ЗСУ в Бахмуті пообіцяли перекрутити баранів на фарш собакам.
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04.12.2022 20:40 Ответить
Свиньям
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04.12.2022 21:29 Ответить
А навіщо його крутити, і так пожруть.
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04.12.2022 22:38 Ответить
Це такий закон дєтєй гор)Перед походом до праатцов сфоткатися)
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04.12.2022 20:40 Ответить
Беева, где сюжет про боевого хомяка?! Всьо, я обиделся
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04.12.2022 20:42 Ответить
путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись.
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04.12.2022 20:43 Ответить
Пеливин где-то икнул в своей норке
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04.12.2022 20:44 Ответить
Цитата "грустной лошаді" - дебіли бл.дь.
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04.12.2022 20:48 Ответить
кацапська брехня на кожному кроці!
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04.12.2022 20:50 Ответить
А чому не бійців ЗСУ на польському кордоні?
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04.12.2022 20:52 Ответить
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04.12.2022 20:56 Ответить
Это же, каннибализм!!!
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04.12.2022 21:54 Ответить
Дотримуйся простого правила: випив - відклади телефон і не пиши нічого))))
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04.12.2022 21:22 Ответить
Да там не алкоголь, там что-то потяжелее. Амфетаминовый психоз похоже.
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04.12.2022 22:00 Ответить
Уже полгода торжественно орки берут Бахмут и дохнут слоями.
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04.12.2022 21:36 Ответить
Москалі завжди брешуть.
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04.12.2022 21:37 Ответить
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04.12.2022 22:14 Ответить
Повірять...
Просто вони ще не бачать різницю між Чеченцем і кадирівцем
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04.12.2022 22:49 Ответить
Фууу...Вы шо, Ваш "бахмут" на помойке нашли, **** беевой его предлагаете?
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05.12.2022 01:43 Ответить
Вот дела, даже украинских чеченцев воруют в на рассеи.
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05.12.2022 01:29 Ответить
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05.12.2022 01:54 Ответить
І шо Скарабеева ? Проковтнула? Сама скарабеєва кожен день, напевне, тренується перед зеркалом єпатажно наголошувати на букві "Р", в неї це виходить навіть краще ніж у ворон на полігонах твердих відходів. Собою любується, і блаженно посміхається.
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05.12.2022 07:39 Ответить
Нащо ви показуєте їхню маячню ?
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05.12.2022 08:52 Ответить
Мені почулося??? Кацапи Бахмут назвали Бахмутом, а не Артьомовском?
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05.12.2022 09:38 Ответить
Двойной залет...
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05.12.2022 09:58 Ответить
Совсем попова женушка булки расслабила!
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05.12.2022 12:52 Ответить
На видео 1:05мин :-> "Ближайшие дни этот город(Бахмут) будет взят под контроль и зачищен", прямо как Киев за 3дня))
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05.12.2022 21:03 Ответить
 
 