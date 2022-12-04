Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+

В сети показали, как выглядит штурм российских позиций с камеры украинского воина. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра несовершеннолетним, людям со слабой психикой и беременным!

Соответствующее видео опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На видео зафиксирован штурм российских позиций в Песках (Донецкая область) 5 сентября 2022 года.

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