В Тульской области РФ приступили к печати продовольственных талонов на молоко, мясо, соль и рыбу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой печатаются талоны на продукты Тульской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи печатаются талоны на молоко, мясо, соль и рыбу.

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Информацию о подобном заказе в одной из тульских типографий дает и местное издание "Тульские новости".

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