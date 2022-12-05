В Тульской области РФ приступили к печати продовольственных талонов на молоко, мясо, соль и рыбу. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой печатаются талоны на продукты Тульской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи печатаются талоны на молоко, мясо, соль и рыбу.
Информацию о подобном заказе в одной из тульских типографий дает и местное издание "Тульские новости".
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+39 vuiko dobrui
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+38 Ничіпір Серветник
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це у них мабуть якась чергова нациська пурга з ділдами в пілотках
одержувати у якутського скульптора 😂
На лучіни, лапті і щі друкуйте!
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Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Фсьо-таки есть у Айвазовского картина...
Парвда, дві картини Івана Айвазовського, присвячені гуманітарній допомозі, наданій американцями Російської імперії під час голоду 1891-1892 років, у царській Росії намагалися не виставляти.
Ні кроку назад, тільки вперед в 1918 рік!
Чому це так сталося? А ТРЕБА ГРОШІ НЕ НА ВІЙНУ ВКЛАДАТИ А НА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ
"наличие карточки не гарантирует наличие продукта в магазине"..
напевне забули
СЛАВА ЗСУ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ підоросам...!!!
у мене кожень день все більше враження, що захід збожеволів і слухаючи сопілку Клауса Шваба зі скляними очами марширує у прірву...як у тій казочці про хлопця з сопілкої і щурів.
що в цей час будє з нами, зі зруйноваю державою, правителі якої мають завдання її знищити - питання риторичне.
Всі політичні катаклізми цілком контрольовані, тому марна справа хвилюватися за Захід, краще хвилюйся за Україну, 30 років Незплежності, а мислення у більшості ще радянсько - солдатскоє, день прожити, а що далі пофіг
ДИРЯВІ КАЦАПИ ЯКІ ЛЯКАЮТЬ СВІТ СВОЄЮ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ
взбесился шалый,
В ухо
грохнул обухом:
Карие
глазища
сжала
Голода
опухоль.
(с)