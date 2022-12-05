Американский комик Дэйв Шапелл об умении украинцев воевать: "Эти чуваки крутые. Они уничтожили 10 000 россиян за первую неделю. И это было до того, как у них появилось оружие". ВИДЕО
О войне в Украине и мужестве украинцев рассказал в своем выступлении известный американский стендап-комик, сатирик и актер Дэйв Шапелл.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в присущем ему стиле он рассказал об умении украинцев воевать и желании защищать свою страну.
"Украинцы круче бойцы, чем мы все думали. Эти чуваки... Спаси их Боже... Они крутые. Они уничтожили 10 000 россиян за первую неделю войны... И это до того, как у них появилось оружие. До того, как мы решили дать им оружие. Они уничтожали россиян всем, что находили в хозяйстве... Там будто вся страна засыпана ловушками из фильма "Один дома", - сказал Шапелл в своем выступлении.
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+47 Вася Шевченко #371210
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+41 Александр Чуднивец #474549
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+37 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий05.12.2022 11:03
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кто еще сбивал банкой помидор-огурцов дроны??? у кого еще работник почты может сбить Су-35??? где еще гопники могут отжать а цыгане украсть танчики???? чьи еще бабуси могут угостить смертельными пирожками или умыкнуть у орков снаряды ящиками и РПГ гроздьями???
ну??? и где тут шутки-юмора????
ЕЕ НЕ БЫЛО НА ПЕРЕДОВОЙ.
Чувствуешь разницу и где тебя ******* троли Ермака и Пригожина?
Местоположение саней с девятью оленями в упряжке можно отследить на специальном https://www.noradsanta.org/ сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Бо в комедії люди не гинули
Респект Дейву і сором притулі.