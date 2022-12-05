Американский комик Дэйв Шапелл об умении украинцев воевать: "Эти чуваки крутые. Они уничтожили 10 000 россиян за первую неделю. И это было до того, как у них появилось оружие". ВИДЕО

О войне в Украине и мужестве украинцев рассказал в своем выступлении известный американский стендап-комик, сатирик и актер Дэйв Шапелл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в присущем ему стиле он рассказал об умении украинцев воевать и желании защищать свою страну.

"Украинцы круче бойцы, чем мы все думали. Эти чуваки... Спаси их Боже... Они крутые. Они уничтожили 10 000 россиян за первую неделю войны... И это до того, как у них появилось оружие. До того, как мы решили дать им оружие. Они уничтожали россиян всем, что находили в хозяйстве... Там будто вся страна засыпана ловушками из фильма "Один дома", - сказал Шапелл в своем выступлении.

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