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Новости Видео Война
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Шесть выстрелов за 20 секунд: боевая работа заряжающего в украинской бронемашине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята работа одного из членов экипажа украинской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за 20 секунд украинский воин шесть раз зарядил пушку и произвел, соответственно, шесть выстрелов.

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уничтожение (6916) боевые действия (4044)


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Топ комментарии
+43
Видно не халтурить. Оце так з завзяттям мочить русню.
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05.12.2022 11:04
+32
Це черговий український супергерой-респект...
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05.12.2022 11:04
+31
Красавец!,,,
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05.12.2022 11:04
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Видно не халтурить. Оце так з завзяттям мочить русню.
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05.12.2022 11:04 Ответить
Красавец!,,,
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05.12.2022 11:04 Ответить
Це черговий український супергерой-респект...
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05.12.2022 11:04 Ответить
А хто потім русню з посадок буде прибирати? Собачки і так ледь ноги пересувають внаслідок переїдання ...
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05.12.2022 11:09 Ответить
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06.12.2022 14:45 Ответить
БМП-1.
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05.12.2022 11:17 Ответить
Очередями бьет
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05.12.2022 11:21 Ответить
)))))))))))))))))))

Аха!!!)))))))
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05.12.2022 14:04 Ответить
От працює хлопець. Литва і Польща ремонтувати не встигають.
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05.12.2022 11:24 Ответить
Встигають. Конвеєр знищення русні - не зупиняється ні на хвилину!
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05.12.2022 12:39 Ответить
Ось вам і очкарик
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05.12.2022 11:39 Ответить
Це не Сеня часом?
Ні? А жаль. Така партія гарна була... "Народний Фронт" називалася. Бігборди такі героїчні...
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05.12.2022 11:55 Ответить
Так зеслуги з туалетами незламності краще виглядають ; таким як ти - самий смак (( он дивися як на чолі з колькою котлєтою та мар'янкою безумною окуповані території відвойовують , і патронів не потрібно , промовами найверховнішого кацапів колонами косять ((
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05.12.2022 22:28 Ответить
Шустрий, здрисни звідси зі своїми фантомними болями.
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05.12.2022 23:08 Ответить
Одноденка ! Усохни !
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06.12.2022 00:10 Ответить
Сеня теж захищає Україну.будує стіну імені себе тепер з сторони драників
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15.02.2023 10:46 Ответить
Осколочними. Мочи загарбників! Слава ЗСУ!
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05.12.2022 11:57 Ответить
А куда ?! Куда то "туда"... ?!
А смысл ?!
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05.12.2022 12:11 Ответить
Осколковими, по норним кацапам, все правильно...
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05.12.2022 12:39 Ответить
Сенс є! Коли проведена пристрілка по позиціях ворога і потім просто потрібно "насипати" кілька пострілів підряд.
Це я говорю, як навідник-оператор БМП-1 з великим досвідом.
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05.12.2022 13:32 Ответить
Видно, що боєць старається, працює з ентузіазмом, з душею
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05.12.2022 12:13 Ответить
Буденна робота інтелігентної людини в Україні.
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05.12.2022 12:19 Ответить
Ото ботан, круто
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05.12.2022 12:34 Ответить
Ну так вже давно відомо, що супергерої носять форму ЗСУ
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05.12.2022 12:39 Ответить
А я думав "пуск" нажимає навідник ... Йому там тре у протигазі сидіти !
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05.12.2022 13:10 Ответить
Як може навідник пуск нажимати, не знаючи чи заряджено?
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05.12.2022 13:51 Ответить
там у танку внутрішній зв*язок є. Нє ??
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05.12.2022 14:52 Ответить
Маск13, і в танку і в БМП-1 є внутрішній і зовнішній зв'язок.
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05.12.2022 15:00 Ответить
це був сарказм
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05.12.2022 20:22 Ответить
Так він сам заряджає і стріляє. В бойовому відділенні вміщається тільки навідник-оператор.
Взагалі то БМП-1 оснащена механізмом заряджання, але коли досвідчений навідник-оператор і попередньо зручно для себе виставив "постріли",то він може працювати так, як на цьому відео, при умові, що БМП-1 не рухається. Такий "коник" в русі не проходить.
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05.12.2022 14:56 Ответить
Якщо зачинений люк башти,то після 4-го пострілу аж очі вилазять від диму, штатні ветилятори не справляються. На відео видно,що навідник-оператор стріляє при відкритому люкові.
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05.12.2022 14:59 Ответить
" ... бойова робота заряджаючого в українській бронемашині..." - у заголовку написано !!

Тому у мене і виникло питання - куди він стріляє ???

З Ваших пояснень виходить, що навідник-оператор виставив приціл і дав добро накривати площу ??
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05.12.2022 20:26 Ответить
Повторюю,що в БМП-1 екіпаж 3 чол.:
1). Механік-водій, що знаходиться в лвій передній частині машини;
2). Комндир, що знаходиться в лівій передній частині, хразу за механіком-водієм;
3). Навідник-оператор, в бойовому відділенні, це башта БМП-1.
Ніякого заряджаючого в БМП-1 НЕМАЄ!!!"!!
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05.12.2022 20:51 Ответить


Так він сам заряджає і стріляє. В бойовому відділенні вміщається тільки навідник-оператор.
Взагалі то БМП-1 оснащена механізмом заряджання, але коли досвідчений навідник-оператор і попередньо зручно для себе виставив "постріли",то він може працювати так, як на цьому відео, при умові, що БМП-1 не рухається. Такий "коник" в русі не проходить.
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05.12.2022 20:54 Ответить
З усього видно, що той, таки, пан має час та натхнення піздити кацапів... Хай йому щастить у цій важливій та потрібній справі !!!
Слава Україні !!!
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05.12.2022 13:49 Ответить
Трохи некоректно стаття названа. Треба: "бойова робота бойової машини в українській бронемашині"
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05.12.2022 15:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5EiznrAw_z8
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06.12.2022 06:10 Ответить
 
 