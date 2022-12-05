Шесть выстрелов за 20 секунд: боевая работа заряжающего в украинской бронемашине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята работа одного из членов экипажа украинской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за 20 секунд украинский воин шесть раз зарядил пушку и произвел, соответственно, шесть выстрелов.
Топ комментарии
+43 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий05.12.2022 11:04
+32 Александр Чуднивец #474549
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+31 Прощай немытая раССея
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Аха!!!)))))))
Ні? А жаль. Така партія гарна була... "Народний Фронт" називалася. Бігборди такі героїчні...
А смысл ?!
Це я говорю, як навідник-оператор БМП-1 з великим досвідом.
Взагалі то БМП-1 оснащена механізмом заряджання, але коли досвідчений навідник-оператор і попередньо зручно для себе виставив "постріли",то він може працювати так, як на цьому відео, при умові, що БМП-1 не рухається. Такий "коник" в русі не проходить.
Тому у мене і виникло питання - куди він стріляє ???
З Ваших пояснень виходить, що навідник-оператор виставив приціл і дав добро накривати площу ??
1). Механік-водій, що знаходиться в лвій передній частині машини;
2). Комндир, що знаходиться в лівій передній частині, хразу за механіком-водієм;
3). Навідник-оператор, в бойовому відділенні, це башта БМП-1.
Ніякого заряджаючого в БМП-1 НЕМАЄ!!!"!!
Так він сам заряджає і стріляє. В бойовому відділенні вміщається тільки навідник-оператор.
Взагалі то БМП-1 оснащена механізмом заряджання, але коли досвідчений навідник-оператор і попередньо зручно для себе виставив "постріли",то він може працювати так, як на цьому відео, при умові, що БМП-1 не рухається. Такий "коник" в русі не проходить.
Слава Україні !!!