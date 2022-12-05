Шесть выстрелов за 20 секунд: боевая работа заряжающего в украинской бронемашине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята работа одного из членов экипажа украинской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за 20 секунд украинский воин шесть раз зарядил пушку и произвел, соответственно, шесть выстрелов.

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