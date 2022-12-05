"Пока водку пьем - нормально все", - оккупант жалуется маме на большие потери в рядах рашистов, - перехват ГУР МО. АУДИО
Мобилизованный российский оккупант в Донецкой области рассказывает матери о больших потерях и пьянке в подразделении.
Об этом свидетельствует перехват разговора захватчика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
Оккупант рассказывает, что бодрствует уже 4 суток.
"Все в воде, все мокрые. Если бы не водка... Пока водку пьем – нормально все", - рассказал он матери.
Мать в нецензурной форме выражает недовольство тем, что ее сын пьет.
"У нас здесь 30 человек в роте со всех осталось. У нас пох#ярило всех людей. И как здесь не пить, здесь только пить и надо", - жалуется рашист.
Топ комментарии
+31 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий05.12.2022 18:29
+30 Urs
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+21 Don Bessam #359417
показать весь комментарий05.12.2022 18:31
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жменька,блін.
Откуда они? Разве что если только из Таганрога. Ну или не оккупант, а колаборант.
Хотелось бы чтобы Цензор был лучше чем парашатудэй ...