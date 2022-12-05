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"Пока водку пьем - нормально все", - оккупант жалуется маме на большие потери в рядах рашистов, - перехват ГУР МО. АУДИО

Мобилизованный российский оккупант в Донецкой области рассказывает матери о больших потерях и пьянке в подразделении.

Об этом свидетельствует перехват разговора захватчика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Оккупант рассказывает, что бодрствует уже 4 суток.

"Все в воде, все мокрые. Если бы не водка... Пока водку пьем – нормально все", - рассказал он матери.

Мать в нецензурной форме выражает недовольство тем, что ее сын пьет.

"У нас здесь 30 человек в роте со всех осталось. У нас пох#ярило всех людей. И как здесь не пить, здесь только пить и надо", - жалуется рашист.

Смотрите также: "Уснул и не проснулся": российское командование скрывает причины гибели мобилизованных, - перехват СБУ. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19210) разведка (4174) перехват (343)


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Топ комментарии
+31
Ото пийте побільше, вас бухих ху#рити легше
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05.12.2022 18:29
+30
еще помогает сильно если колоться.
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05.12.2022 18:30
+21
та то воно про водку,щоб обзавідовалась маман...
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05.12.2022 18:31
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Ото пийте побільше, вас бухих ху#рити легше
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05.12.2022 18:29 Ответить
еще помогает сильно если колоться.
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05.12.2022 18:30 Ответить
...помогає, дійсно є таке, варіанти бачив...просто потім, хто лишається живим - знову хоче екстріму, саме отого бойового, а не кайфу...
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05.12.2022 18:35 Ответить
та да, добре допопомагає виявляти наші кулеметні позиції, коли на них шеренгою запускають десяток "частково звільнених" зеків, засуджених по два два вісім.
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05.12.2022 18:43 Ответить
та то воно про водку,щоб обзавідовалась маман...
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05.12.2022 18:31 Ответить
...піду ригну...фу не виставляйте більше цих макак, втомлює навіть слухати...гібони
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05.12.2022 18:33 Ответить
Незабаром в пеклі смолу будеш пити.
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05.12.2022 18:40 Ответить
Шкода, що у Дарвіна, тільки одна "премія"...
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05.12.2022 18:44 Ответить
Водка пей, грязь валяйся - истинное счастье любого русского.
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05.12.2022 18:44 Ответить
але деякі усвідомлюють,що ніяким чином не відносяться до русичів...
жменька,блін.
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05.12.2022 20:21 Ответить
В маман аж губи затрусились від зависті .
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05.12.2022 19:02 Ответить
Мамця позаздрила синові. Сама б на війну пішла, щоб бухати.
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05.12.2022 19:06 Ответить
задушевна розмова сина-орка з мамою-орком,саме так розмовляють херої рослітератури у Пушкіна і Тургєнєва з Грібоєдовим,а злі бєндєровци забороняють нам цю літературу вивчати...
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05.12.2022 19:14 Ответить
Во-первых "гэ" вместо "ґ", во-вторых "сам пошел у пихоту" ... Это перехват, или ханд мэйд?
Откуда они? Разве что если только из Таганрога. Ну или не оккупант, а колаборант.
Хотелось бы чтобы Цензор был лучше чем парашатудэй ...
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05.12.2022 19:15 Ответить
вполне возможно Таганрог
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05.12.2022 20:47 Ответить
Перефразую цю мерзоту: пака єсть хать адна рука чем дєржать стакан - нармальна всьо
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05.12.2022 19:25 Ответить
Пий більше, здохні швидше
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05.12.2022 19:33 Ответить
Мда... Разговор с матерью на матах. Русиш культутиш а )(улиш!
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05.12.2022 21:25 Ответить
Да, они этот русский мир не только в Украину понесут. Чтоб русскоязычных не ущемляли, давали им свободно на великом и могучем выражаться. Впрочем и наши эти русизмы любят. А я бы запретил эту часть речи законодательно
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05.12.2022 22:57 Ответить
Да, они этот русский мир не только в Украину понесут. Чтоб русскоязычных не ущемляли, давали им свободно на великом и могучем выражаться. Впрочем и наши эти русизмы любят. А я бы запретил эту часть речи законодательно
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05.12.2022 22:58 Ответить
Классическое кацапское быдло.
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05.12.2022 23:03 Ответить
Бердичівське радіо на запитання: «Що робити якщо на українця напав російський ведмідь?» відповідає:« сам напав, нехай сам і викручується».
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06.12.2022 05:18 Ответить
Быдло.
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06.12.2022 07:22 Ответить
а старуха та, абзавідавалась мать ее
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06.12.2022 12:14 Ответить
 
 