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"Наши ребята выпили, хотят развлечься": истории украинок, изнасилованных российскими оккупантами. ВИДЕО

Журналистка Янина Соколова записала рассказы украинских женщин, изнасилованных российскими оккупантами.

Фильм опубликован на ютуб-канале Янины Соколовой, передает Цензор.НЕТ.

"Фильм "Чистое зло" – о двух женщинах. Они пережили сексуальное насилие от российских оккупантов при попытке России захватить части Донбасса и Киевской области. Эти показания станут уликами для суда в Гааге над российскими извергами. Таких женщин, как Алиса и Виктория, тысячи. Мир должен увидеть, как сейчас в центре Европы происходит геноцид украинского народа", - говорится в описании фильма.

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"Психологически и эмоционально это самый сложный проект, который мы когда-либо снимали. Но я хочу, чтобы вы это увидели. И досмотрели наш фильм до конца. В нем истории двух украинских женщин. Разного возраста, региона проживания, социального статуса и образования. Объединяет украинок одно: они пережили сексуальное насилие, которое совершили российские солдаты. Мы сняли очередные улики для Гааги. Геноцид украинского народа в 21 веке в центре Европы.

Я благодарю наших героинь, Алису и Викторию, за доверие, силу и мужество говорить о том аде, который они пережили. И призываю других женщин, переживших насилие со стороны врага, не молчать. Говорите, не молчите. Эти дерзкие преступники должны быть наказаны. И будут наказаны. Рано или поздно", – рассказала Соколова.

Автор: 

армия РФ (19238) изнасилование (917) Янина Соколова (27)


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Топ комментарии
+40
Кучма будь ты проклят. Что разорил страну, впустил руский бизнес и привел к власти Януковича.
А оружие? Самолеты, ракеты? Зачем продал порезал?
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05.12.2022 19:54
+30
Каструвати треба цих росіянських нелюдів, щоб не розмножувалась ця погань.
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05.12.2022 19:52
+22
Ну это сказки для детей. Не нападают на страны у которых есть сильная армия, оружие. Кучма сделал все чтобы ослабить Украину. Так что хоть п..дары руские, что напали, но их сообщники в парламенте Украины.
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05.12.2022 20:12
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Каструвати треба цих росіянських нелюдів, щоб не розмножувалась ця погань.
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05.12.2022 19:52 Ответить
На моє глибоко переконання стерилізацію повинні пройти усі особі мужського полу цієї недострани.
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05.12.2022 20:48 Ответить
А що робити з тими хто допустив це? Що зробила зелена погань щоб не допустити цього?

1. Нагадаю, Захід кричав ще за півроку, що буде війна. По телеку - агрохімії і зелень яка каже, "нічого не буде".

2. На кордонах півроку в польових таборах стояли рашисти - про це кричать всі ЗМІ.
Хто не зрозумів - їх спеціально таким чином натаскували на ці гвалтування, щоб були ще більш агресивні. Що буде робити мужик після півроку без жінки, навіть не у рашиста кришу зносить?? А війна - це для них можливість робити все що хочуть!!!

3. Невже так важко було допетрати, що рашисти (які і без того патологічні гвалтівники і вбивці) перше що будуть робити - це гвалтувати? Хоча ні, це ж треба мозок вмикати!!!

Я реально бачив сусідів які цього тупо не розуміли. Як це "русскі можуть згвалтувати?! та нє!".

Що було в голові у тіх дівчат хто лишився "якось перечекати"?! І їх чоловіків? Коли півроку всі кричали що буде напад? Як не розуміти що рашисти тільки й ждуть що вирізати чоловіків і пустити по кругу жінок?

Народ інфантильний, не хоче вмикати голову, жде шашликів і любить "авось якось пронесе", і вибирає у владу достойних собі.
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05.12.2022 21:19 Ответить
Кучма будь ты проклят. Что разорил страну, впустил руский бизнес и привел к власти Януковича.
А оружие? Самолеты, ракеты? Зачем продал порезал?
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05.12.2022 19:54 Ответить
А про ху&&а забыл?!!!

Украина «виновата». Ее президенты, граждане…?

Мля! Кто напал на Украину? Путлер.
чего скромно промолчал про этого ублюдка?
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05.12.2022 20:05 Ответить
Ну это сказки для детей. Не нападают на страны у которых есть сильная армия, оружие. Кучма сделал все чтобы ослабить Украину. Так что хоть п..дары руские, что напали, но их сообщники в парламенте Украины.
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05.12.2022 20:12 Ответить
Да, их сообщники сидели в Раде, но основная и первостепенная вина на ***** и поганых свинокацапах. Хватит перекладывать вину на украинцев.
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05.12.2022 20:30 Ответить
Хрень. Вы наверное не жили в то время в Украине. Украинская элита разграбила и опустошила страну.
Любой дурак зайдет и голыми руками возьмет то что лежит безхозно.
Так и было с Крымом. Аккумуляторов не было на БМП. Все в хлам разграблено.
Как можно оставить без защиты милионы гектаров самой плодородной почвы на Земле?
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05.12.2022 20:38 Ответить
Ещё раз, медленно: вы перекладываете вину с агрессора на жертву. Да, жертва могла бы почесаться в своё время, но виновной она от этого не становится. Напомню, что никто вообще не предполагал, что в 21-м веке возможна такая дичь (до 14-го года так уж точно).
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05.12.2022 21:17 Ответить
Ну Вы хоть верите в то что написали?
Я не перекладываю вину на Украину.
Виноваты те кому платил и содержал народ Украины, всю эту Кучмовскую Януковскую мразь. Ведь они довели до того что эти несчастные женщины пострадали.
В аварии виноваты двое.
Руские твари это беспорно.
Но кто подписывал Харьковские соглашения, кто подписывал передачу ракетоносцев и ракет Росии. Кто?
Правильно. Это были заинтересованые люди в нашем парламенте и президент Кучма, Янукович.
Так что не нужно переворачивать.
На нас бы не напали если бы эти твари не грабили свою страну.
А то что Вы их пытаетесь обелить так это зря.
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05.12.2022 22:28 Ответить
> В аварии виноваты двое.

Т.е. если на светофоре в зад влетел идиот, то тоже "винавате двое"? Если водятел сбил на переходе, то тоже "винавате двоъе"? Это классическое "чаво ана хадила в кароткай йубке??7 вотъ паетаму и изнасилавале!!" Вопросов больше не имею.
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05.12.2022 23:07 Ответить
Мама учила переворачивать слова людей?
Женщина никогда не виновата если к ней цепляется подонок.
Виноваты : подонок и государство, что не создало механизма защиты женщины.
Шлепните на улице США женщину по попе, узнаете чем это закончится.
В том что пострадали эти нещасные женщины, вина Росии и продажной Украинской элиты времен Кравчука, Кучмы, Януковича.
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06.12.2022 03:00 Ответить
Да ещё и автономию Крыму дали в 1992 г. Окуеть! Как же потом 10 лет там куражил Лужков, в севасе особо!? По цене 2-комн квартиры продавали москвичам профсоюзные санатории с землёй и прочее подобное. Все побережье летело за копейки! И все у нас знали это тогда.
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05.12.2022 23:11 Ответить
Именно. Не то что знали, а поощеряли и участвовали.
Вспомните пленки Мельниченко.
Я частично слушал.
Как там Кучма давал добро на приватизацию заводов и т.д.
Т.е. не западным инвесторам и успешным компаниям все отошло, а кучке красных директоров как Бугуслаев и операторы Мрии с Гостомеля.
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06.12.2022 03:07 Ответить
Не может, пятая колона Кремля не перекладывать всю вину на Украину.

Ни слова про х$&ла они не говорят. Только о недостатках украинцев.

Они работают на парашу. Против Украины.

Удивляет терпению Цензора-
давно надо было бы забанить нах и передать в добрые руки спецорганов Украины.

В военное время дедушка Джугашвили таких тупо ставил к стенке.
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05.12.2022 21:12 Ответить
********* за визначення ворожа держава і крім війни, особливо після 2014, від них нічого не очікували. А от від керівництва України залежав захист України від злочинних посягань. Кацапів ми змінити не можемо, а в себе повинні контролювати і робити все можливе для того що у закінчених кацапських алкодебілів навіть думки про напад на Україну не виникало.
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05.12.2022 22:50 Ответить
100 проц. Правительства в любой стране на то и правительства, что бы работать НА страну. А не на свой карман.
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06.12.2022 02:49 Ответить
Смешной.
Видать с другой планеты.
Украинцы и продажная украинская элита которая грабила и истощала страну, это разные вселенные.
Украинцы мирно себе копались в огородах, так и должно быть.
А элита зековская создавала схемы обороты и грабила страну.
Так что Кучма, Янукович и все их прихлебатели это не Украинцы.
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06.12.2022 02:47 Ответить
«Сказки для детей» это когда пьяная путинская сволочь насилует украинских женщин?!

«Сказки для детей», что русские фашисты пытают и издеваются над украинскими пленными?!

»Сказки для детей», что путинские орки бомбят украинские города как их не бомбили даже немецкие фашисты?

И после этого какой то залетный штопаный ган&он будет обвинять в этом граждан Украины?
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05.12.2022 21:33 Ответить
Утрись дыбил. При чем тут народ Украины.
Элита воровская и народ Украины ращные вещи.
Руский петух.
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05.12.2022 22:18 Ответить
А Кучма разве с Марса прилетел? Или сами украинцы его добровольно выбрали? Вот и нечего теперь за зеркало пенять. Ведь было из кого выбирать.
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05.12.2022 20:08 Ответить
Черновола убили при Кучме. Вот за кого хотел голосовать Украинский народ.
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05.12.2022 20:13 Ответить
Этот залетный сученок из параши коменты строчит.

У всех есть локация с флагом страны, а у этого Ольгинца флага нет.

Вот и ответ, чому про пукина «випадково» забув
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06.12.2022 00:09 Ответить
Сученок у тебя между ног.
А меня так телефон настроен.
Слава Украине, руский троль.
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06.12.2022 02:29 Ответить
Ну если бы хотел - проголосовал бы, как минимум 2 шанса было. Но предпочёл за совков-малоросов голосовать
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08.12.2022 18:05 Ответить
Это всё Юрий Орлов и генерал Дмитрий Волков.
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05.12.2022 20:15 Ответить
Я наверное отстал. Это же Кейдж.
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05.12.2022 20:40 Ответить
Это фильм Оружейный барон. В кадре он с украинским генералом, на украинском складе, хочет купить оружие. А Джаред Лето собирался снюхать Украину.
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06.12.2022 18:37 Ответить
Спасибо. Не видел этот фильм. Наверняка хороший. Кейдж отличный актер.
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07.12.2022 11:01 Ответить
Звинувачувати Кучму, те саме що звинувачувати виключно путіна. Це те саме що робити вигляд ніби Зе сам по собі став президентом. Це все наслідки волевиявлення масс
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05.12.2022 21:08 Ответить
Еще и Гонгадзе дал команду убрать, чтобы Литвину соперник не мешал.
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05.12.2022 22:46 Ответить
Так заборонили цю тему підіймати, навіть омбудсмена України Денисову звільнили.
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05.12.2022 20:02 Ответить
наши ребята выпили,им обрыдло вдувать друг дружке...хочеццо разнообразия,бо,блеать,выпили..
кароче у кацапов после литры просыпается типа достоинство и
и вечерние забавы с кавказцами гундяевским попом просто не учитываются...
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05.12.2022 20:10 Ответить
менк більше цікавить довжина рук у нашого моссада ніж розголос..
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05.12.2022 20:15 Ответить
мене..
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05.12.2022 20:16 Ответить
???я цю дівчину поважаю...просто у дівчат інакший погляд..і косяки інакші...
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05.12.2022 21:57 Ответить
Тебя на их место,мудак...
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05.12.2022 20:46 Ответить
Ты дебил?
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05.12.2022 20:56 Ответить
И правда, ты таки дебил.
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05.12.2022 21:48 Ответить
Мне не интересна твоя биография, тупое животное.
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05.12.2022 23:05 Ответить
Я не розумію твою бидлячу мову,мову холуїв та віртухаїв
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09.12.2022 19:30 Ответить
Мне не интересна твоя биография, тупое животное.

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09.12.2022 20:32 Ответить
Мартишка і ОЧКО
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09.12.2022 20:40 Ответить
Мартышка, а шо это ты за свое очко забеспокоилось? Ты не в петушином пригожинском батальоне геройствуешь?
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09.12.2022 21:01 Ответить
Дивано бункерний ослойоб?
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09.12.2022 21:17 Ответить
\то ты, судя по всему, своего папаню вспомнил. Такое тупое могло только от ******* получиться, люди такими тупыми не бывают.
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09.12.2022 23:33 Ответить
О Боже. Бідні Українки. Які мужні дівчата, про це не те що говорити треба, треба кричати на всих платформах і іноземних в першу чергу. Покидькам смерті замало буде.
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05.12.2022 21:12 Ответить
Ці змогли розказати а скільки їх вже ніколи нічого не розкажуть бо були замордовані .Лідери заходу та США перед війною приймали путіна стимулюючи його напасти на Україну забувши що забрали в неї ядерну зброю
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05.12.2022 23:31 Ответить
Жарти Презика Зелі: Нам би двух жіночок. Одну поспати, а другу ми здамо! В цивілізованому світі таке як він не стало би ніколи президентом, я сподіваюся в цьому відео є пояснення чому. І мало того його кар'єру пустили б до біса, як мінімум він повинен був би вибачатися, а не продовжувати своє пісяграйство.
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08.12.2022 01:38 Ответить
Тобі повезло ти свого папаню не знав бо тебе зачали пьяні бомжі, твоя мамка як шлюха візжала а пологи приймав пьяний фельдеш у якого ти як слизняк вискочив з рук і травмувався тому таким дебілом і виріс
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10.12.2022 17:14 Ответить
А Наташу - побоку.
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17.04.2023 15:45 Ответить
 
 