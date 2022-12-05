"Наши ребята выпили, хотят развлечься": истории украинок, изнасилованных российскими оккупантами. ВИДЕО

Журналистка Янина Соколова записала рассказы украинских женщин, изнасилованных российскими оккупантами.

Фильм опубликован на ютуб-канале Янины Соколовой, передает Цензор.НЕТ.

"Фильм "Чистое зло" – о двух женщинах. Они пережили сексуальное насилие от российских оккупантов при попытке России захватить части Донбасса и Киевской области. Эти показания станут уликами для суда в Гааге над российскими извергами. Таких женщин, как Алиса и Виктория, тысячи. Мир должен увидеть, как сейчас в центре Европы происходит геноцид украинского народа", - говорится в описании фильма.

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"Психологически и эмоционально это самый сложный проект, который мы когда-либо снимали. Но я хочу, чтобы вы это увидели. И досмотрели наш фильм до конца. В нем истории двух украинских женщин. Разного возраста, региона проживания, социального статуса и образования. Объединяет украинок одно: они пережили сексуальное насилие, которое совершили российские солдаты. Мы сняли очередные улики для Гааги. Геноцид украинского народа в 21 веке в центре Европы.

Я благодарю наших героинь, Алису и Викторию, за доверие, силу и мужество говорить о том аде, который они пережили. И призываю других женщин, переживших насилие со стороны врага, не молчать. Говорите, не молчите. Эти дерзкие преступники должны быть наказаны. И будут наказаны. Рано или поздно", – рассказала Соколова.