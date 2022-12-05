"Наши ребята выпили, хотят развлечься": истории украинок, изнасилованных российскими оккупантами. ВИДЕО
Журналистка Янина Соколова записала рассказы украинских женщин, изнасилованных российскими оккупантами.
Фильм опубликован на ютуб-канале Янины Соколовой, передает Цензор.НЕТ.
"Фильм "Чистое зло" – о двух женщинах. Они пережили сексуальное насилие от российских оккупантов при попытке России захватить части Донбасса и Киевской области. Эти показания станут уликами для суда в Гааге над российскими извергами. Таких женщин, как Алиса и Виктория, тысячи. Мир должен увидеть, как сейчас в центре Европы происходит геноцид украинского народа", - говорится в описании фильма.
"Психологически и эмоционально это самый сложный проект, который мы когда-либо снимали. Но я хочу, чтобы вы это увидели. И досмотрели наш фильм до конца. В нем истории двух украинских женщин. Разного возраста, региона проживания, социального статуса и образования. Объединяет украинок одно: они пережили сексуальное насилие, которое совершили российские солдаты. Мы сняли очередные улики для Гааги. Геноцид украинского народа в 21 веке в центре Европы.
Я благодарю наших героинь, Алису и Викторию, за доверие, силу и мужество говорить о том аде, который они пережили. И призываю других женщин, переживших насилие со стороны врага, не молчать. Говорите, не молчите. Эти дерзкие преступники должны быть наказаны. И будут наказаны. Рано или поздно", – рассказала Соколова.
Пожалуйста, подождите...
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1. Нагадаю, Захід кричав ще за півроку, що буде війна. По телеку - агрохімії і зелень яка каже, "нічого не буде".
2. На кордонах півроку в польових таборах стояли рашисти - про це кричать всі ЗМІ.
Хто не зрозумів - їх спеціально таким чином натаскували на ці гвалтування, щоб були ще більш агресивні. Що буде робити мужик після півроку без жінки, навіть не у рашиста кришу зносить?? А війна - це для них можливість робити все що хочуть!!!
3. Невже так важко було допетрати, що рашисти (які і без того патологічні гвалтівники і вбивці) перше що будуть робити - це гвалтувати? Хоча ні, це ж треба мозок вмикати!!!
Я реально бачив сусідів які цього тупо не розуміли. Як це "русскі можуть згвалтувати?! та нє!".
Що було в голові у тіх дівчат хто лишився "якось перечекати"?! І їх чоловіків? Коли півроку всі кричали що буде напад? Як не розуміти що рашисти тільки й ждуть що вирізати чоловіків і пустити по кругу жінок?
Народ інфантильний, не хоче вмикати голову, жде шашликів і любить "авось якось пронесе", і вибирає у владу достойних собі.
А оружие? Самолеты, ракеты? Зачем продал порезал?
Украина «виновата». Ее президенты, граждане…?
Мля! Кто напал на Украину? Путлер.
чего скромно промолчал про этого ублюдка?
Любой дурак зайдет и голыми руками возьмет то что лежит безхозно.
Так и было с Крымом. Аккумуляторов не было на БМП. Все в хлам разграблено.
Как можно оставить без защиты милионы гектаров самой плодородной почвы на Земле?
Я не перекладываю вину на Украину.
Виноваты те кому платил и содержал народ Украины, всю эту Кучмовскую Януковскую мразь. Ведь они довели до того что эти несчастные женщины пострадали.
В аварии виноваты двое.
Руские твари это беспорно.
Но кто подписывал Харьковские соглашения, кто подписывал передачу ракетоносцев и ракет Росии. Кто?
Правильно. Это были заинтересованые люди в нашем парламенте и президент Кучма, Янукович.
Так что не нужно переворачивать.
На нас бы не напали если бы эти твари не грабили свою страну.
А то что Вы их пытаетесь обелить так это зря.
Т.е. если на светофоре в зад влетел идиот, то тоже "винавате двое"? Если водятел сбил на переходе, то тоже "винавате двоъе"? Это классическое "чаво ана хадила в кароткай йубке??7 вотъ паетаму и изнасилавале!!" Вопросов больше не имею.
Женщина никогда не виновата если к ней цепляется подонок.
Виноваты : подонок и государство, что не создало механизма защиты женщины.
Шлепните на улице США женщину по попе, узнаете чем это закончится.
В том что пострадали эти нещасные женщины, вина Росии и продажной Украинской элиты времен Кравчука, Кучмы, Януковича.
Вспомните пленки Мельниченко.
Я частично слушал.
Как там Кучма давал добро на приватизацию заводов и т.д.
Т.е. не западным инвесторам и успешным компаниям все отошло, а кучке красных директоров как Бугуслаев и операторы Мрии с Гостомеля.
Ни слова про х$&ла они не говорят. Только о недостатках украинцев.
Они работают на парашу. Против Украины.
Удивляет терпению Цензора-
давно надо было бы забанить нах и передать в добрые руки спецорганов Украины.
В военное время дедушка Джугашвили таких тупо ставил к стенке.
Видать с другой планеты.
Украинцы и продажная украинская элита которая грабила и истощала страну, это разные вселенные.
Украинцы мирно себе копались в огородах, так и должно быть.
А элита зековская создавала схемы обороты и грабила страну.
Так что Кучма, Янукович и все их прихлебатели это не Украинцы.
«Сказки для детей», что русские фашисты пытают и издеваются над украинскими пленными?!
»Сказки для детей», что путинские орки бомбят украинские города как их не бомбили даже немецкие фашисты?
И после этого какой то залетный штопаный ган&он будет обвинять в этом граждан Украины?
Элита воровская и народ Украины ращные вещи.
Руский петух.
У всех есть локация с флагом страны, а у этого Ольгинца флага нет.
Вот и ответ, чому про пукина «випадково» забув
А меня так телефон настроен.
Слава Украине, руский троль.
кароче у кацапов после литры просыпается типа достоинство и
и вечерние забавы с кавказцами гундяевским попом просто не учитываются...