Раненый в результате вчерашнего обстрела Херсона мужчина скончался в больнице, - ОВА. ВИДЕО
В результате вчерашнего обстрела Херсона погиб мужчина. Он получил ранения, а сегодня скончался в больнице.
Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера рашисты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне. 61-летний Алексей, который в это время был на рабочем месте, получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Первую помощь пострадавшему оказал его коллега. На место оперативно приехала "скорая" - медики забрали мужчину в больницу. Врачи отчаянно боролись за жизнь Алексея. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Сегодня мужчина умер…", - говорится в сообщении.
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