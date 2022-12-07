1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации, - Зеленский обратился в Фонд по правам человека имени Кеннеди. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно 7 декабря обратился к Фонду по правам человека имени Кеннеди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.

1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены.

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Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были депортированы силой сотни тысяч украинцев. Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни.

Сказал об этом, обратившись к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, который за время своей деятельности реализовала проекты в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности", - отмечается в сообщении.

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