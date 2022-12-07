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1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации, - Зеленский обратился в Фонд по правам человека имени Кеннеди. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно 7 декабря обратился к Фонду по правам человека имени Кеннеди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.

1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены.

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Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были депортированы силой сотни тысяч украинцев. Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни.

Сказал об этом, обратившись к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, который за время своей деятельности реализовала проекты в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности", -  отмечается в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748) освобождение (565)


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Топ комментарии
+17
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.
1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації." Джерело:

А скільки населених пунктів здано завдяки твоєму "нє нагнєтайтє паніку", "я бі тєрял по 7млрд в месяц", "мьі можем увеличить армію в 2 раза, но как мьі будем строіть дарогі", "гатовімся к шашликам на майскіє" і ще багато чому? Скільки людей, Громадян України, загинуло через твоє "отвєсті вайска", "нада проста пєрєстать стрєлять" і "мір в очах путіна"?

Курва зелена! Вся кров, що ллється в Україні - на твоїх руках, бо саме ТИ, нікчемне ніщо, привів до влади усіляких дєрьмаков-агрохімій-верещучок! І сидіть будеш разом з ними, якщо не помреш "випадково" від передозу...
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07.12.2022 21:27
+13
ні жалю ні вибачень перед українським народом

Мільярд дерев, єрмакові інвестняни та е-смартфони бабусям - підготовка брехуна до геноциду українців московитами, про який писали перед вторгненням РФ усі західні медіа
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07.12.2022 21:34
+13
Я мене здовбала ця зелена мерзота,яка зрадила
українсьский народ.
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07.12.2022 21:50
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Мы пахали, я и трактор, да Вова?
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07.12.2022 21:25 Ответить
ні жалю ні вибачень перед українським народом

Мільярд дерев, єрмакові інвестняни та е-смартфони бабусям - підготовка брехуна до геноциду українців московитами, про який писали перед вторгненням РФ усі західні медіа
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07.12.2022 21:34 Ответить
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.
1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації." Джерело:

А скільки населених пунктів здано завдяки твоєму "нє нагнєтайтє паніку", "я бі тєрял по 7млрд в месяц", "мьі можем увеличить армію в 2 раза, но как мьі будем строіть дарогі", "гатовімся к шашликам на майскіє" і ще багато чому? Скільки людей, Громадян України, загинуло через твоє "отвєсті вайска", "нада проста пєрєстать стрєлять" і "мір в очах путіна"?

Курва зелена! Вся кров, що ллється в Україні - на твоїх руках, бо саме ТИ, нікчемне ніщо, привів до влади усіляких дєрьмаков-агрохімій-верещучок! І сидіть будеш разом з ними, якщо не помреш "випадково" від передозу...
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07.12.2022 21:27 Ответить
Все так. Тільки винуватий в цьому не Зеленський, а ті хто виніс його на президентський пост.
А Зеленський робив рівно те за що проголосували 73% мудрого наріду, хоча їм криком кричали до чого це призведе...
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07.12.2022 21:32 Ответить
Звичайно це вина "мудрого наріду". А тепер виносити з Банкової це лайно прийдеться тим, хто не голосував за нього. А не винесуть, то буде махрова диктатура. Він вже зараз в її розбудові побив рекорди раннього пуйла. Не буде більше виборів, буде профанація по російському зразку.
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07.12.2022 22:00 Ответить
> Тільки винуватий в цьому не Зеленський, а ті хто виніс його на президентський пост.

Винуватив цьому лише <******* та його РАБСІЯ.
Досить вже звинувачувати українців в тому, що на них напав кончений агресор.
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07.12.2022 22:58 Ответить
Ніхто не звинувачує Зеленського в тому що ***** напало. Його звинувачують в тому як країна зустріла цей напад. Хоча на мій погляд і тут його вини нема,- він чесно попереджав на виборах як він буде готуватись до війни. І так він і приготувався...
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07.12.2022 23:15 Ответить
На мій погляд, враховуючи величезну кількість орків та відверту зраду ждунів на півдні (Маріуполь-Херсон), підготувався він не так вже й погано.
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08.12.2022 01:42 Ответить
Та да. Янелох білий і пухнастий. А в тому, шо він привів до влади крадіїв та зрадників - так то нічого, то не його провина. То все українці винні. А Бубочку треба погладити по голівці і пожаліть. Скільи можна виправдовувати злочини ZEвлади за 3 роки вибором українців?
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08.12.2022 03:51 Ответить
Скільки можна пекладати відповідальність зі злодія (***** і Соссії) на жертву?
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08.12.2022 13:58 Ответить
Не пересмикуйте. Те, шо в час війни з рашкой, ZEвлада дерибанить і грабує країну не має ніякого відношення до *****
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09.12.2022 06:17 Ответить
Винен!!
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08.01.2023 10:00 Ответить
Трішки не по темі, але цікаво. Рівненська АЕС заг потужн 2830 МВт, Рівненська область споживала до війни 520 МВт, зараз обмежили до 230 МВт,. На АЕС зараз працює два блоки по 415 МВт, 2 блоки по 1000 МВт стоять . На нарадах місцеві енергетики розказують що ніби Укренерго дає їм вказівки ще зменшити споживання для Рівненської обл. Запитання - що це за дефіцит такий ??, коли можливість виробляти і споживати є , а реактори не працюють.
По Хмельницький ніби один працює 1000 МВт, другий стоїть каменем?))
P.S. Можливо питання не в генерації електроенергії, а у орковських власників обленерго які її розподіляють?? Пане президенте??
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07.12.2022 21:28 Ответить
Нда, це ПИТАННЯ???
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07.12.2022 21:34 Ответить
Там маса питань. Чому знаючи про можливі удари не були закуплені ті срані трансформатори ще влітку? Чому ми чекаємо якихось кредитів чи грантів для відновлення енергосистеми?
Виглядає так що приватні компанії не дуже поспішають з ремонтами за власний кошт очікуючи на допомогу держави. А держава очікує на допомогу Заходу...
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07.12.2022 21:43 Ответить
Якщо приватні компанії не ремонтують своє устаткування-то гнати оті "кумпанії" з енергетики держави. Тільки гроші загрібати ладні, а коли треба щось відновити -то грошей немає! Нехай "умовний ахметка" продасть свою віллу (так як це одна зелена пані пропонувала продати собаку і заплатити комірне) і будуть гроші для ремонту!
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07.12.2022 21:49 Ответить
Я не проти гнати ахметку. Але питання ж залишиться - енергокомпанії не можуть самі, за власні кошти, відновити зруйноване, там мусить бути допомога держави. А держава, замість допомоги з ремонтами енергетики, лупає мільярди фітнес-тренершам...
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07.12.2022 22:00 Ответить
Нажаль так!!! І до війни так готувались весь цивілізований світ попереджував з точністю до 3-х днів, а як результат жахливі наслідки
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07.12.2022 21:51 Ответить
та про шо ми кажем???? Які там закупки? Чонгар, вагнерівці, на куй армія, топливо в ЗСУ на підсосах....які трансформатори? До речі - то ще тупі кацапи, з першого дня рубай свєт інтернет газ воду очисні і паніка забезпечена така, шо авточерга з Харкова до Полтави покажеться звичайним світофором...
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07.12.2022 22:01 Ответить
Тут треба ставити запитання -"а кому це вигідно"? Кому вигідно дефіцит енергії і під цим "маринадом" підняти вартість КВТ-години... Я гадаю відповідь на поверхні
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07.12.2022 21:43 Ответить
Ви не розумієте як працює енергетика. Ваші "висновки" хибні. (за всієї моєї огиди до блаЗЄнських)
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07.12.2022 22:13 Ответить
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07.12.2022 21:32 Ответить
ну можна зказати думки в голос))
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07.12.2022 21:37 Ответить
Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. (с)
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07.12.2022 21:43 Ответить
вже раз евакуація азовців в полон зробила і президента переубедила що це правильно хвалилася що це необхідно ,приказ президента евакуація в полон 2500 тисяч бійців котрі могли пробитися і вийти з до своїх з малими втратами
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07.12.2022 22:07 Ответить
Повісити поруч, як подругу Муссоліні
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08.01.2023 10:05 Ответить
орала муха на волу...
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07.12.2022 21:43 Ответить
отож бо і воно, на 84% планують для бізнесу підняти вартість КВт, а це ляже всіх споживачів продукції
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07.12.2022 21:47 Ответить
Я мене здовбала ця зелена мерзота,яка зрадила
українсьский народ.
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07.12.2022 21:50 Ответить
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07.12.2022 21:50 Ответить
негайно видати всім опівцям!
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07.12.2022 21:54 Ответить
Вони не дураки. Це саботажники які гот ували Україну до здачі *уйлу, але щось пішло "не так"
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07.12.2022 21:59 Ответить
а здав скільки через зраду в два раза більше і ті що порошенко з добровольцями в переможному 2014 році звільнили половину донбасу,наступу немае обстрілів кримського мосту кораблів і обьектів в криму немае ,домовленостіз ворогом мішають наступати зрада знову всюди
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07.12.2022 22:02 Ответить
Нам з Єрмаком…
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07.12.2022 22:03 Ответить
Воно що, дає вказівки звільняти за будьяку ціну на певну дату? По совковій методиці п'ятирічку за три роки? Може б краще бійці з добре укріплених позицій знищували тили противника, логістику. А то вони як в тирі від села до села в голій пустелі, в болоті, в голоді, в холоді.
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07.12.2022 22:10 Ответить
я Вам скажу по секрету, що розумію)) 12 років працюю в енергетиці (збудував понад 30 енергетичних об"єктів)
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07.12.2022 22:18 Ответить
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07.12.2022 22:21 Ответить
Слухати жопомордого - себе не уважати
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07.12.2022 22:46 Ответить
 
 