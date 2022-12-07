1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации, - Зеленский обратился в Фонд по правам человека имени Кеннеди. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно 7 декабря обратился к Фонду по правам человека имени Кеннеди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.
1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены.
Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были депортированы силой сотни тысяч украинцев. Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни.
Сказал об этом, обратившись к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, который за время своей деятельности реализовала проекты в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности", - отмечается в сообщении.
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1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації." Джерело:
А скільки населених пунктів здано завдяки твоєму "нє нагнєтайтє паніку", "я бі тєрял по 7млрд в месяц", "мьі можем увеличить армію в 2 раза, но как мьі будем строіть дарогі", "гатовімся к шашликам на майскіє" і ще багато чому? Скільки людей, Громадян України, загинуло через твоє "отвєсті вайска", "нада проста пєрєстать стрєлять" і "мір в очах путіна"?
Курва зелена! Вся кров, що ллється в Україні - на твоїх руках, бо саме ТИ, нікчемне ніщо, привів до влади усіляких дєрьмаков-агрохімій-верещучок! І сидіть будеш разом з ними, якщо не помреш "випадково" від передозу...
А Зеленський робив рівно те за що проголосували 73% мудрого наріду, хоча їм криком кричали до чого це призведе...
Винуватив цьому лише <******* та його РАБСІЯ.
Досить вже звинувачувати українців в тому, що на них напав кончений агресор.
По Хмельницький ніби один працює 1000 МВт, другий стоїть каменем?))
P.S. Можливо питання не в генерації електроенергії, а у орковських власників обленерго які її розподіляють?? Пане президенте??
Виглядає так що приватні компанії не дуже поспішають з ремонтами за власний кошт очікуючи на допомогу держави. А держава очікує на допомогу Заходу...
українсьский народ.