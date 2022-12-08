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В Белгородской области вспыхнул сильный пожар: россияне заявляют о "прилете". ВИДЕО

Сильный пожар возник в Белгородской области РФ сегодня, 8 декабря. Местные жители заявляют о "прилете".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-канали.

Пожар возник в городе Яковлево. Местные жители утверждают, что перед пожаром был звук, похожий на взрыв.

По словам некоторых источников, в регионе якобы сработало ПВО. Российские власти пока не комментировали инцидент. На опубликованных кадрах видно, что над городом возвышается большой столб черного дыма.

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Стоит отметить, что город Яковлево располагается к северу от Белгорода, примерно в 90 километрах от границы с Украиной.

Как сообщил губернатор: "По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи".

Автор: 

взрыв (6742) пожар (5944) Белгород (449)


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Топ комментарии
+28
Це Курська наротна республіка уіпала!
Не хочуть розмовляти на "бєлгарадском изыке"...
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08.12.2022 10:23
+18
Зачем кацапы сами себя бомбят белгород?
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08.12.2022 10:20
+16
А що ж тоді так горить? Не "лінія електропередачі"-ж? Мабуть якась трансформаторна станція
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08.12.2022 10:19
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гори, гори ясно (с)
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08.12.2022 10:18 Ответить
А що ж тоді так горить? Не "лінія електропередачі"-ж? Мабуть якась трансформаторна станція
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08.12.2022 10:19 Ответить
Навєрна апять ефєкт лінзи,ох уж ета лінза...
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08.12.2022 10:19 Ответить
Ґрета, вони знов палять!!!
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08.12.2022 10:19 Ответить
oh my God!
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08.12.2022 10:24 Ответить
Зачем кацапы сами себя бомбят белгород?
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08.12.2022 10:20 Ответить
щоб пояснити народу, навіщо вже здохло 100 тисяч і ще потрібно йти воювать і дохнути
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08.12.2022 10:29 Ответить
Тому що Воронеж бомбити не можна - всі знають анекдот, і будуть сміятися. ))
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08.12.2022 11:45 Ответить
Це Курська наротна республіка уіпала!
Не хочуть розмовляти на "бєлгарадском изыке"...
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08.12.2022 10:23 Ответить
як недалеко біля україни так і будинки на людські схожі, не кончені зруби перекошені.
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08.12.2022 10:26 Ответить
сукі кацапські - пізділово палять, шо є ґуд!
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08.12.2022 10:28 Ответить
Это все сепаратисты из Воронежа сотворили.
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08.12.2022 10:32 Ответить
Прильот? Будинок горить ... Пити треба менше
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08.12.2022 10:34 Ответить
Їм вже в кожному порушенні ПТБ ввижаються БПЛА...Палили,паразити біля цистерн,признавайтеся?
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08.12.2022 10:36 Ответить
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08.12.2022 10:37 Ответить
Рано начали новый год праздновать ! Подождите немного, потом можно все сжечь😂
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08.12.2022 10:44 Ответить
Хлапок-пок-пок! Шпок - і немає світла!
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08.12.2022 10:45 Ответить
Росіяне, без паніки - знищуватись будуть лише військові об'єкти, плюс-мінус пара кілометрів високоточним килимним бомбардуванням.
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08.12.2022 11:00 Ответить
Бавовнятко 🤒летить навіть у Саратов та Рязань..там багато Гексогена Патрушева 🤣
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08.12.2022 11:02 Ответить
навіщо вони себе постійно обстрілюють, якісь потвори...
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08.12.2022 11:04 Ответить
апять суки курите???? )))
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08.12.2022 11:07 Ответить
Та, честно говоря, так себе пожежа
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08.12.2022 11:11 Ответить
Ждем бавовны в Кубинке
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08.12.2022 11:17 Ответить
УСЛІШТЕ БЕЛБАС!
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08.12.2022 11:19 Ответить
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08.12.2022 12:36 Ответить
Знову у кацапів смітєзвалище підпалили бомжі.
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08.12.2022 14:22 Ответить
 
 