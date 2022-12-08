В Белгородской области вспыхнул сильный пожар: россияне заявляют о "прилете". ВИДЕО

Сильный пожар возник в Белгородской области РФ сегодня, 8 декабря. Местные жители заявляют о "прилете".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-канали.

Пожар возник в городе Яковлево. Местные жители утверждают, что перед пожаром был звук, похожий на взрыв.

По словам некоторых источников, в регионе якобы сработало ПВО. Российские власти пока не комментировали инцидент. На опубликованных кадрах видно, что над городом возвышается большой столб черного дыма.

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Стоит отметить, что город Яковлево располагается к северу от Белгорода, примерно в 90 километрах от границы с Украиной.

Как сообщил губернатор: "По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи".