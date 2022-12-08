Украинские бойцы решили потролить "кадыровцев" и записали ролик, где смазывают салом патроны для крупнокалиберного пулемета. ВИДЕО

Украинские воины решили потролить "кадыровцев" и записали ролик, на котором смазывают салом патроны для крупнокалиберного пулемета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой ролик бойцы опубликовали в соцсетях. К записи бойцы добавили отрывок перехваченного телефонного разговора оккупанта со своей матерью, которая рассказывает об этом "зверстве" украинских бойцов.

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