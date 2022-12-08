Украинские бойцы решили потролить "кадыровцев" и записали ролик, где смазывают салом патроны для крупнокалиберного пулемета. ВИДЕО
Украинские воины решили потролить "кадыровцев" и записали ролик, на котором смазывают салом патроны для крупнокалиберного пулемета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой ролик бойцы опубликовали в соцсетях. К записи бойцы добавили отрывок перехваченного телефонного разговора оккупанта со своей матерью, которая рассказывает об этом "зверстве" украинских бойцов.
Топ комментарии
+37 ьля
показать весь комментарий08.12.2022 11:23
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.12.2022 11:24
+15 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий08.12.2022 12:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніколи 40 гурій в раю не побачать 😂
Ось біндеровці КАТОВ нєнавідят. (кат - КІТ)
Жінку тролю: Коли вона мене (мужа) сваріть будет. (сваріть - СВАРИТИ)