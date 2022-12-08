Пропагандист Соловьев - предателю Цареву: "Ты свою Родину просрал! Не играй в игры силовых структур РФ - превратишься в труху". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Соловьев посоветовал предателю Олегу Цареву "не давать советов" российской армии, иначе его советы могут обернуться для него не лучшим финалом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевский пропагандист напомнил Цареву, что тот, когда был "известным и большим политиком в Украине", потерпел катастрофическое фиаско - "страну просрал".
"Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договорятся, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", - посоветовал предателю пропагандист.
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+45 Підлога Маккартні
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+43 Maksim Perepelitca
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+40 Andry Moon
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Марна трата часу вираховувати хтось із них гірший.
Обидва гірші.
Если хорошо приготовить, подобрать соответствующий соус, красиво подать, то практически никакой разницы между Соловьевым и Псаревым не будет. И даже ты не поймешь кто из них лучше, а кто хуже.
Хазяин указал его место у параши...
.
Пр...пр...праввввооосслав...Ик!!!..наго.. Бульк!...
Аминь!..
Ик!!!... Бульк.....
)))))))))))))))))
А тогда Цареву почему нельзя так же? Или Помет просто боится конкуренции?
А Соловьев свою просрал, только еще не осознал.
Разница в судах. Первого будет судить украинский суд, а второго международный трибунал...
ех... ну гарна в них зброя... що тут скажеш
Слава ЗСУ!!!