Пропагандист Соловьев - предателю Цареву: "Ты свою Родину просрал! Не играй в игры силовых структур РФ - превратишься в труху". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев посоветовал предателю Олегу Цареву "не давать советов" российской армии, иначе его советы могут обернуться для него не лучшим финалом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевский пропагандист напомнил Цареву, что тот, когда был "известным и большим политиком в Украине", потерпел катастрофическое фиаско - "страну просрал".

"Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договорятся, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", - посоветовал предателю пропагандист.

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