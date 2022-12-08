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Пропагандист Соловьев - предателю Цареву: "Ты свою Родину просрал! Не играй в игры силовых структур РФ - превратишься в труху". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев посоветовал предателю Олегу Цареву "не давать советов" российской армии, иначе его советы могут обернуться для него не лучшим финалом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевский пропагандист напомнил Цареву, что тот, когда был "известным и большим политиком в Украине", потерпел катастрофическое фиаско - "страну просрал".

"Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договорятся, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", - посоветовал предателю пропагандист.

Смотрите также: Царев рассказал об "озверевших украинофилах" в оккупированном Крыму: "Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами". ВИДЕО

Автор: 

Царев Олег (433) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+45
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08.12.2022 11:58
+43
Провідний науковий фахівець , геометричної , тороїдальної , біполярної , наномолекулярної хімії , в області - кулінарії .! .
.
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08.12.2022 12:21
+40
Не шиза а судьба малороса.
Хазяин указал его место у параши...
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08.12.2022 12:02
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Шиза!
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08.12.2022 11:58 Ответить
при чому в обох, що в соловьйова, що в цього запроданця царьова !!!
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08.12.2022 12:00 Ответить
Така ситуація вже давно має чітке визначення - "жабогадюкінг".
Марна трата часу вираховувати хтось із них гірший.
Обидва гірші.
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08.12.2022 12:23 Ответить
Ні,милий Арієль,Соловйов-Шапіро незміримо гірший за цього Царьова,що таке Царьов ? Просто алкаш-кацап,а Володя Шапіро на 2 порядки інтелектуальніший за нього.
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08.12.2022 15:23 Ответить
Не, Юра Мудко, тут ты неправ.
Если хорошо приготовить, подобрать соответствующий соус, красиво подать, то практически никакой разницы между Соловьевым и Псаревым не будет. И даже ты не поймешь кто из них лучше, а кто хуже.
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08.12.2022 15:52 Ответить
Не шиза а судьба малороса.
Хазяин указал его место у параши...
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08.12.2022 12:02 Ответить
Як він міг стати малоросом коли він не українського походжень. воно повернулося в свою говень.
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08.12.2022 13:17 Ответить
А я не проти щоб царьов перетворився у труху ...кабздон чекає ...
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08.12.2022 13:23 Ответить
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08.12.2022 11:58 Ответить
Провідний науковий фахівець , геометричної , тороїдальної , біполярної , наномолекулярної хімії , в області - кулінарії .! .
.
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08.12.2022 12:21 Ответить
Дегустатор міцних і не дуже напоїв. Щось типу "бояришник".
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08.12.2022 12:37 Ответить
Великий Дегустатор, жизнь и разум положивший на алтарь служения винно-водочной промышленности всего великаго и малого и "белага" и "синега" русссссс...кага миррр...ра... Ик!!!...
Пр...пр...праввввооосслав...Ик!!!..наго.. Бульк!...
Аминь!..
Ик!!!... Бульк.....
)))))))))))))))))
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08.12.2022 13:40 Ответить
тосканский маньяк
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08.12.2022 18:41 Ответить
натуральний шарікафф...., даунбасскій.....
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08.12.2022 12:22 Ответить
«Шта?»(с)
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08.12.2022 14:41 Ответить
Два *****..са....
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08.12.2022 11:58 Ответить
ШТо?
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08.12.2022 11:59 Ответить
Шта?
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08.12.2022 12:00 Ответить
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08.12.2022 12:00 Ответить
Отримав подяку за зраду.
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08.12.2022 12:01 Ответить
Пасланіє от жаби до гадюки...
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08.12.2022 12:01 Ответить
Пітараси, що один, що другий. Зжеріть один одного, світ чистішим стане.
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08.12.2022 12:02 Ответить
Так а сам Помет разве не тем же занимается? Учит генштаб Московии воевать, орет как бабуин на генералов за неудачи. При этом сам сидит далеко не в окопах, хотя-бы как Гиркин. А сидит в уютной московской студии, получает космическую з/п, после работы развлекается в элитных кабаках и борделях и строит из себя чуть-ли не самого Путина.

А тогда Цареву почему нельзя так же? Или Помет просто боится конкуренции?
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08.12.2022 12:02 Ответить
Яке умне лице в цього придурка .
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08.12.2022 12:03 Ответить
Блін як їм ківи не вистачає
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08.12.2022 12:03 Ответить
Царьов вас научит хоть правильно в носу ковыряться
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08.12.2022 12:04 Ответить
олєжка, зрозумів чого ти, як зрадник, вартуєш? ))))))))
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08.12.2022 12:04 Ответить
валынская резня
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08.12.2022 12:08 Ответить
Царев всегда и был "человеком без Родины".
А Соловьев свою просрал, только еще не осознал.

Разница в судах. Первого будет судить украинский суд, а второго международный трибунал...
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08.12.2022 12:09 Ответить
Іронія в тому, що Царьов думав все життя, що він "руський", а йому сказали що ні, що він "хохол".
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08.12.2022 12:15 Ответить
"Царьов думав все життя " ... Не смішить хоч ви. І так від цих коміків нікуди дітися.
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08.12.2022 13:28 Ответить
Спасибо--- от души посмеялся!
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08.12.2022 13:49 Ответить
Суд для царьова і помьота має бути один: нюрнберг 2.0 з процедурою повішання
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08.12.2022 15:02 Ответить
Предатели думают, что кацапы теперь чуть ли не их родня, но это не так. Кацапы ненавидят украинцев, независимо от их лояльности кацапии. Предателей активно используют, но яростно ненавидят.
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08.12.2022 12:10 Ответить
шо той шо той своєю смертью не сдохнуть
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08.12.2022 12:10 Ответить
Куди ж тому Царьову було податися -- хіба в Гондурас .
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08.12.2022 12:12 Ответить
што ?
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08.12.2022 12:12 Ответить
За ці слова Соловьйова потрібно нагородити. Посмертно.
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08.12.2022 12:13 Ответить
Так.Орденом свяиого ********* з зенесенням в грудну клітку.
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08.12.2022 12:28 Ответить
в Украине этому чумоходу дали просраться. а вот помочь просрать приютившую его парашу - это его задача на будущее.
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08.12.2022 12:14 Ответить
гавняне кацапське лайно гарно ткнуло запроданця малороса в їх загальне кацапсько- малороське лайно ))))
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08.12.2022 12:15 Ответить
треба назначить винагороду за царьова, рублів 100, на бутилку боярки. того царьова рєпоєди самі притягнуть ))))))))
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08.12.2022 12:16 Ответить
Жаль что они не в одной студии...
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08.12.2022 12:16 Ответить
Здохнуть і один і другий.
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08.12.2022 12:18 Ответить
Обидва усе просралі (мовою соловйова)
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08.12.2022 12:22 Ответить
советую царьову переключиться на Валлийскую резню, чтобы его поменьше попрекали Украиной. Или Сабра и Шатила на худой конец.
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08.12.2022 12:22 Ответить
так і написав "договоряться"? тьху-ти черговий безмозкий радєтєль за рузьге єзик.
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08.12.2022 12:22 Ответить
Цікаво, а більший рівень дебілізма ніж у цього солов'я в х*й свистуна, ще є?
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08.12.2022 12:24 Ответить
нам новий вид зброї від німців їде https://www.youtube.com/watch?v=lTfWXEP7MpM https://www.youtube.com/watch?v=lTfWXEP7MpM


ех... ну гарна в них зброя... що тут скажеш
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08.12.2022 12:29 Ответить
А що - ПОГАНА? Інженерні танки потрібі і при обороні і при наступі (коли треба пробивать проходи для наведення переправ Цей пробиває прохід на крутому березі, а "Бобер" виставляє мостову переправу за кілька хвилин І пішла техніка через річку!
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08.12.2022 18:36 Ответить
у олєжки в криму бомбонул пєрдак от етіх слов ))))
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08.12.2022 12:32 Ответить
Те , що просирає , обсирає те , котре просрало . Обидва обісрані з головою .
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08.12.2022 12:34 Ответить
а замаскувався так, ніби на фронті в бліндажі сидить
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08.12.2022 12:38 Ответить
Царьоф вже сидить штани сушить.
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08.12.2022 12:38 Ответить
Да начинайте уже друг друга стрелять. Давно пора.
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08.12.2022 12:42 Ответить
приспустили днепровскую бибизяну царькова... а что с него взять - идеал януковича - тупой-еще-тупее...
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08.12.2022 12:49 Ответить
8 декабря 1991 года дохлый Ссср уРодина Соловьиного помета и сЦарева сдохла медным тазом под Минском...🤣 юридический документ подписали Шушкевич Кравчук и Ельцин...💀💀💀
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08.12.2022 13:04 Ответить
Типичное отношение свинособак к различного рода манкуртам.
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08.12.2022 13:05 Ответить
...бульо-бульо. а такого ще не бульо...
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08.12.2022 13:19 Ответить
это касается каждого гражданина Украины кто взял паспорт рф и думает что их там ждали и любят.
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08.12.2022 13:27 Ответить
ну царьов все ж таки стільки в Україні жив, звик до демократії, що можна казати що хочеш, а це ж рашка.
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08.12.2022 13:45 Ответить
Ищи олежка другой канал. У помёта тебе уже не рады. А лучше, возвращайся. Лучше сдаться сейчас, чем Гаага.
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08.12.2022 13:47 Ответить
Как забавно видеть, как два кацапа срутся!
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08.12.2022 13:55 Ответить
А Шапиро-Винциковський це типу росіянин?
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08.12.2022 14:04 Ответить
Це саме скаже будь-який москаль будь якому "хохлу", який з радістю вибрав "правільную сторону". Зрадників ніде не поважають.
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08.12.2022 15:07 Ответить
штАаааа???
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08.12.2022 15:09 Ответить
До речі,у Шапіро на ток-шоу часто подвізається такий собі Ігорь Марков з Одеси,роснацист.Фізіономія у нього класична хазарська,коротше,богоізбранная. Так от,за напад і каліцтва українських патріотів цього Ігорька.....посадили самі регіонали!! Після Майдану Сєні Кролікови,Тягнібокі,Авакяни тощо....його амністували і він здриснув на Рашку.До речі,тоді амністували ще одного кацонацика Васілія Волгу....
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08.12.2022 15:26 Ответить
ото вже хмирь той марков. він мене бісить - розірвав би як жабу. треба під суд тих, хто його випустив.
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08.12.2022 20:48 Ответить
Тут не скільки про маркова , скільки треба на других лайна кинути. Регіонали посадили маркова в СІЗО .Зразу після втечі янека суд його відпустив . Ким в той момент був Сєня, Тягнибок і Аваков? Як вони могли відпустити чи арештувати когось Але тут головне викакатись на голову.
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09.12.2022 05:51 Ответить
ви авакяновець? чи свідок стіни Яценюка? суд і Юлічку-хромоніжку тоді відпустив,теж не питався Сєні з Тягнибоком.які прийшли до влади?
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09.12.2022 18:40 Ответить
Вони, звичайно, як чоботи в парі, але тут з соловйовим і не посперечаєшся... Катюзі(царьову) по заслузі. Зрадників ніде не *******.
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08.12.2022 17:31 Ответить
Вот же вырожденцы собрались махровые, стаями бродят. Жаль З. Фрейд помер. Он бы обьяснил аномалию эту. Системе пока этот феномен не понятен.
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08.12.2022 17:59 Ответить
Да там все такие, богоизбранные ! Но в колесницу апокалипсиса очереди нет, все под заборами .....
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08.12.2022 18:41 Ответить
що тварюка спіймала?
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08.12.2022 19:05 Ответить
2дебила=единарассея
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08.12.2022 19:44 Ответить
Запроданці завжди були підараснєй самих підарів для підарасів))))))
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08.12.2022 20:03 Ответить
чисто формально - олєжка знаходиться в криму, а значить в Україні.
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08.12.2022 20:46 Ответить
предатели кончают как гиви,моторола,захарченко и прочие мрази!
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08.12.2022 22:39 Ответить
Розстріляти коли піймають разом обох недоумків.
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09.12.2022 03:44 Ответить
От і дочекалися!! Браво!! Павуки перегризуться в своїй кацапобанці!! Ще буде....
Слава ЗСУ!!!
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09.12.2022 12:12 Ответить
 
 