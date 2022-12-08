Гаубицы FH-70 и артиллерийские тягачи Iveco Astra уже едут в Украину. ВИДЕО

Гаубицы FH-70 вместе с артиллерийскими тягачами Iveco Astra уже уезжают из Италии в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в сети, на которой снято эшелон загруженный оружием и техникой для украинской армии.

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