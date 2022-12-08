Гаубицы FH-70 и артиллерийские тягачи Iveco Astra уже едут в Украину. ВИДЕО
Гаубицы FH-70 вместе с артиллерийскими тягачами Iveco Astra уже уезжают из Италии в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в сети, на которой снято эшелон загруженный оружием и техникой для украинской армии.
Топ комментарии
+34 Neo Matrix
показать весь комментарий08.12.2022 12:32
+28 Олег Кущ #518923
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+27 vuiko dobrui
показать весь комментарий08.12.2022 12:34
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Це подаруночки Санти слухняним богобоязливим та благочестивим діткам з України, які просили тільки "смерть москалям і пакуночок цукерок".
???
Звичайно... Ц ж легкі гірні гармати, як Д-30.
Всі знайомі італійці на початку війни казали: "ви шо, *******, здавайтеся, вас же всіх вб'ють!", а зараз кажуть"сідайте вже і домовляйтеся з русньою, вам пофіг, вам не страшно вмирати, а в нас із за вас ціни повишаюцця"
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Я на рассвете уйду с отрядом
Гарибальдийских партизан
Отряд укроют родные горы,
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Прощай, родная, вернусь не скоро
Нелегок путь у партизан
Нам будет трудно, я это знаю
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Но за свободу родного края,
Мы будем драться до конца!!!
Слава Украине!!
Слава Гарибальдийским партизанам!!
Видели: в Италии.
Куда идут: в Украину.
Зачем: по пуйлову душу.
надо показывать, безусловно. Оружие не заканчивается!